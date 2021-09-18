Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210918/pridnestrove-vtoroy-den-vybory-deputaty-gosduma-rossii-44839794.html
В Приднестровье проходит второй день выборов депутатов Госдумы России
В Приднестровье проходит второй день выборов депутатов Госдумы России
В пятницу и субботу в Приднестровье работают 4 участка на выборах в Госдуму России. Больше всего избирателей ожидается в воскресенье, в основной день голосования, когда участки будут открыты во всех приднестровских городах.
2021-09-18T09:20+0300
2021-09-18T09:20+0300
общество
приднестровье
россия
выборы
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/10/44791983_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_40fa626d9cc42687cb7e8a29f6dcbdad.jpg
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. В субботу, 18 сентября, все граждане РФ, желающие проголосовать в Приднестровье за кандидатов в депутаты Государственной думы, могут сделать это в Доме офицеров и во Дворце Республики в Тирасполе. Еще два участка – тираспольский Офицерский клуб и участок на территории российского миротворческого батальона в Бендерах – работают для военнослужащих Российской армии и членов их семей.Сообщается, что для мониторинга за ходом голосования и соблюдением всех избирательных процедур на выборы в Приднестровье прибыли российские наблюдатели – представители Общественной палаты Российской Федерации.В пятницу в голосовании на выборах в Госдуму в Приднестровье приняли участие 3574 человека. Ни одной жалобы на работу членов избиркомов или организацию процедуры голосования зафиксировано не было.В полном составе участковые комиссии начнут работу в основной день голосования – 19 сентября. Для граждан России, находящихся в Молдове, в этот день будет открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.
https://ru.sputnik.md/20210917/v-kishineve-v-rossotrudnichestve-grazhdane-rossii-smogut-progolosovat-na-vyborakh-v-gosdumu-44817916.html
https://ru.sputnik.md/20210913/vasnetsov-vyborakh-gosdumu-44712955.html
приднестровье
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/10/44791983_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_581110a7af7500320c48e00e378f90da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
приднестровье, россия, выборы, государственная дума рф

В Приднестровье проходит второй день выборов депутатов Госдумы России

09:20 18.09.2021
201
© Sputnik / Evghenii PanasencoТирасполь
Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В пятницу и субботу на левом берегу работают четыре участка. Больше всего избирателей ожидается в воскресенье, в основной день голосования, когда участки будут открыты во всех приднестровских городах.
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. В субботу, 18 сентября, все граждане РФ, желающие проголосовать в Приднестровье за кандидатов в депутаты Государственной думы, могут сделать это в Доме офицеров и во Дворце Республики в Тирасполе. Еще два участка – тираспольский Офицерский клуб и участок на территории российского миротворческого батальона в Бендерах – работают для военнослужащих Российской армии и членов их семей.
Российский центр науки и культуры в Кишинёве - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
Общество
В Кишиневе в Россотрудничестве граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму
Вчера, 12:00
363

"Территория Приднестровья присоединена к восьми одномандатным округам по выборам в Госдуму. Избиратель после предъявления российского паспорта получает два бюллетеня. Первый дает возможность проголосовать за конкретного кандидата, второй – за одну из 14 политических партий" – рассказала председатель приднестровского ЦИК Елена Городецкая.

Сообщается, что для мониторинга за ходом голосования и соблюдением всех избирательных процедур на выборы в Приднестровье прибыли российские наблюдатели – представители Общественной палаты Российской Федерации.
Посол РФ в Молдове Олег Васнецов - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
Россия
Васнецов: призываем граждан РФ реализовать свое конституционное право на выборах в Госдуму
13 сентября, 15:17
439
В пятницу в голосовании на выборах в Госдуму в Приднестровье приняли участие 3574 человека. Ни одной жалобы на работу членов избиркомов или организацию процедуры голосования зафиксировано не было.
В полном составе участковые комиссии начнут работу в основной день голосования – 19 сентября. Для граждан России, находящихся в Молдове, в этот день будет открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.
Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации - Sputnik Молдова
Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации (МОБ) - Sputnik Молдова
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:28Россия готова активизировать сотрудничество по борьбе с лесными пожарами в Арктике
09:55Где в Кишиневе 18 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:20В Приднестровье проходит второй день выборов депутатов Госдумы России
08:47Пока все спали: пожизненная дисквалификация, ситуация с COVID-19 и отзыв посла
08:00Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове
07:30Молдавские водительские права могут признать в Венгрии
07:00Самый точный прогноз погоды: "желтый код" и похолодание
00:01Погодные рекорды Молдовы 18 сентября
ВчераПентагон признал ошибкой атаку беспилотника по Кабулу
ВчераУ главы Минобороны России Сергея Шойгу родилась внучка
ВчераВ ожидании "Северного потока": так дорого за газ европейцы еще не платили
ВчераВ румынском городе Мэгуреле прошли Дни Кишинева
ВчераРоссийские космонавты проголосовали с борта МКС на выборах в Госдуму РФ
ВчераПутин подписал указ о единовременной выплате для блокадников и защитников Ленинграда
ВчераСерийный вор задержан в Кишиневе
ВчераГлава "Газпрома": цены на газ в Европе скоро могут побить новые рекорды
ВчераМедучреждениям Молдовы подарили 20 аппаратов ИВЛ
ВчераЭксперт – о цене на газ: ждут ли Молдову сюрпризы
ВчераОгненный кинжал: ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове