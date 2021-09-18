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Россия готова активизировать сотрудничество по борьбе с лесными пожарами в Арктике
Россия готова активизировать сотрудничество по борьбе с лесными пожарами в Арктике
Проблематике сотрудничества по борьбе с лесными пожарами в период российского председательства в Арктическом совете будет уделяться повышенное внимание.
2021-09-18T10:28+0300
2021-09-18T10:28+0300
2021-09-18T10:35+0300
россия
борьба
сотрудничество
арктика
лесные пожары
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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Россия в период председательства в Арктическом совете уделит повышенное внимание борьбе с лесными пожарами и готова рассмотреть вопрос о формировании механизма сотрудничества. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.По его словам, также на повестке – обмен опытом и технологиями, наиболее эффективными для борьбы с лесными пожарами.Кроме того, как сообщил Корчунов, Россия готова провести саммит Арктического совета, если все партнеры поддержат эту инициативу.Также Корчунов добавил, что У России и США есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Арктика была регионом конструктивного взаимодействия."Есть взаимная заинтересованность прежде всего в том, чтобы этот регион развивался предсказуемо, чтобы он был регионом конструктивного взаимодействия, низкой напряженности – это отмечали и представители США, чтобы развивалось сотрудничество в рамках Арктического совета. По военно-политическим аспектам сейчас имеются определенные расхождения в позициях, но рано или поздно и эти вопросы будут в повестке сотрудничества и диалога между Россией и США по Арктике", - сказал Корчунов.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
https://ru.sputnik.md/20210403/Novaya-programma-razvitiya-Arktiki-utverzhdena-pravitelstvom-Rossii-34242545.html
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борьба, сотрудничество, арктика, лесные пожары
Россия готова активизировать сотрудничество по борьбе с лесными пожарами в Арктике
10:28 18.09.2021 (обновлено: 10:35 18.09.2021)
Проблематике сотрудничества по борьбе с лесными пожарами в период российского председательства в Арктическом совете будет уделяться повышенное внимание.
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik
. Россия в период председательства в Арктическом совете уделит повышенное внимание борьбе с лесными пожарами и готова рассмотреть вопрос о формировании механизма сотрудничества. Об этом в интервью РИА Новости
сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.
"Проблематике сотрудничества по борьбе с лесными пожарами в период российского председательства будет уделяться повышенное внимание. Наша цель – обеспечить эффективность международного взаимодействия в этой сфере. Будем готовы рассмотреть вопрос формирования соответствующего механизма сотрудничества, если это поддержат все партнеры", – отметил Корчунов.
По его словам, также на повестке – обмен опытом и технологиями, наиболее эффективными для борьбы с лесными пожарами.
Кроме того, как сообщил Корчунов, Россия готова провести саммит Арктического совета, если все партнеры поддержат эту инициативу.
"Российская Федерация в качестве председательствующей в Арктическом совете страны будет готова организовать такую встречу, если это будет поддержано всеми партнерами", – заявил представитель МИД.
Также Корчунов добавил, что У России и США есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Арктика была регионом конструктивного взаимодействия.
"Есть взаимная заинтересованность прежде всего в том, чтобы этот регион развивался предсказуемо, чтобы он был регионом конструктивного взаимодействия, низкой напряженности – это отмечали и представители США, чтобы развивалось сотрудничество в рамках Арктического совета. По военно-политическим аспектам сейчас имеются определенные расхождения в позициях, но рано или поздно и эти вопросы будут в повестке сотрудничества и диалога между Россией и США по Арктике", - сказал Корчунов.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.