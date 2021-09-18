https://ru.sputnik.md/20210918/bolee-70-sluzhaschikh-natsionalnoy-armii-moldovy-privity-ot-koronavirusa-44842643.html

Более 70% служащих Национальной армии Молдовы привиты от коронавируса

Более 70% служащих Национальной армии Молдовы привиты от коронавируса

Молдавские военные собственным примером призывают сограждан вакцинироваться и тем самым "позаботься о здоровье – своем и окружающих".

2021-09-18T11:02+0300

2021-09-18T11:02+0300

2021-09-18T11:02+0300

коронавирус

в молдове

национальная армия

вакцинация

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Военное ведомство Молдовы сообщило в субботу, что 78% военнослужащих Национальной армии Молдовы привиты одной дозой вакцины от коронавируса, а 71% несущих срочную и контрактную службу прошли к сегодняшнему дню полный курс вакцинации.Солдаты и офицеры кагульской моторизованной бригады "Дачия" выступили с просветительской инициативой – они фотографируют друг друга в процессе вакцинации и рассылают снимки с подписью "Мы сделали прививку! Мы защищены!" родным и друзьям, предлагая последовать их примеру.Тем самым, комментируют в Министерстве обороны, военнослужащие предлагают согражданам позаботиться о здоровье – своем и окружающих.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

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2021

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в молдове, национальная армия, вакцинация