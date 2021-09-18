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Археологи нашли одну из древнейших в мире мозаик
Археологи нашли одну из древнейших в мире мозаик
Предполагается, что найденные артефакты относятся к периоду Хеттского царства — древнего государства в Малой Азии, существовавшего в XVIII — начале XII веков до н.э.
2021-09-18T16:37+0300
2021-09-18T16:47+0300
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находка
археологи
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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. В Турции обнаружили одну из древнейших в мире мозаик, пишет издание Daily Sabah.Археологи нашли ее в процессе раскопок на кургане Ушаклы в провинции Йозгат в районе Соргун, где с 2012 года ведутся работы при участии специалистов из Италии.Размер изображения — три на семь метров, его составляют 3147 камней. По предварительным оценкам, возраст мозаики - три с половиной тысячи лет. Артефакты относятся к периоду Хеттского царства — древнего государства в Малой Азии, существовавшего в XVIII — начале XII века до н. э.Археолог Анаклето Д'агостино из Пизанского университета полагает, что мозаику создали в 1500 годы до н. э. Он также утверждает, что она является старейшей из обнаруженных. "Мы знаем, что похожие мозаики есть в Греции, но считаем, что эта старше", — говорит исследователь.
https://ru.sputnik.md/20210411/Arkheolog-rasskazal-kogda-turisty-uvidyat-zateryannyy-zolotoy-gorod-v-Egipte-34341600.html
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в мире, турция, находка, археологи, археологические раскопки

Археологи нашли одну из древнейших в мире мозаик

16:37 18.09.2021 (обновлено: 16:47 18.09.2021)
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© Photo : Facebook / ArkeolojikHaberДревнейшая в мире мозаика, найденная на кургане Ушаклы
Древнейшая в мире мозаика, найденная на кургане Ушаклы - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
© Photo : Facebook / ArkeolojikHaber
Предполагается, что найденные артефакты относятся к периоду Хеттского царства — древнего государства в Малой Азии, существовавшего в XVIII — начале XII века до н. э.
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. В Турции обнаружили одну из древнейших в мире мозаик, пишет издание Daily Sabah.
Археологи нашли ее в процессе раскопок на кургане Ушаклы в провинции Йозгат в районе Соргун, где с 2012 года ведутся работы при участии специалистов из Италии.
Размер изображения — три на семь метров, его составляют 3147 камней. По предварительным оценкам, возраст мозаики - три с половиной тысячи лет.
Артефакты относятся к периоду Хеттского царства — древнего государства в Малой Азии, существовавшего в XVIII — начале XII века до н. э.
"Установлено, что найденная мозаика первая в своем роде в мировой истории. Подтверждает это и ее форма — она достаточно примитивна. Мы думаем, что это открытие привлечет туристов", – отметил глава управления культуры и туризма провинции Йозгат Хусейн Чифтчи.
Археолог Анаклето Д'агостино из Пизанского университета полагает, что мозаику создали в 1500 годы до н. э. Он также утверждает, что она является старейшей из обнаруженных. "Мы знаем, что похожие мозаики есть в Греции, но считаем, что эта старше", — говорит исследователь.
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