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Ион Чебан встретился с мэром румынского города Сибиу
Ион Чебан встретился с мэром румынского города Сибиу
Примар Ион Чебан уверен, что администрациям Кишинева и Сибиу "есть чему поучиться друг у друга".
2021-09-18T12:30+0300
2021-09-18T12:30+0300
общество
кишинев
румыния
ион чебан
молдова
сибиу
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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан встретился в Румынии с мэром города Сибиу Астрид Фодор."Обсудили проекты, которые можно реализовать совместно и которые могут сблизить наши города, в том числе путем подписания соглашения о сотрудничестве. Как сказала госпожа примар, нам есть чему поучиться друг у друга", – заявил по итогам встречи Чебан.Кишиневский примар сообщил также, что был приятно удивлен, встретив музыкантов молдавской рок-группы Alternosfera, играющих на центральной площади Сибиу. Эта встреча подсказала ему идею организации ряда совместных социально-культурных мероприятий, "которые можно провести совместно с примэрией Сибиу в следующем году".Астрид Фодор в свою очередь выразила готовность оказать поддержку Кишиневу в реализации совместных проектов в различных областях.
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Дмитрий Терехов
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кишинев, румыния, ион чебан, молдова, сибиу, в мире

Ион Чебан встретился с мэром румынского города Сибиу

12:30 18.09.2021
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CC BY 2.0 / Emmanuel DYAN / Sibiu - RomaniaSibiu
Sibiu - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
CC BY 2.0 / Emmanuel DYAN / Sibiu - Romania
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Градоначальник молдавской столицы уверен, что администрациям двух городов "есть чему поучиться друг у друга".
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан встретился в Румынии с мэром города Сибиу Астрид Фодор.
"Обсудили проекты, которые можно реализовать совместно и которые могут сблизить наши города, в том числе путем подписания соглашения о сотрудничестве. Как сказала госпожа примар, нам есть чему поучиться друг у друга", – заявил по итогам встречи Чебан.
Кишиневский примар сообщил также, что был приятно удивлен, встретив музыкантов молдавской рок-группы Alternosfera, играющих на центральной площади Сибиу. Эта встреча подсказала ему идею организации ряда совместных социально-культурных мероприятий, "которые можно провести совместно с примэрией Сибиу в следующем году".
Астрид Фодор в свою очередь выразила готовность оказать поддержку Кишиневу в реализации совместных проектов в различных областях.
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