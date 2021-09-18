https://ru.sputnik.md/20210918/sudite-yorga-byl-lyubim-i-zhenschinami-i-remeslom-svoim-44753072.html

Судите! Йорга был любим и женщинами, и ремеслом своим…

Судите! Йорга был любим и женщинами, и ремеслом своим…

Этот выпуск подкаста "Знай наших!" посвящен удивительному таланту и заслуженному деятелю искусств Молдовы – Любомиру Йорге.

2021-09-18T20:00+0300

2021-09-18T20:00+0300

2021-09-18T20:00+0300

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Судите! Йорга был любим и бабами, и ремеслом своим… Судите! Йорга был любим и бабами, и ремеслом своим…

Во время визита в Белый Дом игрой на йоргафоне Йорга повергает президента США и саксофониста Билла Клинтона в глубокий культурный шок. 25 лет заслуженный артист и солист Любомир Йорга танцует в ансамбле "Жок", но по-настоящему знаменитым его делает создание и возвращение к жизни народных музыкальных инструментов.С нетерпением вернувшись в Кишинев, он за 5 дней воссоздает кавал. Через полгода этот инструмент зазвучал в оркестре "Жока" и поступил в продажу музыкальных магазинов Молдовы."Без музыки был свет ему не мил.Об этом факте знали горожане,И Любомир с достоинством носилСвой флуер, как реликвию в кармане, -Повсюду, ибо помнил наперед,Что без фольклора скучно станет в баре,На площади, у арочных ворот,И даже с полной чашей в каса маре".Отрывок из поэмы "Откровение от Йорги" талантливого поэта Юрия Павлова.Не зря Йорга сыграл роль одного из народных музыкантов в культовом молдавском фильме Эмиля Лотяну "Лэутары". Подобно предкам Любомир страстно извлекает музыку из винных пробок, листьев и рыбьей чешуи. На чешуе карпа Йорга исполняет "Авэ Марию", а из простого листа извлекает знаменитую мексиканскую мелодию "Бэссамэ мучо". Листья он считал древнейшим музыкальным инструментом, а молдаван – первой нацией, которая начала на них играть. Мир полон звуков, нужно научиться их слышать, считал Маэстро.На выставке музыкальных инструментов Маэстро в Москве один посетитель сравнил экстраординарный и вулканический талант Любомира Йорги с гением Сальвадора Дали. В мире музыкальных инструментов Йорга действительно стал молдавским Сальвадором Дали.

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2021

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