https://ru.sputnik.md/20210918/ekspert-povyshenie-tarif-gaz-moldova-mnenie-44834347.html

Эксперты: повышение тарифов на газ в Молдове может стать болезненным

Эксперты: повышение тарифов на газ в Молдове может стать болезненным

Эксперты полагают, что, устранившись от непосредственного участия в переговорах с "Газпромом" и российским правительством, первые лица Молдовы оказывают плохую услугу населению страны.

2021-09-18T17:11+0300

2021-09-18T17:11+0300

2021-09-18T17:11+0300

экономика

в молдове

газ

цены

тарифы

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан в эксклюзивном комментарии для радиостудии Sputnik Молдова заявил, что молдавское правительство все же включилось в переговоры с российским "Газпромом" по новой цене на природный газ с 1 октября.Пока непонятно, каким образом это участие поможет сгладить ожидаемое повышение тарифов на голубое топливо для конечного потребителя.При этом, отмечает Парликов, те пугающе большие цифры стоимости газа, которые мы сейчас наблюдаем в Европе, Молдове все же не грозят. Поскольку следует разделять цены спотовые (это может быть "сиюминутный" контракт, одна транзакция) и цены, прописанные в долгосрочных контрактах, которые всегда привязаны к средним ценам на газ, поставляемый "Газпромом" в Европу. И цифры эти значительно ниже 970 долларов за тысячу кубометров, утверждает эксперт."Возможно, ныне мало кто помнит, но Молдова уже проходила период относительно высоких цен на газ, причем в момент, когда государство находилось в гораздо более сложной экономической ситуации, нежели сегодня. Это, напомню, было в 2011-2012 годах, когда Молдова закупала газ по 400 долларов. Я не вижу сегодня особого повода для паники. Наша экономика сможет преодолеть этот всплеск цен, за которым, несомненно, последует их снижение – может быть, в следующем году, а возможно, и позднее, но рано или поздно цены пойдут вниз. В любом случае, с моей точки зрения, это не является чем-то катастрофическим для Молдовы и ее граждан", – убежден Парликов.Однако в сложившейся ситуации эксперт все же видит несколько принципиальных моментов, на которые следует обратить особое внимание. Он полагает, что пересматривать тарифы на газ для конечного потребителя нужно как можно раньше. Чем дольше, говорит Парликов, будет оттягиваться этот неприятный момент, тем сильнее в итоге вырастут цены и тем больнее ударят по потребителям и экономике страны в целом.Его вывод: цены на газ в Молдове вырастут неизбежно, потребители, безусловно, почувствуют повышение, которое будет довольно болезненным."Но не забывайте, что это коснется всего региона. И тут важно сохранить конкурентоспособность молдавской экономики и платежеспособность населения. А еще важнее – сделать так, чтобы те, кто действительно нуждаются, самые уязвимые слои, получили необходимую помощь, чтобы преодолеть этот период высоких цен", – считает Парликов.Между тем анонс участия молдавского правительства в переговорах по новому газовому контракту пока не раскрывает подробностей – в какой форме и каким составом это участие будет осуществляться. Как мы помним, заявление президента Майи Санду, что это прерогатива исключительно хозяйствующих субъектов, вызвало ожесточенную критику в молдавском обществе.Так, например, политический аналитик Дмитрий Чубашенко уверен, что вопрос цены на газ для Молдовы не может быть только экономическим.Молдова, напоминает аналитик, закупает в России порядка трех миллиардов кубических метров газа в год. Два миллиарда уходят на левый берег Днестра, один – на правый. Каждый дополнительный лей к тарифу — это плюс один миллиард леев для потребителей на правом берегу. Если тариф повысят даже на два лея, населению и бизнесу придется выложить за это 100 миллионов евро, говорит Чубашенко.Рост тарифов и цен, как и издержек бизнеса на энергоресурсы, перечеркнет все повышения пенсий и пособий, "которыми сейчас козыряют президент и ее правительство". Эти повышения просто сгорят, превратятся в ничто, прогнозирует Чубашенко."Новая власть говорит, что она работает над созданием альтернативных источников поставки газа в Молдову. Это неплохо. Речь идет о поставках со стороны Румынии, но создание технических возможностей для этого займет еще не один год. Главный вопрос не в том, с какой стороны в Молдову поступает газ, а в том, кто его поставляет и по какой цене. У Румынии нет собственных запасов газа для Молдовы. Если она и будет поставлять в Молдову газ, то это будет все тот же российский газ, пришедший к нам не со стороны Украины, а окружным путем, через Турцию, Болгарию и Румынию. Этот газ будет называться "европейским", но он точно не будет дешевле того, что Молдова получала тоже из России, но через Украину. Кого они хотят обмануть?" – задается вопросом аналитик.Доктор экономики Михаил Пойсик также указывает на невозможность исключить политический фактор из переговоров по новому газовому контракту для Молдовы."До недавнего времени Молдова имела, по сути, льготную цену на газ. Нам шли навстречу в том числе и потому, что страна была наблюдателем (де-юре остается им и сегодня) в Евразийском экономическом союзе. Но теперь, когда мы демонстративно показываем свое недружественное отношение к России – все эти участия в "Крымской платформе", непонятные заявления, едва ли стоит надеяться на какие-то преференции. Чем хуже у Молдовы отношения с Российской Федерацией, тем жестче условия контракта", – заявил для радиостудии Sputnik Молдова экономист.Пойсик подчеркивает особо: Россия не требует от республики некой специальной лояльности, но просит всего лишь сохранять нейтралитет, "а не продвигать позицию какой-то третьей стороны".Любопытно, что экономист грядущие цены на газ в Молдове в определенной мере связывает с вопросом, когда в Европе будет сертифицирован уже построенный газопровод "Северный поток - 2"."Традиционно в летние периоды, когда расход газа минимальный, а, соответственно, цена невысока, газохранилища Европы заполняются наиболее активно. Но в этом году возникшие проблемы спровоцировали летом высокие спотовые цены на газ. И лучшие европейские аналитики сказали: "Попридержим, не будем закупать, дождемся более низких цен". Но время шло, а цены только росли. И сейчас газохранилища в Европе стоят полупустые, на носу зима, и, естественно, на газ возник ажиотажный спрос. Задержка с запуском "Северного потока - 2" может вызвать дальнейший рост спотовых цен. Что, как вы понимаете, не предвещает ничего хорошего и для Молдовы", – уверен Пойсик.Майе Санду, когда-то заявившей о желании строить с Россией "прагматичные отношения", говорит экономист, пора бы начать их выстраивать в реальности. Для начала - отказаться от антироссийской риторики и проявить хоть какую-то заинтересованность в соглашениях, которые самым непосредственным образом отражаются на рядовых жителях Молдовы.

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