https://ru.sputnik.md/20210918/pridnestrove-vtoroy-den-vybory-deputaty-gosduma-rossii-44839794.html
В Приднестровье проходит второй день выборов депутатов Госдумы России
В Приднестровье проходит второй день выборов депутатов Госдумы России
В пятницу и субботу в Приднестровье работают 4 участка на выборах в Госдуму России. Больше всего избирателей ожидается в воскресенье, в основной день голосования, когда участки будут открыты во всех приднестровских городах.
2021-09-18T09:20+0300
2021-09-18T09:20+0300
2021-09-18T09:20+0300
общество
приднестровье
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государственная дума рф
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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. В субботу, 18 сентября, все граждане РФ, желающие проголосовать в Приднестровье за кандидатов в депутаты Государственной думы, могут сделать это в Доме офицеров и во Дворце Республики в Тирасполе. Еще два участка – тираспольский Офицерский клуб и участок на территории российского миротворческого батальона в Бендерах – работают для военнослужащих Российской армии и членов их семей.Сообщается, что для мониторинга за ходом голосования и соблюдением всех избирательных процедур на выборы в Приднестровье прибыли российские наблюдатели – представители Общественной палаты Российской Федерации.В пятницу в голосовании на выборах в Госдуму в Приднестровье приняли участие 3574 человека. Ни одной жалобы на работу членов избиркомов или организацию процедуры голосования зафиксировано не было.В полном составе участковые комиссии начнут работу в основной день голосования – 19 сентября. Для граждан России, находящихся в Молдове, в этот день будет открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.
https://ru.sputnik.md/20210917/v-kishineve-v-rossotrudnichestve-grazhdane-rossii-smogut-progolosovat-na-vyborakh-v-gosdumu-44817916.html
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приднестровье, россия, выборы, государственная дума рф
В Приднестровье проходит второй день выборов депутатов Госдумы России
В пятницу и субботу на левом берегу работают четыре участка. Больше всего избирателей ожидается в воскресенье, в основной день голосования, когда участки будут открыты во всех приднестровских городах.
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. В субботу, 18 сентября, все граждане РФ, желающие проголосовать в Приднестровье за кандидатов в депутаты Государственной думы, могут сделать это в Доме офицеров и во Дворце Республики в Тирасполе. Еще два участка – тираспольский Офицерский клуб и участок на территории российского миротворческого батальона в Бендерах – работают для военнослужащих Российской армии и членов их семей.
"Территория Приднестровья присоединена к восьми одномандатным округам по выборам в Госдуму. Избиратель после предъявления российского паспорта получает два бюллетеня. Первый дает возможность проголосовать за конкретного кандидата, второй – за одну из 14 политических партий" – рассказала председатель приднестровского ЦИК Елена Городецкая.
Сообщается, что для мониторинга за ходом голосования и соблюдением всех избирательных процедур на выборы в Приднестровье прибыли российские наблюдатели – представители Общественной палаты Российской Федерации.
В пятницу в голосовании на выборах в Госдуму в Приднестровье приняли участие 3574 человека. Ни одной жалобы на работу членов избиркомов или организацию процедуры голосования зафиксировано не было.
В полном составе участковые комиссии начнут работу в основной день голосования – 19 сентября. Для граждан России, находящихся в Молдове, в этот день будет открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.