Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210918/peredel-rynok-smi-moldova-44758405.html
Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове
Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове
Эксперт высказал свое мнение о том, как поступит власть с молдавскими средствами массовой информации
2021-09-18T08:00+0300
2021-09-18T09:09+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44825190_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_461ffcbb36f9da4164fdb2ef61618596.jpg
Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове
Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове
Трудно сказать, как будет действовать нынешняя власть, но очень сомнительно, что она попытается каким-либо образом отобрать у кого-то телеканалы, потому что это повлечет за собой серьезные скандалы и дальнейшие обвинения в том, что они поступают так же, как и их предшественники. Такое мнение выразил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Вячеслав Бербека.В заключение Бербека выразил надежду на то, что в Молдове могут быть созданы условия для появления новых независимых СМИ, и еще раз усомнился в возможном переделе рынка, который пошатнет новую власть и заявленные ею принципы.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44825190_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_d4a90b52b28a4f8144894322a54b44e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове

Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове

08:00 18.09.2021 (обновлено: 09:09 18.09.2021)
261
Радио
Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт высказал свое мнение о том, как поступит новая власть в Молдове со средствами массовой информации.
Трудно сказать, как будет действовать нынешняя власть, но очень сомнительно, что она попытается каким-либо образом отобрать у кого-то телеканалы, потому что это повлечет за собой серьезные скандалы и дальнейшие обвинения в том, что они поступают так же, как и их предшественники. Такое мнение выразил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Вячеслав Бербека.

"Я не представляю, как это может быть сделано. Если говорить гипотетически, то для этого необходимо будет направить государственные структуры, что подорвет работу этих каналов. Я не думаю, что так будет. Сомневаюсь, что новая власть будет действовать таким образом, поскольку любая подобная попытка обернется для них серьезным ударом", – убежден эксперт.

В заключение Бербека выразил надежду на то, что в Молдове могут быть созданы условия для появления новых независимых СМИ, и еще раз усомнился в возможном переделе рынка, который пошатнет новую власть и заявленные ею принципы.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:28Россия готова активизировать сотрудничество по борьбе с лесными пожарами в Арктике
09:55Где в Кишиневе 18 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:20В Приднестровье проходит второй день выборов депутатов Госдумы России
08:47Пока все спали: пожизненная дисквалификация, ситуация с COVID-19 и отзыв посла
08:00Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове
07:30Молдавские водительские права могут признать в Венгрии
07:00Самый точный прогноз погоды: "желтый код" и похолодание
00:01Погодные рекорды Молдовы 18 сентября
ВчераПентагон признал ошибкой атаку беспилотника по Кабулу
ВчераУ главы Минобороны России Сергея Шойгу родилась внучка
ВчераВ ожидании "Северного потока": так дорого за газ европейцы еще не платили
ВчераВ румынском городе Мэгуреле прошли Дни Кишинева
ВчераРоссийские космонавты проголосовали с борта МКС на выборах в Госдуму РФ
ВчераПутин подписал указ о единовременной выплате для блокадников и защитников Ленинграда
ВчераСерийный вор задержан в Кишиневе
ВчераГлава "Газпрома": цены на газ в Европе скоро могут побить новые рекорды
ВчераМедучреждениям Молдовы подарили 20 аппаратов ИВЛ
ВчераЭксперт – о цене на газ: ждут ли Молдову сюрпризы
ВчераОгненный кинжал: ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове