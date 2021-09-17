https://ru.sputnik.md/20210917/vor-zaderzhan-kishinev-44835775.html

Серийный вор задержан в Кишиневе

Серийный вор задержан в Кишиневе

Преступник, предположительно, совершил три квартирные кражи, обворовал детский сад и украл велосипед

2021-09-17T20:38+0300

2021-09-17T20:38+0300

2021-09-17T20:38+0300

кишинев

кража

управление полиции кишинева

в молдове

чем завершились обыски в минсельхозе молдовы

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Сотрудники Отдела по расследованию преступлений Инспектората полиции столичного сектора Буюканы задержали в пятницу, 17 сентября, мужчину, которого разыскивали за серию краж, совершенных в августе и сентябре этого года. Задержанному 43 года, он уроженец Кишинева и ранее уже был судим за аналогичные преступления. Также сообщается, что задержанный уже признал свою вину, указав, что украденные вещи были проданы им на рынке, а деньги потрачены на личные цели. Некоторые из украденных вещей – ювелирные изделия, планшет, два мобильных телефона – найдены полицией и возвращены владельцам. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

кишинев

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2021

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кишинев, кража, управление полиции кишинева, в молдове, чем завершились обыски в минсельхозе молдовы