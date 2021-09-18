https://ru.sputnik.md/20210918/ion-cheban-vstrechya-primar-sibiu-44844218.html

Ион Чебан встретился с мэром румынского города Сибиу

Ион Чебан встретился с мэром румынского города Сибиу

Примар Ион Чебан уверен, что администрациям Кишинева и Сибиу "есть чему поучиться друг у друга".

2021-09-18T12:30+0300

2021-09-18T12:30+0300

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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан встретился в Румынии с мэром города Сибиу Астрид Фодор."Обсудили проекты, которые можно реализовать совместно и которые могут сблизить наши города, в том числе путем подписания соглашения о сотрудничестве. Как сказала госпожа примар, нам есть чему поучиться друг у друга", – заявил по итогам встречи Чебан.Кишиневский примар сообщил также, что был приятно удивлен, встретив музыкантов молдавской рок-группы Alternosfera, играющих на центральной площади Сибиу. Эта встреча подсказала ему идею организации ряда совместных социально-культурных мероприятий, "которые можно провести совместно с примэрией Сибиу в следующем году".Астрид Фодор в свою очередь выразила готовность оказать поддержку Кишиневу в реализации совместных проектов в различных областях.

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кишинев, румыния, ион чебан, молдова, сибиу, в мире