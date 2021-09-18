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https://ru.sputnik.md/20210918/prezident-sandu-primet-uchastie-v-generalnoy-assamblee-oon-44845112.html
Президент Санду примет участие в Генеральной Ассамблее ООН
Президент Санду примет участие в Генеральной Ассамблее ООН
Президент Молдовы Майя Санду проведет в Нью-Йорке несколько двухсторонних встреч.
2021-09-18T11:28+0300
2021-09-18T11:36+0300
политика
оон
майя санду
нью-йорк
генеральная ассамблея оон
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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Президент Майя Санду отправится 21 сентября с двухдневным визитом в Нью-Йорк, где примет участие в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе администрации главы государства.Уточняется, что 22 сентября Санду выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.Кроме того, президент Молдовы проведет в Нью-Йорке несколько двусторонних встреч. На данный момент не сообщается, с кем именно.Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН.
https://ru.sputnik.md/20210915/oon-mirovuyu-ekonomiku-zhdet-rekordnyy-za-poslednie-50-let-rost-44774439.html
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оон, майя санду, нью-йорк, генеральная ассамблея оон

Президент Санду примет участие в Генеральной Ассамблее ООН

11:28 18.09.2021 (обновлено: 11:36 18.09.2021)
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© SputnikГенеральная Ассамблея ООН
Генеральная Ассамблея ООН - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
© Sputnik
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Глава молдавского государства проведет в Нью-Йорке несколько двусторонних встреч.
КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Президент Майя Санду отправится 21 сентября с двухдневным визитом в Нью-Йорк, где примет участие в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе администрации главы государства.
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Уточняется, что 22 сентября Санду выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.
Кроме того, президент Молдовы проведет в Нью-Йорке несколько двусторонних встреч. На данный момент не сообщается, с кем именно.
Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН.
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