https://ru.sputnik.md/20210918/prezident-sandu-primet-uchastie-v-generalnoy-assamblee-oon-44845112.html
Президент Санду примет участие в Генеральной Ассамблее ООН
Президент Санду примет участие в Генеральной Ассамблее ООН
Президент Молдовы Майя Санду проведет в Нью-Йорке несколько двухсторонних встреч.
2021-09-18T11:28+0300
2021-09-18T11:28+0300
2021-09-18T11:36+0300
политика
оон
майя санду
нью-йорк
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/908/30/9083041_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9d2a81a25ee277190f4757a2e3ec70d8.jpg
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Президент Майя Санду отправится 21 сентября с двухдневным визитом в Нью-Йорк, где примет участие в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе администрации главы государства.Уточняется, что 22 сентября Санду выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.Кроме того, президент Молдовы проведет в Нью-Йорке несколько двусторонних встреч. На данный момент не сообщается, с кем именно.Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН.
https://ru.sputnik.md/20210915/oon-mirovuyu-ekonomiku-zhdet-rekordnyy-za-poslednie-50-let-rost-44774439.html
https://ru.sputnik.md/20210917/guterresh-zayavil-ne-zapreschat-neprivitym-prezidentam-vkhodit-oon-44814652.html
нью-йорк
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/908/30/9083041_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_f330cd121ec890449e956b1350d9729e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
оон, майя санду, нью-йорк, генеральная ассамблея оон
Президент Санду примет участие в Генеральной Ассамблее ООН
11:28 18.09.2021 (обновлено: 11:36 18.09.2021)
Глава молдавского государства проведет в Нью-Йорке несколько двусторонних встреч.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Президент Майя Санду отправится 21 сентября с двухдневным визитом в Нью-Йорк, где примет участие в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе администрации главы государства.
Уточняется, что 22 сентября Санду выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.
Кроме того, президент Молдовы проведет в Нью-Йорке несколько двусторонних встреч. На данный момент не сообщается, с кем именно.
Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН.