https://ru.sputnik.md/20210918/ion-cheban-vstrechya-primar-sibiu-44844218.html
Ион Чебан встретился с мэром румынского города Сибиу
Ион Чебан встретился с мэром румынского города Сибиу
Примар Ион Чебан уверен, что администрациям Кишинева и Сибиу "есть чему поучиться друг у друга".
2021-09-18T12:30+0300
2021-09-18T12:30+0300
2021-09-18T12:30+0300
общество
кишинев
румыния
ион чебан
молдова
сибиу
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/936/11/9361161_0:239:4673:2867_1920x0_80_0_0_dbc44c61c0160526ffb68496cd3afaf1.jpg
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан встретился в Румынии с мэром города Сибиу Астрид Фодор."Обсудили проекты, которые можно реализовать совместно и которые могут сблизить наши города, в том числе путем подписания соглашения о сотрудничестве. Как сказала госпожа примар, нам есть чему поучиться друг у друга", – заявил по итогам встречи Чебан.Кишиневский примар сообщил также, что был приятно удивлен, встретив музыкантов молдавской рок-группы Alternosfera, играющих на центральной площади Сибиу. Эта встреча подсказала ему идею организации ряда совместных социально-культурных мероприятий, "которые можно провести совместно с примэрией Сибиу в следующем году".Астрид Фодор в свою очередь выразила готовность оказать поддержку Кишиневу в реализации совместных проектов в различных областях.
кишинев
румыния
молдова
сибиу
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/936/11/9361161_266:0:4405:3104_1920x0_80_0_0_e759530e4e322a9854c875f9e4c504af.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, румыния, ион чебан, молдова, сибиу, в мире
Ион Чебан встретился с мэром румынского города Сибиу
Градоначальник молдавской столицы уверен, что администрациям двух городов "есть чему поучиться друг у друга".
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан встретился в Румынии с мэром города Сибиу Астрид Фодор.
"Обсудили проекты, которые можно реализовать совместно и которые могут сблизить наши города, в том числе путем подписания соглашения о сотрудничестве. Как сказала госпожа примар, нам есть чему поучиться друг у друга", – заявил по итогам встречи Чебан.
Кишиневский примар сообщил также, что был приятно удивлен, встретив музыкантов молдавской рок-группы Alternosfera, играющих на центральной площади Сибиу. Эта встреча подсказала ему идею организации ряда совместных социально-культурных мероприятий, "которые можно провести совместно с примэрией Сибиу в следующем году".
Астрид Фодор в свою очередь выразила готовность оказать поддержку Кишиневу в реализации совместных проектов в различных областях.