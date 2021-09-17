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Путин подписал указ о единовременной выплате для блокадников и защитников Ленинграда
Путин подписал указ о единовременной выплате для блокадников и защитников Ленинграда
Путин подписал указ о единовременной выплате для блокадников и защитников Ленинграда
2021-09-17T21:05+0300
2021-09-17T21:05+0300
общество
россия
владимир путин
великая отечественная война
блокада ленинграда
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Инициатива связана с 80-летием открытия "Дороги жизни" — единственной транспортной магистрали, связывавшей город с остальной страной в военные годы, сообщает РИА Новости.К потенциальным получателям отнесли россиян, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "жителя блокадного Ленинграда", постоянно проживающих в стране, а также в прибалтийских государствах, в Абхазии, Осетии и Приднестровье.Путин поручил кабмину обеспечить финансирование расходов, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты.Президент отметил, что памятная дата 8 сентября, когда сомкнулась блокада города, так же, как и 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны — навсегда останется святой.
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россия, владимир путин, великая отечественная война, блокада ленинграда

Путин подписал указ о единовременной выплате для блокадников и защитников Ленинграда

21:05 17.09.2021
184
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозложение венков по случаю 77-летия снятия блокады Ленинграда
Возложение венков по случаю 77-летия снятия блокады Ленинграда - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
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Выплаты коснутся не только постоянно проживающих в стране граждан РФ, но также в странах Балтии, Абхазии, Осетии и Приднестровья.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Инициатива связана с 80-летием открытия "Дороги жизни" — единственной транспортной магистрали, связывавшей город с остальной страной в военные годы, сообщает РИА Новости.
К потенциальным получателям отнесли россиян, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "жителя блокадного Ленинграда", постоянно проживающих в стране, а также в прибалтийских государствах, в Абхазии, Осетии и Приднестровье.
Путин поручил кабмину обеспечить финансирование расходов, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты.
Президент отметил, что памятная дата 8 сентября, когда сомкнулась блокада города, так же, как и 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны — навсегда останется святой.
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