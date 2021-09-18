Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210918/mid-frantsii-razryv-avstraliya-kontrakt-podlodki-podryv-doveriya-44851313.html
МИД Франции: разрыв Австралией контрактов по подлодкам – подрыв доверия всей Европы
МИД Франции: разрыв Австралией контрактов по подлодкам – подрыв доверия всей Европы
Разрыв Австралией контрактов по подлодкам – это подрыв доверия всей Европы, не только Франции. Такое заявление сделал госсекретарь при французском внешнеполитическом ведомстве Клеман Бон.
2021-09-18T18:20+0300
2021-09-18T18:20+0300
политика
в мире
франция
сша
договор
австралия
подлодка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/268/28/2682804_0:162:4200:2525_1920x0_80_0_0_6f6351480bce0ed7491aa820cf7fdf37.jpg
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Разрыв Австралией контрактов по подлодкам – это подрыв доверия всей Европы, не только Франции. Такое заявление сделал госсекретарь при французском внешнеполитическом ведомстве Клеман Бон, пишет РИА Новости.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.Австралия ранее заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Договор на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), который называли "контрактом века", предусматривал производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
https://ru.sputnik.md/20210917/chtoby-ne-nachal-voynu-u-prezidenta-ssha-otobrali-yadernuyu-knopku-44820019.html
франция
сша
австралия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/268/28/2682804_259:0:3988:2797_1920x0_80_0_0_d3a5bed55e2698511940cdfc7d08d2ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, франция, сша, договор, австралия, подлодка

МИД Франции: разрыв Австралией контрактов по подлодкам – подрыв доверия всей Европы

18:20 18.09.2021
237
© AFP 2021 / Ludovic Marin Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
© AFP 2021 / Ludovic Marin
Франция отозвала в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Разрыв Австралией контрактов по подлодкам – это подрыв доверия всей Европы, не только Франции. Такое заявление сделал госсекретарь при французском внешнеполитическом ведомстве Клеман Бон, пишет РИА Новости.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.
"Я не знаю, как мы теперь можем доверять нашим австралийским партнерам. И это был не шаг против Франции, это подрыв доверия Европы, потому что теперь она не может доверять своим партнерам", – сказал Бон в эфире France 24.
Австралия ранее заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Договор на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), который называли "контрактом века", предусматривал производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
Политика
Чтобы не начал войну: у президента США отобрали ядерную кнопку
Вчера, 14:28
421
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:00Судите! Йорга был любим и женщинами, и ремеслом своим…
19:23Лучшие кадры астрофотографов: золотое кольцо и "семейное фото" Солнечной системы
18:56Ученые выявили опасность мутировавших штаммов коронавируса
18:20МИД Франции: разрыв Австралией контрактов по подлодкам – подрыв доверия всей Европы
17:44Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
17:11Эксперты: повышение тарифов на газ в Молдове может стать болезненным
16:37Археологи нашли одну из древнейших в мире мозаик
16:04Не справился с управлением: молодой водитель раздавил человека
15:26Итоги недели: справятся ли ставленники PAS с массой проблем, стоящих перед Молдовой
14:53Красносельский проголосовал на выборах в Госдуму РФ
14:22Жалобы от тех, кому предоставили доступ к видеонаблюдению, в ЦИК РФ не поступали
13:45В Таможенной службе Молдовы рассказали о выявленных за сутки нарушениях
13:08ЦИК РФ: уже были атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома
12:30Ион Чебан встретился с мэром румынского города Сибиу
11:53Песков и Лавров проголосовали на выборах в Госдуму
11:28Президент Санду примет участие в Генеральной Ассамблее ООН
11:02Более 70% служащих Национальной армии Молдовы привиты от коронавируса
10:28Россия готова активизировать сотрудничество по борьбе с лесными пожарами в Арктике
09:55Где в Кишиневе 18 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:20В Приднестровье проходит второй день выборов депутатов Госдумы России