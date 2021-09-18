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https://ru.sputnik.md/20210918/peskov-lavrov-progolosovali-vybory-gosduma-44844401.html
Песков и Лавров проголосовали на выборах в Госдуму
Песков и Лавров проголосовали на выборах в Госдуму
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.
2021-09-18T11:53+0300
2021-09-18T11:53+0300
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в мире
госдума
выборы
голосование
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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проголосовали на проходящих в стране выборах в Госдуму, пишет РИА Новости.Уточняется, что Песков проголосовал онлайн.В свою очередь, Лавров проголосовал на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ru.sputnik.md/20210918/pridnestrove-vtoroy-den-vybory-deputaty-gosduma-rossii-44839794.html
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в мире, госдума, выборы, голосование

Песков и Лавров проголосовали на выборах в Госдуму

11:53 18.09.2021
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© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ России проходят выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации
В России проходят выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
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Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проголосовали на проходящих в стране выборах в Госдуму, пишет РИА Новости.
Уточняется, что Песков проголосовал онлайн.
"Я вчера проголосовал онлайн. Очень удобно", – отметил Песков.
В свою очередь, Лавров проголосовал на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.
Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
Общество
В Приднестровье проходит второй день выборов депутатов Госдумы России
09:20
214
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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