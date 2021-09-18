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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа. 18.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-18T17:44+0300
2021-09-18T17:47+0300
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1031 новый случай инфицирования COVID-19, из которых 869 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечено 17 случаев импорта инфекции: 5 – из России, пр три – из Великобритании и Румынии, два –из Украины, по одному - из Болгарии, Швейцарии, Франции и Германии.Общее число случаев заражения в стране достигло 281 216.У медработников выявлено 13 случаев заражения: три – у врачей, шесть – у медсестер и четыре – у сотрудников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 8030 тестов.Всего в больницах находятся 1275 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 94 (из них 11 подключены к аппаратам ИВЛ).В то же время за сутки выздоровели 778 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 266 724.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли восемь человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6586.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20210918/bolee-70-sluzhaschikh-natsionalnoy-armii-moldovy-privity-ot-koronavirusa-44842643.html
https://ru.sputnik.md/20210916/tokarchuk-nakroet-li-moldovu-chetvertaya-volna-koronavirusa-44734990.html
https://ru.sputnik.md/20210916/marafony-vaktsinatsii-postavili-na-pauzu---ministr-usomnilas-v-ikh-effektivnosti-44803767.html
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Яна Захарова
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

17:44 18.09.2021 (обновлено: 17:47 18.09.2021)
329
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1031 новый случай инфицирования COVID-19, из которых 869 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Отмечено 17 случаев импорта инфекции: 5 – из России, пр три – из Великобритании и Румынии, два –из Украины, по одному - из Болгарии, Швейцарии, Франции и Германии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 281 216.
У медработников выявлено 13 случаев заражения: три – у врачей, шесть – у медсестер и четыре – у сотрудников вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 8030 тестов.
Военные Национальной армии - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
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Более 70% служащих Национальной армии Молдовы привиты от коронавируса
11:02
172
1
Всего в больницах находятся 1275 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 94 (из них 11 подключены к аппаратам ИВЛ).
В то же время за сутки выздоровели 778 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 266 724.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли восемь человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6586.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
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Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
16 сентября, 09:00
270
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
Коронавирус
Марафоны вакцинации поставили на паузу - министр усомнилась в их эффективности
16 сентября, 16:45
658
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 12.09.2021
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Исследование: вакцины от COVID эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями
12 сентября, 12:08
527
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