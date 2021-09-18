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Красносельский проголосовал на выборах в Госдуму РФ
Красносельский проголосовал на выборах в Госдуму РФ
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский вместе с супругой Светланой отдали свои голоса в субботу на выборах в Госдуму России – смотрите видео.
2021-09-18T14:53+0300
2021-09-18T14:53+0300
видео
приднестровье
госдума
выборы
вадим красносельский
голосование
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Как отметили в администрации приднестровского лидера, супруги Красносельские голосовали на участке №8205, который расположен в Тирасполе, во Дворце Республики."На избирательном участке атмосферно. Избирателей встречает Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Мосейко", – сказано в сообщении.Оркестр приветствовал Красносельского, сыграв гимн Лиги чемпионов. Дирижер отметил, что коллектив разучил мелодию и играет ее в честь успешного выступления "Шерифа" в этом турнире.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября будет открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября.
приднестровье
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приднестровье, госдума, выборы, вадим красносельский, голосование, видео

Красносельский проголосовал на выборах в Госдуму РФ

14:53 18.09.2021
164
© YouTube / PS PPMR
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский вместе с супругой Светланой отдали свои голоса в субботу на выборах в Госдуму России – смотрите видео.
Как отметили в администрации приднестровского лидера, супруги Красносельские голосовали на участке №8205, который расположен в Тирасполе, во Дворце Республики.
"На избирательном участке атмосферно. Избирателей встречает Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Мосейко", – сказано в сообщении.
Оркестр приветствовал Красносельского, сыграв гимн Лиги чемпионов. Дирижер отметил, что коллектив разучил мелодию и играет ее в честь успешного выступления "Шерифа" в этом турнире.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября будет открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября.
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