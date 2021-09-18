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Не справился с управлением: молодой водитель раздавил человека
Не справился с управлением: молодой водитель раздавил человека
Мужчина погиб, отдыхая на скамейке
2021-09-18T16:04+0300
2021-09-18T16:04+0300
дтп
несчастный случай
единецкий район
общество
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КИШИНЕВ, 18сен – Sputnik. В субботу, 18 сентября, в населенном пункте Теребна Единецкого района 61-летний мужчина погиб, будучи раздавленным автомобилем в момент, когда сидел на скамейке рядом с учреждением, где работал охранником.Как сообщила пресс-атташе единецкого Инспектората полиции Светлана Талпэ, трагедия произошла около полудня.В результате случившегося пожилой мужчина погиб, а девушка-пассажир оказалась в больнице.Тестирование водителя специальным прибором Drager определило, что в момент ДТП он был трезв.По факту наезда возбуждено уголовное дело.
https://ru.sputnik.md/20210902/mikroavtobus-avariya-44432063.html
https://ru.sputnik.md/20210916/v-faleshtakh-voditel-sbil-13-letnego-podrostka-i-skrylsya-s-mesta-dtp-44789947.html
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дтп, несчастный случай, единецкий район

Не справился с управлением: молодой водитель раздавил человека

16:04 18.09.2021
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© Photo : IP EdinețПоследствия аварии в Единецком районе
Последствия аварии в Единецком районе - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
© Photo : IP Edineț
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Трагедия в Единецком районе - мужчина погиб в ДТП, находясь далеко от проезжей части.
КИШИНЕВ, 18сен – Sputnik. В субботу, 18 сентября, в населенном пункте Теребна Единецкого района 61-летний мужчина погиб, будучи раздавленным автомобилем в момент, когда сидел на скамейке рядом с учреждением, где работал охранником.
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Как сообщила пресс-атташе единецкого Инспектората полиции Светлана Талпэ, трагедия произошла около полудня.

"Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что наезд совершил 21-летний водитель автомобиля "Мерседес". Не справившись с управлением, молодой человек съехал с дороги и по несчастному стечению обстоятельств наехал на мужчину, который в это время отдыхал на скамейке у забора одного из учреждений. В момент ДТП в салоне автомобиля также находилась 19-летняя девушка", – сообщили в полиции.

В результате случившегося пожилой мужчина погиб, а девушка-пассажир оказалась в больнице.
Тестирование водителя специальным прибором Drager определило, что в момент ДТП он был трезв.
По факту наезда возбуждено уголовное дело.
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