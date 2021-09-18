https://ru.sputnik.md/20210918/tamozhnya-moldova-narusheniya-44846466.html

В Таможенной службе Молдовы рассказали о выявленных за сутки нарушениях

В Таможенной службе Молдовы рассказали о выявленных за сутки нарушениях

Таможенники Молдовы пресекли попытки вывоза незадекларированных товаров.

2021-09-18T13:45+0300

2021-09-18T13:45+0300

2021-09-18T13:45+0300

общество

нарушения

таможенная служба

наказание

в молдове

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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Таможенная служба Молдовы сообщила о нарушениях, выявленных 17-18 сентября.Так, отмечает ведомство, была пресечена попытка незаконной перевозки нескольких партий товаров без подтверждающих документов.Кроме того, на таможенных постах Леушены и Атаки таможенники изъяли целый ряд партий незадекларированных товаров, в том числе мобильных телефонов, аксессуаров к ним и беспроводных наушников.Кроме того, 15 транспортных средств с иностранными номерами превысили разрешенный срок пребывания на территории Молдовы. Ведомство также сообщает, что для уточнения правил пересечения границы можно обратиться в круглосуточный Единый информационный цент Таможенной службы, позвонив по номеру +373 22 788 888.

https://ru.sputnik.md/20210905/kontrabanda-i-vypivshie-politseyskie-obnaruzheny-pri-vnezapnoy-proverke-na-granitse-44510230.html

https://ru.sputnik.md/20210820/moldova-zaderzhali-kontrabanda-sedmogo-kilometra-44099125.html

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2021

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нарушения, таможенная служба, наказание, в молдове