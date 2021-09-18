https://ru.sputnik.md/20210918/kishinev-18-sentyabrya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-44840751.html

Где в Кишиневе 18 сентября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 18 сентября находятся мобильные пункты вакцинации

Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson.

2021-09-18T09:55+0300

2021-09-18T09:55+0300

2021-09-18T10:07+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

мобильный пункт

вакцинация

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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в сентябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу до 18.00.Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson.Троллейбус находится в секторе Рышкановка, на улице Соколень, 7/2, у рынка Ceucari.Автобус расположился в секторе Центр, по улице Армянской, у входа на Центральный рынок.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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в молдове, кишинев, мобильный пункт, вакцинация