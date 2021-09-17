https://ru.sputnik.md/20210917/vor-zaderzhan-kishinev-44835775.html
Серийный вор задержан в Кишиневе
Серийный вор задержан в Кишиневе
Преступник, предположительно, совершил три квартирные кражи, обворовал детский сад и украл велосипед
2021-09-17T20:38+0300
2021-09-17T20:38+0300
2021-09-17T20:38+0300
кишинев
кража
управление полиции кишинева
в молдове
чем завершились обыски в минсельхозе молдовы
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Сотрудники Отдела по расследованию преступлений Инспектората полиции столичного сектора Буюканы задержали в пятницу, 17 сентября, мужчину, которого разыскивали за серию краж, совершенных в августе и сентябре этого года. Задержанному 43 года, он уроженец Кишинева и ранее уже был судим за аналогичные преступления. Также сообщается, что задержанный уже признал свою вину, указав, что украденные вещи были проданы им на рынке, а деньги потрачены на личные цели. Некоторые из украденных вещей – ювелирные изделия, планшет, два мобильных телефона – найдены полицией и возвращены владельцам. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, кража, управление полиции кишинева, в молдове, чем завершились обыски в минсельхозе молдовы
Серийный вор задержан в Кишиневе
Задержан преступник, который, предположительно, совершил три квартирные кражи в секторе Буюканы, обворовал детский сад и украл велосипед.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Сотрудники Отдела по расследованию преступлений Инспектората полиции столичного сектора Буюканы задержали в пятницу, 17 сентября, мужчину, которого разыскивали за серию краж, совершенных в августе и сентябре этого года.
Задержанному 43 года, он уроженец Кишинева и ранее уже был судим за аналогичные преступления.
"Подозреваемый совершил три квартирные кражи в секторе Буюканы, обворовал детский сад и украл велосипед с лестничной площадки одного из многоквартирных домов. Ущерб, который он нанес пострадавшим, оценивается в 40 тысяч леев", – сообщил официальный интернет-ресурс Управления полиции Кишинева.
Также сообщается, что задержанный уже признал свою вину, указав, что украденные вещи были проданы им на рынке, а деньги потрачены на личные цели.
Некоторые из украденных вещей – ювелирные изделия, планшет, два мобильных телефона – найдены полицией и возвращены владельцам.
Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.