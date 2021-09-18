https://ru.sputnik.md/20210918/pogodnye-rekordy-44835361.html
Погодные рекорды Молдовы 18 сентября
Погодные рекорды Молдовы 18 сентября
Погодные рекорды Молдовы 18 сентября
2021-09-18T00:01+0300
2021-09-18T00:01+0300
2021-09-18T00:01+0300
в молдове
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рекорды
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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Самое холодное 18 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано еще в позапрошлом веке.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1894 году в этот день воздух прогрелся всего до +2,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1986 году. Тогда термометры показали +32,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html
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в молдове, климат, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 18 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Самое холодное 18 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано еще в позапрошлом веке.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1894 году в этот день воздух прогрелся всего до +2,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1986 году. Тогда термометры показали +32,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.