https://ru.sputnik.md/20210918/itogi-nedeli-pas-moldova-problemy-44847047.html
Итоги недели: справятся ли ставленники PAS с массой проблем, стоящих перед Молдовой
Итоги недели: справятся ли ставленники PAS с массой проблем, стоящих перед Молдовой
Обозреватели студии Sputnik Молдова подводят итоги уходящей рабочей недели и пытаются спрогнозировать, как правительство и президент будут решать проблемы страны.
2021-09-18T15:26+0300
2021-09-18T15:26+0300
2021-09-18T15:26+0300
радио
аграрии
правительство
переговоры
"газпром"
урожай
газ
pas
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Еще совсем немного, и Молдова вступит в холодное время года, когда стоимость энергоносителей, прежде всего природного газа, станет особенно актуальной.В то время как большинство граждан с тревогой и опаской думают о том, сколько им придется платить за кубометр газа, правительству предстоит провести серьезные переговоры с руководством "Газпрома" и России, постараться сделать так, чтобы финальная цена газа для бытовых потребителей в республике не возросла до астрономических величин.Есть серьезные проблемы и у молдавских аграриев. Урожай яблок и винограда в этом сезоне значительно выше, чем в засушливом 2020 году, но правительство вновь хранит молчание.Усугубляет картину возможность введения нового локдауна в стране из-за разгула коронавирусной инфекции.Эти темы в эфире программы "Экспертиза – Итоги недели" обсуждают обозреватели радиостудии Sputnik Молдова Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловский.
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Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
аграрии, правительство, переговоры, "газпром", урожай, газ, pas, видео
Итоги недели: справятся ли ставленники PAS с массой проблем, стоящих перед Молдовой
Обозреватели студии Sputnik Молдова подводят итоги уходящей рабочей недели и пытаются спрогнозировать, как правительство и президент будут решать проблемы страны.
Еще совсем немного, и Молдова вступит в холодное время года, когда стоимость энергоносителей, прежде всего природного газа, станет особенно актуальной.
В то время как большинство граждан с тревогой и опаской думают о том, сколько им придется платить за кубометр газа, правительству предстоит провести серьезные переговоры с руководством "Газпрома" и России, постараться сделать так, чтобы финальная цена газа для бытовых потребителей в республике не возросла до астрономических величин.
Есть серьезные проблемы и у молдавских аграриев. Урожай яблок и винограда в этом сезоне значительно выше, чем в засушливом 2020 году, но правительство вновь хранит молчание.
Усугубляет картину возможность введения нового локдауна в стране из-за разгула коронавирусной инфекции.
Эти темы в эфире программы "Экспертиза – Итоги недели" обсуждают обозреватели радиостудии Sputnik Молдова
Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловский.