Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210918/rossiya-sotrudnichestvo-boriba-lesnye-pozhary-arktika-44841943.html
Россия готова активизировать сотрудничество по борьбе с лесными пожарами в Арктике
Россия готова активизировать сотрудничество по борьбе с лесными пожарами в Арктике
Проблематике сотрудничества по борьбе с лесными пожарами в период российского председательства в Арктическом совете будет уделяться повышенное внимание.
2021-09-18T10:28+0300
2021-09-18T10:35+0300
россия
борьба
сотрудничество
арктика
лесные пожары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0f/31678240_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e80f73a93423ade4cd9947cb201c012c.jpg
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Россия в период председательства в Арктическом совете уделит повышенное внимание борьбе с лесными пожарами и готова рассмотреть вопрос о формировании механизма сотрудничества. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.По его словам, также на повестке – обмен опытом и технологиями, наиболее эффективными для борьбы с лесными пожарами.Кроме того, как сообщил Корчунов, Россия готова провести саммит Арктического совета, если все партнеры поддержат эту инициативу.Также Корчунов добавил, что У России и США есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Арктика была регионом конструктивного взаимодействия."Есть взаимная заинтересованность прежде всего в том, чтобы этот регион развивался предсказуемо, чтобы он был регионом конструктивного взаимодействия, низкой напряженности – это отмечали и представители США, чтобы развивалось сотрудничество в рамках Арктического совета. По военно-политическим аспектам сейчас имеются определенные расхождения в позициях, но рано или поздно и эти вопросы будут в повестке сотрудничества и диалога между Россией и США по Арктике", - сказал Корчунов.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
https://ru.sputnik.md/20210403/Novaya-programma-razvitiya-Arktiki-utverzhdena-pravitelstvom-Rossii-34242545.html
https://ru.sputnik.md/20210618/arktika-perezagruzka-otnosheniy-usa-russia-35165491.html
арктика
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0f/31678240_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_5f33a67563a90e5206b04c48434a3f66.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
борьба, сотрудничество, арктика, лесные пожары

Россия готова активизировать сотрудничество по борьбе с лесными пожарами в Арктике

10:28 18.09.2021 (обновлено: 10:35 18.09.2021)
66
© Sputnik / Anna Iudina / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
© Sputnik / Anna Iudina
/
Перейти в фотобанк
Проблематике сотрудничества по борьбе с лесными пожарами в период российского председательства в Арктическом совете будет уделяться повышенное внимание.
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Россия в период председательства в Арктическом совете уделит повышенное внимание борьбе с лесными пожарами и готова рассмотреть вопрос о формировании механизма сотрудничества. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.
"Проблематике сотрудничества по борьбе с лесными пожарами в период российского председательства будет уделяться повышенное внимание. Наша цель – обеспечить эффективность международного взаимодействия в этой сфере. Будем готовы рассмотреть вопрос формирования соответствующего механизма сотрудничества, если это поддержат все партнеры", – отметил Корчунов.
По его словам, также на повестке – обмен опытом и технологиями, наиболее эффективными для борьбы с лесными пожарами.
Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике - Sputnik Молдова, 1920, 03.04.2021
Россия
Новая программа развития Арктики утверждена правительством России
3 апреля, 12:50
71
Кроме того, как сообщил Корчунов, Россия готова провести саммит Арктического совета, если все партнеры поддержат эту инициативу.
"Российская Федерация в качестве председательствующей в Арктическом совете страны будет готова организовать такую встречу, если это будет поддержано всеми партнерами", – заявил представитель МИД.
Также Корчунов добавил, что У России и США есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Арктика была регионом конструктивного взаимодействия.
"Есть взаимная заинтересованность прежде всего в том, чтобы этот регион развивался предсказуемо, чтобы он был регионом конструктивного взаимодействия, низкой напряженности – это отмечали и представители США, чтобы развивалось сотрудничество в рамках Арктического совета. По военно-политическим аспектам сейчас имеются определенные расхождения в позициях, но рано или поздно и эти вопросы будут в повестке сотрудничества и диалога между Россией и США по Арктике", - сказал Корчунов.
Арктическая экспедиция Кара-зима 2015 - Sputnik Молдова, 1920, 18.06.2021
Станет ли Арктика поводом для перезагрузки отношений между США и Россией
18 июня, 15:47
119
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:28Россия готова активизировать сотрудничество по борьбе с лесными пожарами в Арктике
09:55Где в Кишиневе 18 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:20В Приднестровье проходит второй день выборов депутатов Госдумы России
08:47Пока все спали: пожизненная дисквалификация, ситуация с COVID-19 и отзыв посла
08:00Бербека: ждать ли передела рынка СМИ в Молдове
07:30Молдавские водительские права могут признать в Венгрии
07:00Самый точный прогноз погоды: "желтый код" и похолодание
00:01Погодные рекорды Молдовы 18 сентября
ВчераПентагон признал ошибкой атаку беспилотника по Кабулу
ВчераУ главы Минобороны России Сергея Шойгу родилась внучка
ВчераВ ожидании "Северного потока": так дорого за газ европейцы еще не платили
ВчераВ румынском городе Мэгуреле прошли Дни Кишинева
ВчераРоссийские космонавты проголосовали с борта МКС на выборах в Госдуму РФ
ВчераПутин подписал указ о единовременной выплате для блокадников и защитников Ленинграда
ВчераСерийный вор задержан в Кишиневе
ВчераГлава "Газпрома": цены на газ в Европе скоро могут побить новые рекорды
ВчераМедучреждениям Молдовы подарили 20 аппаратов ИВЛ
ВчераЭксперт – о цене на газ: ждут ли Молдову сюрпризы
ВчераОгненный кинжал: ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове