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Пока все спали: пожизненная дисквалификация, ситуация с COVID-19 и отзыв посла
Пока все спали: пожизненная дисквалификация, ситуация с COVID-19 и отзыв посла
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
2021-09-18T08:47+0300
2021-09-18T09:07+0300
в мире
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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Молдавский врач Дорин Балмус из национальной федерации тяжелой атлетики дисквалифицирован пожизненно за то, что привел "двойников" спортсменов на допинг-тестирование. Об этом говорится в сообщении Международного агентства допинг-тестирования (ITA).Инцидент с нарушением антидопинговых правил произошел 8 ноября 2015 года. Балмус, который представлял трех молдавских тяжелоатлетов – Юрия Булата, Геннадия Дудогло и Артема Пипу, прислал на допинг-тест "двойников" спортсменов. Подмену выявили после того, как провели анализ ДНК, сделанный департаментом расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).Впоследствии все трое штангистов провалили допинг-тесты и получили дисквалификации не только за использование запрещенных препаратов, но и за подмену допинг-проб.Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 227,6 миллиона.К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 227 миллионов 613 тысяч 687. Из них 4 миллиона 678 тысяч 856 скончались. Применена 5 миллиардов 858 миллионов 159 тысяч 331 доза вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (41 миллион 993 тысячи 789). Следом идут Индия (33 миллиона 381 тысяча 728) и Бразилия (21 миллион 80 тысяч 219).В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 7 миллионов 130 тысяч 245 случаев заражения, в Турции – 6 миллионов 794 тысячи 670, на Украине – 2 миллиона 442 тысячи 344, в Румынии – 1 миллион 139 тысяч 505, в Молдове – 280 тысяч 185.Отзыв посла ФранцииГлава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. США, в свою очередь, заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать посла из страны после объявления сделки AUKUS, пишет РИА Новости.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. Париж ожидает пояснений как от Австралии, так и от США.Смерть бывшего главы государстваЭкс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию нынешнего президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.В апреле 2019 года находившийся у власти почти 20 лет президент Алжира Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку в результате мощных народных выступлений, начавшихся 22 февраля того года. Новым президентом страны был избран бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун.
https://ru.sputnik.md/20201114/Konflitti-vozglavil-federatsiyu-tyazheloy-atletiki-Moldovy-32461916.html
https://ru.sputnik.md/20210916/tokarchuk-nakroet-li-moldovu-chetvertaya-volna-koronavirusa-44734990.html
https://ru.sputnik.md/20210917/chtoby-ne-nachal-voynu-u-prezidenta-ssha-otobrali-yadernuyu-knopku-44820019.html
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в мире

Пока все спали: пожизненная дисквалификация, ситуация с COVID-19 и отзыв посла

08:47 18.09.2021 (обновлено: 09:07 18.09.2021)
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнтидопинговая лаборатория
Антидопинговая лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Молдавский врач Дорин Балмус из национальной федерации тяжелой атлетики дисквалифицирован пожизненно за то, что привел "двойников" спортсменов на допинг-тестирование. Об этом говорится в сообщении Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Инцидент с нарушением антидопинговых правил произошел 8 ноября 2015 года. Балмус, который представлял трех молдавских тяжелоатлетов – Юрия Булата, Геннадия Дудогло и Артема Пипу, прислал на допинг-тест "двойников" спортсменов. Подмену выявили после того, как провели анализ ДНК, сделанный департаментом расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Впоследствии все трое штангистов провалили допинг-тесты и получили дисквалификации не только за использование запрещенных препаратов, но и за подмену допинг-проб.
Antonio Conflitti - Sputnik Молдова, 1920, 14.11.2020
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Конфлитти возглавил федерацию тяжелой атлетики Молдовы
14 ноября 2020, 19:45
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Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 227,6 миллиона.
К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 227 миллионов 613 тысяч 687. Из них 4 миллиона 678 тысяч 856 скончались. Применена 5 миллиардов 858 миллионов 159 тысяч 331 доза вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (41 миллион 993 тысячи 789). Следом идут Индия (33 миллиона 381 тысяча 728) и Бразилия (21 миллион 80 тысяч 219).
Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
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Токарчук: накроет ли Молдову четвертая волна коронавируса
16 сентября, 09:00
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В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 7 миллионов 130 тысяч 245 случаев заражения, в Турции – 6 миллионов 794 тысячи 670, на Украине – 2 миллиона 442 тысячи 344, в Румынии – 1 миллион 139 тысяч 505, в Молдове – 280 тысяч 185.

Отзыв посла Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. США, в свою очередь, заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать посла из страны после объявления сделки AUKUS, пишет РИА Новости.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. Париж ожидает пояснений как от Австралии, так и от США.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
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Вчера, 14:28
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Смерть бывшего главы государства

Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию нынешнего президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.
В апреле 2019 года находившийся у власти почти 20 лет президент Алжира Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку в результате мощных народных выступлений, начавшихся 22 февраля того года. Новым президентом страны был избран бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун.
Уна Стаббс в сериале Шерлок - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
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