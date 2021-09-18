https://ru.sputnik.md/20210918/sudite-yorga-byl-lyubim-i-zhenschinami-i-remeslom-svoim-44753072.html
Судите! Йорга был любим и женщинами, и ремеслом своим…
Судите! Йорга был любим и женщинами, и ремеслом своим…
Этот выпуск подкаста "Знай наших!" посвящен удивительному таланту и заслуженному деятелю искусств Молдовы – Любомиру Йорге.
2021-09-18T20:00+0300
2021-09-18T20:00+0300
2021-09-18T20:00+0300
радио
подкасты
знай наших!
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Судите! Йорга был любим и бабами, и ремеслом своим…
Судите! Йорга был любим и бабами, и ремеслом своим…
Во время визита в Белый Дом игрой на йоргафоне Йорга повергает президента США и саксофониста Билла Клинтона в глубокий культурный шок. 25 лет заслуженный артист и солист Любомир Йорга танцует в ансамбле "Жок", но по-настоящему знаменитым его делает создание и возвращение к жизни народных музыкальных инструментов.С нетерпением вернувшись в Кишинев, он за 5 дней воссоздает кавал. Через полгода этот инструмент зазвучал в оркестре "Жока" и поступил в продажу музыкальных магазинов Молдовы."Без музыки был свет ему не мил.Об этом факте знали горожане,И Любомир с достоинством носилСвой флуер, как реликвию в кармане, -Повсюду, ибо помнил наперед,Что без фольклора скучно станет в баре,На площади, у арочных ворот,И даже с полной чашей в каса маре".Отрывок из поэмы "Откровение от Йорги" талантливого поэта Юрия Павлова.Не зря Йорга сыграл роль одного из народных музыкантов в культовом молдавском фильме Эмиля Лотяну "Лэутары". Подобно предкам Любомир страстно извлекает музыку из винных пробок, листьев и рыбьей чешуи. На чешуе карпа Йорга исполняет "Авэ Марию", а из простого листа извлекает знаменитую мексиканскую мелодию "Бэссамэ мучо". Листья он считал древнейшим музыкальным инструментом, а молдаван – первой нацией, которая начала на них играть. Мир полон звуков, нужно научиться их слышать, считал Маэстро.На выставке музыкальных инструментов Маэстро в Москве один посетитель сравнил экстраординарный и вулканический талант Любомира Йорги с гением Сальвадора Дали. В мире музыкальных инструментов Йорга действительно стал молдавским Сальвадором Дали.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
подкасты, знай наших!
Судите! Йорга был любим и женщинами, и ремеслом своим…
Этот выпуск подкаста "Знай наших!" посвящен удивительному таланту и заслуженному деятелю искусств Молдовы – Любомиру Йорге.
Во время визита в Белый Дом игрой на йоргафоне Йорга повергает президента США и саксофониста Билла Клинтона в глубокий культурный шок. 25 лет заслуженный артист и солист Любомир Йорга танцует в ансамбле "Жок", но по-настоящему знаменитым его делает создание и возвращение к жизни народных музыкальных инструментов.
Однажды во время гастролей в Париже, зайдя в этнографический музей и рассматривая музыкальные инструменты народов Европы, талантливый музыкант увидел странную дудку с надписью "Кавал. Духовой музыкальный инструмент бессарабских цыган". Такого инструмента он не знал. На следующий день Любомир со штангенциркулем в руках очаровывает сотрудников музея. Ему хватило скудного французского и потрясающего обаяния, чтобы через час выйти из музея с рисунком и точными размерами диковинного инструмента.
С нетерпением вернувшись в Кишинев, он за 5 дней воссоздает кавал. Через полгода этот инструмент зазвучал в оркестре "Жока" и поступил в продажу музыкальных магазинов Молдовы.
"Без музыки был свет ему не мил.
Об этом факте знали горожане,
И Любомир с достоинством носил
Свой флуер, как реликвию в кармане, -
Повсюду, ибо помнил наперед,
Что без фольклора скучно станет в баре,
На площади, у арочных ворот,
И даже с полной чашей в каса маре".
Отрывок из поэмы "Откровение от Йорги" талантливого поэта Юрия Павлова.
Не зря Йорга сыграл роль одного из народных музыкантов в культовом молдавском фильме Эмиля Лотяну "Лэутары". Подобно предкам Любомир страстно извлекает музыку из винных пробок, листьев и рыбьей чешуи.
На чешуе карпа Йорга исполняет "Авэ Марию", а из простого листа извлекает знаменитую мексиканскую мелодию "Бэссамэ мучо". Листья он считал древнейшим музыкальным инструментом, а молдаван – первой нацией, которая начала на них играть. Мир полон звуков, нужно научиться их слышать, считал Маэстро.
Любомир Йорга создает совершенно новый инструмент, который по аналогии с саксофоном бельгийца Адольфа Сакса называет йоргафон. На вид инструмент напоминает волынку-чимпой, только вместо кожаного меха у нее выдолбленная тыква, к которой он в качестве резонатора приспосабливает флуер.
На выставке музыкальных инструментов Маэстро в Москве один посетитель сравнил экстраординарный и вулканический талант Любомира Йорги с гением Сальвадора Дали. В мире музыкальных инструментов Йорга действительно стал молдавским Сальвадором Дали.