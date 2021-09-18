Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210918/itogi-nedeli-pas-moldova-problemy-44847047.html
Итоги недели: справятся ли ставленники PAS с массой проблем, стоящих перед Молдовой
Итоги недели: справятся ли ставленники PAS с массой проблем, стоящих перед Молдовой
Обозреватели студии Sputnik Молдова подводят итоги уходящей рабочей недели и пытаются спрогнозировать, как правительство и президент будут решать проблемы страны.
2021-09-18T15:26+0300
2021-09-18T15:26+0300
радио
аграрии
правительство
переговоры
"газпром"
урожай
газ
pas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/12/44844603_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_999fdc2cd144ba1a6562bcb278b1cc00.jpg
Еще совсем немного, и Молдова вступит в холодное время года, когда стоимость энергоносителей, прежде всего природного газа, станет особенно актуальной.В то время как большинство граждан с тревогой и опаской думают о том, сколько им придется платить за кубометр газа, правительству предстоит провести серьезные переговоры с руководством "Газпрома" и России, постараться сделать так, чтобы финальная цена газа для бытовых потребителей в республике не возросла до астрономических величин.Есть серьезные проблемы и у молдавских аграриев. Урожай яблок и винограда в этом сезоне значительно выше, чем в засушливом 2020 году, но правительство вновь хранит молчание.Усугубляет картину возможность введения нового локдауна в стране из-за разгула коронавирусной инфекции.Эти темы в эфире программы "Экспертиза – Итоги недели" обсуждают обозреватели радиостудии Sputnik Молдова Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловский.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/12/44844603_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_d21915b549c93a34b27c23815ca1188e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аграрии, правительство, переговоры, "газпром", урожай, газ, pas, видео

Итоги недели: справятся ли ставленники PAS с массой проблем, стоящих перед Молдовой

15:26 18.09.2021
263
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Обозреватели студии Sputnik Молдова подводят итоги уходящей рабочей недели и пытаются спрогнозировать, как правительство и президент будут решать проблемы страны.
Еще совсем немного, и Молдова вступит в холодное время года, когда стоимость энергоносителей, прежде всего природного газа, станет особенно актуальной.
В то время как большинство граждан с тревогой и опаской думают о том, сколько им придется платить за кубометр газа, правительству предстоит провести серьезные переговоры с руководством "Газпрома" и России, постараться сделать так, чтобы финальная цена газа для бытовых потребителей в республике не возросла до астрономических величин.
Есть серьезные проблемы и у молдавских аграриев. Урожай яблок и винограда в этом сезоне значительно выше, чем в засушливом 2020 году, но правительство вновь хранит молчание.
Усугубляет картину возможность введения нового локдауна в стране из-за разгула коронавирусной инфекции.
Эти темы в эфире программы "Экспертиза – Итоги недели" обсуждают обозреватели радиостудии Sputnik Молдова Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловский.
010003
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:11Эксперты: повышение тарифов на газ в Молдове может стать болезненным
16:37Археологи нашли одну из древнейших в мире мозаик
16:04Не справился с управлением: молодой водитель раздавил человека
15:26Итоги недели: справятся ли ставленники PAS с массой проблем, стоящих перед Молдовой
14:53Красносельский проголосовал на выборах в Госдуму РФ
14:22Жалобы от тех, кому предоставили доступ к видеонаблюдению, в ЦИК РФ не поступали
13:45В Таможенной службе Молдовы рассказали о выявленных за сутки нарушениях
13:08ЦИК РФ: уже были атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома
12:30Ион Чебан встретился с мэром румынского города Сибиу
11:53Песков и Лавров проголосовали на выборах в Госдуму
11:28Президент Санду примет участие в Генеральной Ассамблее ООН
11:02Более 70% служащих Национальной армии Молдовы привиты от коронавируса
10:28Россия готова активизировать сотрудничество по борьбе с лесными пожарами в Арктике
09:55Где в Кишиневе 18 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:20В Приднестровье проходит второй день выборов депутатов Госдумы России
08:47Пока все спали: пожизненная дисквалификация, ситуация с COVID-19 и отзыв посла
08:00Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове
07:30Молдавские водительские права могут признать в Венгрии
07:00Самый точный прогноз погоды: "желтый код" и похолодание
00:01Погодные рекорды Молдовы 18 сентября