https://ru.sputnik.md/20210918/peredel-rynok-smi-moldova-44758405.html

Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове

Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове

Эксперт высказал свое мнение о том, как поступит власть с молдавскими средствами массовой информации

2021-09-18T08:00+0300

2021-09-18T08:00+0300

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Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове

Трудно сказать, как будет действовать нынешняя власть, но очень сомнительно, что она попытается каким-либо образом отобрать у кого-то телеканалы, потому что это повлечет за собой серьезные скандалы и дальнейшие обвинения в том, что они поступают так же, как и их предшественники. Такое мнение выразил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Вячеслав Бербека.В заключение Бербека выразил надежду на то, что в Молдове могут быть созданы условия для появления новых независимых СМИ, и еще раз усомнился в возможном переделе рынка, который пошатнет новую власть и заявленные ею принципы.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове