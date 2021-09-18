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Лучшие кадры астрофотографов: золотое кольцо и "семейное фото" Солнечной системы
Лучшие кадры астрофотографов: золотое кольцо и "семейное фото" Солнечной системы
Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие кадры, снятые победителями конкурса "Astronomy Photographer of the Year 13".
2021-09-18T19:23+0300
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фото
победители
конкурс
астрономия
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фото, победители, конкурс, астрономия

Лучшие кадры астрофотографов: золотое кольцо и "семейное фото" Солнечной системы

19:23 18.09.2021 (обновлено: 19:34 18.09.2021)
144
Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие кадры, снятые победителями конкурса Astronomy Photographer of the Year 13.
© Photo : Shuchang Dong / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

21 июня 2020 года произошло кольцевое солнечное затмение, и фотограф постарался не пропустить его. Он решил поехать на Али в Тибет, потому что там круглый год солнечная погода. Однако во время кольцевого затмения по всему небу были темные тучи. Но уже через минуту после кольцевого затмения солнечный свет пробился сквозь облака, и фотограф смог сделать этот снимок.

21 июня 2020 года произошло кольцевое солнечное затмение, и фотограф постарался не пропустить его. Он решил поехать на Али в Тибет, потому что там круглый год солнечная погода. Однако во время кольцевого затмения по всему небу были темные тучи. Но уже через минуту после кольцевого затмения солнечный свет пробился сквозь облака, и фотограф смог сделать этот снимок. - Sputnik Молдова
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© Photo : Shuchang Dong / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

21 июня 2020 года произошло кольцевое солнечное затмение, и фотограф постарался не пропустить его. Он решил поехать на Али в Тибет, потому что там круглый год солнечная погода. Однако во время кольцевого затмения по всему небу были темные тучи. Но уже через минуту после кольцевого затмения солнечный свет пробился сквозь облака, и фотограф смог сделать этот снимок.

© Photo : Dmitrii Rybalka / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

В качестве третьего помощника фотограф нес в ту ночь на мостике корабля вахту, когда заметил в небе крошечную белую полосу, приближающуюся, как змея. У него было ощущение, что что-то витает в воздухе, что произойдет что-то великое, и он сразу понял, что это именно то, чего он ждал. Через несколько минут небо озарили яркие зеленые огни. Подход к Карскому проливу, Россия, 30 ноября 2020 года.

В качестве третьего помощника фотограф нес в ту ночь на мостике корабля вахту, когда заметил в небе крошечную белую полосу, приближающуюся, как змея. У него было ощущение, что что-то витает в воздухе, что произойдет что-то великое, и он сразу понял, что это именно то, чего он ждал. Через несколько минут небо озарили яркие зеленые огни. Подход к Карскому проливу, Россия, 30 ноября 2020 года. - Sputnik Молдова
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© Photo : Dmitrii Rybalka / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

В качестве третьего помощника фотограф нес в ту ночь на мостике корабля вахту, когда заметил в небе крошечную белую полосу, приближающуюся, как змея. У него было ощущение, что что-то витает в воздухе, что произойдет что-то великое, и он сразу понял, что это именно то, чего он ждал. Через несколько минут небо озарили яркие зеленые огни. Подход к Карскому проливу, Россия, 30 ноября 2020 года.

© Photo : Nicolas Lefaudeux / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Это не Земля, поднимающаяся над Луной, захваченная зондом, вращающимся вокруг нашего спутника, а Венера непосредственно перед тем, как она будет закрыта Луной 19 июня 2020 года. Форж-ле-Бен, Иль-де-Франс, Франция, 19 июня 2020 г.

Это не Земля, поднимающаяся над Луной, захваченная зондом, вращающимся вокруг нашего спутника, а Венера непосредственно перед тем, как она будет закрыта Луной 19 июня 2020 года. Форж-ле-Бен, Иль-де-Франс, Франция, 19 июня 2020 г. - Sputnik Молдова
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© Photo : Nicolas Lefaudeux / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Это не Земля, поднимающаяся над Луной, захваченная зондом, вращающимся вокруг нашего спутника, а Венера непосредственно перед тем, как она будет закрыта Луной 19 июня 2020 года. Форж-ле-Бен, Иль-де-Франс, Франция, 19 июня 2020 г.

© Photo : Terry Hancock / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Туманность Калифорния, также известная как NGC 1499, была запечатлена в течение семи ночей в 2021 году с использованием широкополосных и узкополосных фильтров с общим временем интеграции 16,1 часа. Эта эмиссионная туманность имеет длину около 100 световых лет и находится на расстоянии 1000 световых лет от Земли. Она названа туманностью Калифорния, потому что напоминает очертания американского штата Калифорния. Уайтуотер, Колорадо, США, 16–31 января, 6 и 28 февраля, 2 марта 2021 г.

Туманность Калифорния, также известная как NGC 1499, была запечатлена в течение семи ночей в 2021 году с использованием широкополосных и узкополосных фильтров с общим временем интеграции 16,1 часа. Эта эмиссионная туманность имеет длину около 100 световых лет и находится на расстоянии 1000 световых лет от Земли. Она названа туманностью Калифорния, потому что напоминает очертания американского штата Калифорния. Уайтуотер, Колорадо, США, 16–31 января, 6 и 28 февраля, 2 марта 2021 г. - Sputnik Молдова
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© Photo : Terry Hancock / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Туманность Калифорния, также известная как NGC 1499, была запечатлена в течение семи ночей в 2021 году с использованием широкополосных и узкополосных фильтров с общим временем интеграции 16,1 часа. Эта эмиссионная туманность имеет длину около 100 световых лет и находится на расстоянии 1000 световых лет от Земли. Она названа туманностью Калифорния, потому что напоминает очертания американского штата Калифорния. Уайтуотер, Колорадо, США, 16–31 января, 6 и 28 февраля, 2 марта 2021 г.

© Photo : Dario Giannobile / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

В феврале 2021 года на Этне наблюдалась интенсивная вулканическая активность – извержение столбов пепла и лавовые фонтаны высотой более 500 метров. В основном они были расположены недалеко от нового юго-восточного кратера. Активность была непродолжительной, но интенсивной. Оказалась разрушена структура кратера. 25 февраля Этна снова проявила интенсивную активность. Мило, Сицилия, Италия, 25 февраля 2021 года.

В феврале 2021 года на Этне наблюдалась интенсивная вулканическая активность – извержение столбов пепла и лавовые фонтаны высотой более 500 метров. В основном они были расположены недалеко от нового юго-восточного кратера. Активность была непродолжительной, но интенсивной. Оказалась разрушена структура кратера. 25 февраля Этна снова проявила интенсивную активность. Мило, Сицилия, Италия, 25 февраля 2021 года. - Sputnik Молдова
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© Photo : Dario Giannobile / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

В феврале 2021 года на Этне наблюдалась интенсивная вулканическая активность – извержение столбов пепла и лавовые фонтаны высотой более 500 метров. В основном они были расположены недалеко от нового юго-восточного кратера. Активность была непродолжительной, но интенсивной. Оказалась разрушена структура кратера. 25 февраля Этна снова проявила интенсивную активность. Мило, Сицилия, Италия, 25 февраля 2021 года.

© Photo : Nicholas Roemmelt / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Начало астрономической зари обычно знаменует конец съемок для пейзажного астрофотографа, так как Млечный Путь и его чудесные цвета быстро тускнеют. Но этот короткий промежуток между ночью и началом нового дня всегда был особенным моментом для фотографов. Первый свет, едва улавливаемый глазами в самом начале, неуверенно вытесняет ночь и через несколько мгновений окунает пейзаж в нежно-голубой цвет. Это похоже на обещание начать что-то новое. Тельфс, Тироль, Австрия, 21 февраля 2021 г.

Начало астрономической зари обычно знаменует конец съемок для пейзажного астрофотографа, так как Млечный Путь и его чудесные цвета быстро тускнеют. Но этот короткий промежуток между ночью и началом нового дня всегда был особенным моментом для фотографов. Первый свет, едва улавливаемый глазами в самом начале, неуверенно вытесняет ночь и через несколько мгновений окунает пейзаж в нежно-голубой цвет. Это похоже на обещание начать что-то новое. Тельфс, Тироль, Австрия, 21 февраля 2021 г. - Sputnik Молдова
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© Photo : Nicholas Roemmelt / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Начало астрономической зари обычно знаменует конец съемок для пейзажного астрофотографа, так как Млечный Путь и его чудесные цвета быстро тускнеют. Но этот короткий промежуток между ночью и началом нового дня всегда был особенным моментом для фотографов. Первый свет, едва улавливаемый глазами в самом начале, неуверенно вытесняет ночь и через несколько мгновений окунает пейзаж в нежно-голубой цвет. Это похоже на обещание начать что-то новое. Тельфс, Тироль, Австрия, 21 февраля 2021 г.

© Photo : Frank Kuszaj / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

В тот холодный январский вечер друзья-фотографы планировали снимать не метеоры, а далекие галактики и туманности. Настроив камеру для съемки галактик Триплет Льва, фотограф и его друзья увидели ярко-зеленый метеор, когда тот проник в атмосферу Земли. Cook Station, штат Миссури, США, 19 января 2021 г.

В тот холодный январский вечер друзья-фотографы планировали снимать не метеоры, а далекие галактики и туманности. Настроив камеру для съемки галактик Триплет Льва, фотограф и его друзья увидели ярко-зеленый метеор, когда тот проник в атмосферу Земли. Cook Station, штат Миссури, США, 19 января 2021 г. - Sputnik Молдова
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© Photo : Frank Kuszaj / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

В тот холодный январский вечер друзья-фотографы планировали снимать не метеоры, а далекие галактики и туманности. Настроив камеру для съемки галактик Триплет Льва, фотограф и его друзья увидели ярко-зеленый метеор, когда тот проник в атмосферу Земли. Cook Station, штат Миссури, США, 19 января 2021 г.

© Photo : Bogdan Borz / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Туманность Бегущей Курицы видна из южного полушария и расположена в созвездии Центавра на расстоянии около 6000 световых лет от нас. Чилескоп, Рио-Уртадо, регион Кокимбо, Чили, 17–18 мая и 16 июня 2020 г.

Туманность Бегущей Курицы видна из южного полушария и расположена в созвездии Центавра на расстоянии около 6000 световых лет от нас. Чилескоп, Рио-Уртадо, регион Кокимбо, Чили, 17–18 мая и 16 июня 2020 г. - Sputnik Молдова
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© Photo : Bogdan Borz / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Туманность Бегущей Курицы видна из южного полушария и расположена в созвездии Центавра на расстоянии около 6000 световых лет от нас. Чилескоп, Рио-Уртадо, регион Кокимбо, Чили, 17–18 мая и 16 июня 2020 г.

© Photo : Jeffrey Lovelace / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Тлеющий полумесяц плывет в синей океанской атмосфере над тихими светящимися песчаными дюнами, а красный закат перешел в синие сумерки. Национальный парк Долина Смерти, Калифорния, США, 25 февраля 2020 года.

Тлеющий полумесяц плывет в синей океанской атмосфере над тихими светящимися песчаными дюнами, а красный закат перешел в синие сумерки. Национальный парк Долина Смерти, Калифорния, США, 25 февраля 2020 года. - Sputnik Молдова
9/15
© Photo : Jeffrey Lovelace / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Тлеющий полумесяц плывет в синей океанской атмосфере над тихими светящимися песчаными дюнами, а красный закат перешел в синие сумерки. Национальный парк Долина Смерти, Калифорния, США, 25 февраля 2020 года.

© Photo : Zhong Wu / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Пространство космической пыли, звезд и туманностей вдоль плоскости галактики Млечный Путь образуют на этом снимке кольцо. Панорама охватывает всю галактику, видимую с планеты Земля. Сычуань и Цинхай, Китай; Озеро Пукаки, Новая Зеландия, январь – февраль 2020 г. и август 2020 г. – январь 2021 г.

Пространство космической пыли, звезд и туманностей вдоль плоскости галактики Млечный Путь образуют на этом снимке кольцо. Панорама охватывает всю галактику, видимую с планеты Земля. Сычуань и Цинхай, Китай; Озеро Пукаки, Новая Зеландия, январь – февраль 2020 г. и август 2020 г. – январь 2021 г. - Sputnik Молдова
10/15
© Photo : Zhong Wu / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Пространство космической пыли, звезд и туманностей вдоль плоскости галактики Млечный Путь образуют на этом снимке кольцо. Панорама охватывает всю галактику, видимую с планеты Земля. Сычуань и Цинхай, Китай; Озеро Пукаки, Новая Зеландия, январь – февраль 2020 г. и август 2020 г. – январь 2021 г.

© Photo : Alan Friedman / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Этот большой выступ украшал край Солнца в течение нескольких дней и был зафиксирован при хороших условиях видимости – устойчивости атмосферы Земли. Только при низкой атмосферной турбулентности можно отчетливо увидеть мелкие детали и структуры. Буффало, Нью-Йорк, США, 17 июня 2020 г.

Этот большой выступ украшал край Солнца в течение нескольких дней и был зафиксирован при хороших условиях видимости – устойчивости атмосферы Земли. Только при низкой атмосферной турбулентности можно отчетливо увидеть мелкие детали и структуры. Буффало, Нью-Йорк, США, 17 июня 2020 г. - Sputnik Молдова
11/15
© Photo : Alan Friedman / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Этот большой выступ украшал край Солнца в течение нескольких дней и был зафиксирован при хороших условиях видимости – устойчивости атмосферы Земли. Только при низкой атмосферной турбулентности можно отчетливо увидеть мелкие детали и структуры. Буффало, Нью-Йорк, США, 17 июня 2020 г.

© Photo : Deepal Ratnayaka / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

В связи с тем, что Великобритания находилась в условиях полной изоляции и ограничения на поездки в течение многих месяцев из-за пандемии, астрофотография стала центром внимания фотографов. Эта фотография подводит итоги 2020 года - сложного, но обнадеживающего. Шестилетняя дочь фотографа, которая всегда очень интересовалась фотосессиями, была рядом во время аппаратуры. Виндзор, Беркшир, Великобритания, 20–21 января 2021 г.

В связи с тем, что Великобритания находилась в условиях полной изоляции и ограничения на поездки в течение многих месяцев из-за пандемии, астрофотография стала центром внимания фотографов. Эта фотография подводит итоги 2020 года - сложного, но обнадеживающего. Шестилетняя дочь фотографа, которая всегда очень интересовалась фотосессиями, была рядом во время аппаратуры. Виндзор, Беркшир, Великобритания, 20–21 января 2021 г. - Sputnik Молдова
12/15
© Photo : Deepal Ratnayaka / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

В связи с тем, что Великобритания находилась в условиях полной изоляции и ограничения на поездки в течение многих месяцев из-за пандемии, астрофотография стала центром внимания фотографов. Эта фотография подводит итоги 2020 года - сложного, но обнадеживающего. Шестилетняя дочь фотографа, которая всегда очень интересовалась фотосессиями, была рядом во время аппаратуры. Виндзор, Беркшир, Великобритания, 20–21 января 2021 г.

© Photo : Göran Strand / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Этот яркий ореол Луны 22 градусов. Когда фотограф сделал этот снимок, температура была -16 градусов, а воздух был наполнен маленькими кристаллами льда, которые сделали возможным такой кадр. Такой ореол чаще встречается вокруг Солнца. Чтобы его увидеть при лунном свете, он должен быть достаточно ярким, что больше вероятно в дни полнолуния. Эстерсунд, Лен Ямтланд, Швеция, 25 января 2021 г.

Этот яркий ореол Луны 22 градусов. Когда фотограф сделал этот снимок, температура была -16 градусов, а воздух был наполнен маленькими кристаллами льда, которые сделали возможным такой кадр. Такой ореол чаще встречается вокруг Солнца. Чтобы его увидеть при лунном свете, он должен быть достаточно ярким, что больше вероятно в дни полнолуния. Эстерсунд, Лен Ямтланд, Швеция, 25 января 2021 г. - Sputnik Молдова
13/15
© Photo : Göran Strand / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Этот яркий ореол Луны 22 градусов. Когда фотограф сделал этот снимок, температура была -16 градусов, а воздух был наполнен маленькими кристаллами льда, которые сделали возможным такой кадр. Такой ореол чаще встречается вокруг Солнца. Чтобы его увидеть при лунном свете, он должен быть достаточно ярким, что больше вероятно в дни полнолуния. Эстерсунд, Лен Ямтланд, Швеция, 25 января 2021 г.

© Photo : Larryn Rae / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

На этом изображении показано зимнее сияние у одного из самых узнаваемых водопадов Исландии – водопада богов, могущественного Годафосса. Гогафосс, Северо-Восточный регион, Исландия, 6 февраля 2020 г.

На этом изображении показано зимнее сияние у одного из самых узнаваемых водопадов Исландии – водопада богов, могущественного Годафосса. Гогафосс, Северо-Восточный регион, Исландия, 6 февраля 2020 г. - Sputnik Молдова
14/15
© Photo : Larryn Rae / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

На этом изображении показано зимнее сияние у одного из самых узнаваемых водопадов Исландии – водопада богов, могущественного Годафосса. Гогафосс, Северо-Восточный регион, Исландия, 6 февраля 2020 г.

© Photo : Zhipu Wang / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Это изображение Солнца, Луны и планет Солнечной системы (кроме Земли), сделанное в год крысы в Китае. Юнтай, Фуцзянь, Китай, 14 августа 2020 г. - 21 января 2021 г.

Это изображение Солнца, Луны и планет Солнечной системы (кроме Земли), сделанное в год крысы в Китае. Юнтай, Фуцзянь, Китай, 14 августа 2020 г. - 21 января 2021 г. - Sputnik Молдова
15/15
© Photo : Zhipu Wang / Royal Observatory’s Astronomy Photographer of the Year 13

Это изображение Солнца, Луны и планет Солнечной системы (кроме Земли), сделанное в год крысы в Китае. Юнтай, Фуцзянь, Китай, 14 августа 2020 г. - 21 января 2021 г.

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