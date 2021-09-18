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Молдавские водительские права могут признать в Венгрии
Молдавские водительские права могут признать в Венгрии
Молдавские водительские права могут признать в Венгрии
2021-09-18T07:30+0300
2021-09-18T09:10+0300
венгрия
водительские права
политика
в молдове
нику попеску
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КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Водительские права Молдовы и Венгрии могут быть взаимно признаны, а между Кишиневом и Будапештом может возобновиться прямое воздушное сообщение. Об этом во время встречи в Кишиневе говорили вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Нику Попеску и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.Глава МИДЕИ также заявил, что Венгрия поможет Молдове в проведении экспертизы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также в управлении государственными финансами, направив двух экспертов в наши государственные структуры."Мы обсудили несколько возможностей сотрудничества. Мы сосредоточимся на финансировании проектов, связанных с инфраструктурой, водоснабжением, модернизацией канализационных сетей или строительством водоочистных сооружений", – сказал министр иностранных дел Молдовы.
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Евгений Чебан
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венгрия, водительские права, в молдове, нику попеску

Молдавские водительские права могут признать в Венгрии

07:30 18.09.2021 (обновлено: 09:10 18.09.2021)
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Министры иностранных дел Молдовы и Венгрии обсудили вопрос о возобновлении прямого воздушного сообщения между Кишиневом и Будапештом.
КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Водительские права Молдовы и Венгрии могут быть взаимно признаны, а между Кишиневом и Будапештом может возобновиться прямое воздушное сообщение. Об этом во время встречи в Кишиневе говорили вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Нику Попеску и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Мы обсудили, как мы можем возобновить прямой авиационный маршрут между Кишиневом и Будапештом, и вплотную приблизились к подписанию соглашения о взаимном признании водительских прав", – сказал Попеску на пресс-конференции по итогам встречи с венгерским коллегой.

Глава МИДЕИ также заявил, что Венгрия поможет Молдове в проведении экспертизы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также в управлении государственными финансами, направив двух экспертов в наши государственные структуры.
"Мы обсудили несколько возможностей сотрудничества. Мы сосредоточимся на финансировании проектов, связанных с инфраструктурой, водоснабжением, модернизацией канализационных сетей или строительством водоочистных сооружений", – сказал министр иностранных дел Молдовы.
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