https://ru.sputnik.md/20210918/moldavskie-voditelskie-prava-vengria-44833514.html

Молдавские водительские права могут признать в Венгрии

Молдавские водительские права могут признать в Венгрии

Молдавские водительские права могут признать в Венгрии

2021-09-18T07:30+0300

2021-09-18T07:30+0300

2021-09-18T09:10+0300

венгрия

водительские права

политика

в молдове

нику попеску

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КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Водительские права Молдовы и Венгрии могут быть взаимно признаны, а между Кишиневом и Будапештом может возобновиться прямое воздушное сообщение. Об этом во время встречи в Кишиневе говорили вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Нику Попеску и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.Глава МИДЕИ также заявил, что Венгрия поможет Молдове в проведении экспертизы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также в управлении государственными финансами, направив двух экспертов в наши государственные структуры."Мы обсудили несколько возможностей сотрудничества. Мы сосредоточимся на финансировании проектов, связанных с инфраструктурой, водоснабжением, модернизацией канализационных сетей или строительством водоочистных сооружений", – сказал министр иностранных дел Молдовы.

венгрия

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2021

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венгрия, водительские права, в молдове, нику попеску