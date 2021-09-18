https://ru.sputnik.md/20210918/peredel-rynok-smi-moldova-44758405.html
Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове
Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове
Эксперт высказал свое мнение о том, как поступит власть с молдавскими средствами массовой информации
2021-09-18T08:00+0300
2021-09-18T08:00+0300
2021-09-18T09:09+0300
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Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове
Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове
Трудно сказать, как будет действовать нынешняя власть, но очень сомнительно, что она попытается каким-либо образом отобрать у кого-то телеканалы, потому что это повлечет за собой серьезные скандалы и дальнейшие обвинения в том, что они поступают так же, как и их предшественники. Такое мнение выразил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Вячеслав Бербека.В заключение Бербека выразил надежду на то, что в Молдове могут быть созданы условия для появления новых независимых СМИ, и еще раз усомнился в возможном переделе рынка, который пошатнет новую власть и заявленные ею принципы.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове
Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове
08:00 18.09.2021 (обновлено: 09:09 18.09.2021)
Эксперт высказал свое мнение о том, как поступит новая власть в Молдове со средствами массовой информации.
Трудно сказать, как будет действовать нынешняя власть, но очень сомнительно, что она попытается каким-либо образом отобрать у кого-то телеканалы, потому что это повлечет за собой серьезные скандалы и дальнейшие обвинения в том, что они поступают так же, как и их предшественники. Такое мнение выразил в эфире студии Sputnik Молдова
политический аналитик Вячеслав Бербека.
"Я не представляю, как это может быть сделано. Если говорить гипотетически, то для этого необходимо будет направить государственные структуры, что подорвет работу этих каналов. Я не думаю, что так будет. Сомневаюсь, что новая власть будет действовать таким образом, поскольку любая подобная попытка обернется для них серьезным ударом", – убежден эксперт.
В заключение Бербека выразил надежду на то, что в Молдове могут быть созданы условия для появления новых независимых СМИ, и еще раз усомнился в возможном переделе рынка, который пошатнет новую власть и заявленные ею принципы.