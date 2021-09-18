https://ru.sputnik.md/20210918/mid-frantsii-razryv-avstraliya-kontrakt-podlodki-podryv-doveriya-44851313.html

МИД Франции: разрыв Австралией контрактов по подлодкам – подрыв доверия всей Европы

МИД Франции: разрыв Австралией контрактов по подлодкам – подрыв доверия всей Европы

Разрыв Австралией контрактов по подлодкам – это подрыв доверия всей Европы, не только Франции. Такое заявление сделал госсекретарь при французском внешнеполитическом ведомстве Клеман Бон.

2021-09-18T18:20+0300

2021-09-18T18:20+0300

2021-09-18T18:20+0300

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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Разрыв Австралией контрактов по подлодкам – это подрыв доверия всей Европы, не только Франции. Такое заявление сделал госсекретарь при французском внешнеполитическом ведомстве Клеман Бон, пишет РИА Новости.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам.Австралия ранее заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Договор на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), который называли "контрактом века", предусматривал производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

https://ru.sputnik.md/20210917/chtoby-ne-nachal-voynu-u-prezidenta-ssha-otobrali-yadernuyu-knopku-44820019.html

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