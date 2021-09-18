https://ru.sputnik.md/20210918/prognoz-pogody-pokholodanie-44833063.html

Самый точный прогноз погоды: "желтый код" и похолодание

Самый точный прогноз погоды: "желтый код" и похолодание

Самый точный прогноз погоды: желтый код и похолодание

2021-09-18T07:00+0300

2021-09-18T07:00+0300

2021-09-18T07:00+0300

прогноз погоды

погода

народные приметы

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КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Переменная облачность, ночью на большей части страны небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +20 до +25 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 18 сентября: ночью от +14 до +16, днем от +21 до +23.В воскресенье начнет холодать. Температура воздуха 19 сентября не превысит +23 градусов, на севере не подымется выше 17 градусов, возможны кратковременные дожди. В дальнейшем, 20-22 сентября, похолодает до +15-16 днем, без осадков. Ночью возможны заморозки. Гидрометцентр объявил "желтый код" из-за заморозков в Молдове. С 21 по 24 сентября ночью и утром в Молдове ожидаются заморозки. Температура при этом будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов Цельсия.Праздники и народные приметы18 сентября православная церковь почитает память пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.В народе этот день считался благоприятным для гаданий, предсказаний и других тайных дел, поэтому у знахарей и ведунов 18 сентября (по новому стилю) просто не было отбоя от посетителей. Также наши предки верили, что в этот день "пишется судьба" каждого человека, при этом учитываются все его деяния: благие и греховные.На Захария и Елисавету было принято выгонять березовыми вениками кумоху, или лихорадку. Чтобы избавиться от нее, убирали в доме, топили баню и парились с березовым веником, потому что береза способна исцелить многие болезни.

https://ru.sputnik.md/20210917/gidromettsentr-obyavil-zheltyy-kod-iz-za-zamorozkov-v-moldove-44824800.html

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2021

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прогноз погоды, погода, народные приметы