Лучшие кадры астрофотографов: золотое кольцо и "семейное фото" Солнечной системы

В качестве третьего помощника фотограф нес в ту ночь на мостике корабля вахту, когда заметил в небе крошечную белую полосу, приближающуюся, как змея. У него было ощущение, что что-то витает в воздухе, что произойдет что-то великое, и он сразу понял, что это именно то, чего он ждал. Через несколько минут небо озарили яркие зеленые огни. Подход к Карскому проливу, Россия, 30 ноября 2020 года.