https://ru.sputnik.md/20210918/rossiya-sotrudnichestvo-boriba-lesnye-pozhary-arktika-44841943.html

Россия готова активизировать сотрудничество по борьбе с лесными пожарами в Арктике

Россия готова активизировать сотрудничество по борьбе с лесными пожарами в Арктике

Проблематике сотрудничества по борьбе с лесными пожарами в период российского председательства в Арктическом совете будет уделяться повышенное внимание.

2021-09-18T10:28+0300

2021-09-18T10:28+0300

2021-09-18T10:35+0300

россия

борьба

сотрудничество

арктика

лесные пожары

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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Россия в период председательства в Арктическом совете уделит повышенное внимание борьбе с лесными пожарами и готова рассмотреть вопрос о формировании механизма сотрудничества. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.По его словам, также на повестке – обмен опытом и технологиями, наиболее эффективными для борьбы с лесными пожарами.Кроме того, как сообщил Корчунов, Россия готова провести саммит Арктического совета, если все партнеры поддержат эту инициативу.Также Корчунов добавил, что У России и США есть взаимная заинтересованность в том, чтобы Арктика была регионом конструктивного взаимодействия."Есть взаимная заинтересованность прежде всего в том, чтобы этот регион развивался предсказуемо, чтобы он был регионом конструктивного взаимодействия, низкой напряженности – это отмечали и представители США, чтобы развивалось сотрудничество в рамках Арктического совета. По военно-политическим аспектам сейчас имеются определенные расхождения в позициях, но рано или поздно и эти вопросы будут в повестке сотрудничества и диалога между Россией и США по Арктике", - сказал Корчунов.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.

https://ru.sputnik.md/20210403/Novaya-programma-razvitiya-Arktiki-utverzhdena-pravitelstvom-Rossii-34242545.html

https://ru.sputnik.md/20210618/arktika-perezagruzka-otnosheniy-usa-russia-35165491.html

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борьба, сотрудничество, арктика, лесные пожары