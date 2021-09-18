https://ru.sputnik.md/20210918/prezident-sandu-primet-uchastie-v-generalnoy-assamblee-oon-44845112.html

Президент Санду примет участие в Генеральной Ассамблее ООН

Президент Санду примет участие в Генеральной Ассамблее ООН

Президент Молдовы Майя Санду проведет в Нью-Йорке несколько двухсторонних встреч.

2021-09-18T11:28+0300

2021-09-18T11:28+0300

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политика

оон

майя санду

нью-йорк

генеральная ассамблея оон

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Президент Майя Санду отправится 21 сентября с двухдневным визитом в Нью-Йорк, где примет участие в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе администрации главы государства.Уточняется, что 22 сентября Санду выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.Кроме того, президент Молдовы проведет в Нью-Йорке несколько двусторонних встреч. На данный момент не сообщается, с кем именно.Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН.

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