https://ru.sputnik.md/20210918/tamozhnya-moldova-narusheniya-44846466.html
В Таможенной службе Молдовы рассказали о выявленных за сутки нарушениях
В Таможенной службе Молдовы рассказали о выявленных за сутки нарушениях
Таможенники Молдовы пресекли попытки вывоза незадекларированных товаров.
2021-09-18T13:45+0300
2021-09-18T13:45+0300
2021-09-18T13:45+0300
общество
нарушения
таможенная служба
наказание
в молдове
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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Таможенная служба Молдовы сообщила о нарушениях, выявленных 17-18 сентября.Так, отмечает ведомство, была пресечена попытка незаконной перевозки нескольких партий товаров без подтверждающих документов.Кроме того, на таможенных постах Леушены и Атаки таможенники изъяли целый ряд партий незадекларированных товаров, в том числе мобильных телефонов, аксессуаров к ним и беспроводных наушников.Кроме того, 15 транспортных средств с иностранными номерами превысили разрешенный срок пребывания на территории Молдовы. Ведомство также сообщает, что для уточнения правил пересечения границы можно обратиться в круглосуточный Единый информационный цент Таможенной службы, позвонив по номеру +373 22 788 888.
https://ru.sputnik.md/20210905/kontrabanda-i-vypivshie-politseyskie-obnaruzheny-pri-vnezapnoy-proverke-na-granitse-44510230.html
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нарушения, таможенная служба, наказание, в молдове
В Таможенной службе Молдовы рассказали о выявленных за сутки нарушениях
Любая попытка нарушить положения закона повлечет за собой наказание, – напоминает молдавское таможенное ведомство.
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Таможенная служба Молдовы сообщила о нарушениях, выявленных 17-18 сентября.
Так, отмечает ведомство, была пресечена попытка незаконной перевозки нескольких партий товаров без подтверждающих документов.
"Два случая были зарегистрированы на таможенном посту Костешты. Сотрудники досмотрели вызвавший подозрения автомобиль Dacia Lodgy с прицепом, в двойной стенке последнего были обнаружены 2850 пачек сигарет. В другом случае в багаже пассажира рейсового автобуса, ехавшего из Молдовы в Чехию, таможенники нашли незадекларированный пневматический пистолет калибра 5,5 миллиметра", – сообщили в ведомстве.
Кроме того, на таможенных постах Леушены и Атаки таможенники изъяли целый ряд партий незадекларированных товаров, в том числе мобильных телефонов, аксессуаров к ним и беспроводных наушников.
Кроме того, 15 транспортных средств с иностранными номерами превысили разрешенный срок пребывания на территории Молдовы.
"За несоблюдение условий таможенного режима временного ввоза лицам грозит штраф от 3000 до 4500 леев. Призываем участников трансграничного движения соблюдать таможенное законодательство. Любая попытка нарушить положения закона повлечет за собой наказание", – напоминает молдавская Таможенная служба.
Ведомство также сообщает, что для уточнения правил пересечения границы можно обратиться в круглосуточный Единый информационный цент Таможенной службы, позвонив по номеру +373 22 788 888.