Не справился с управлением: молодой водитель раздавил человека

"Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что наезд совершил 21-летний водитель автомобиля "Мерседес". Не справившись с управлением, молодой человек съехал с дороги и по несчастному стечению обстоятельств наехал на мужчину, который в это время отдыхал на скамейке у забора одного из учреждений. В момент ДТП в салоне автомобиля также находилась 19-летняя девушка", – сообщили в полиции.