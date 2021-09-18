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ЦИК РФ: уже были атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома
ЦИК РФ: уже были атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома
За первый день голосования на выборах в Госдуму России зафиксированы три целенаправленные атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК РФ.
2021-09-18T13:08+0300
2021-09-18T13:15+0300
россия
выборы
цик
атака
элла памфилова
голосование
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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. За первый день голосования на выборах в Госдуму России, которое началось 17 сентября, зафиксированы три целенаправленные атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК РФ. Об этом заявил на брифинге в субботу глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при Центризбиркоме России Александр Сокольчук.Также ЦИК РФ сообщил об отражении крупной DDoS-атаки в субботу: заблокировано порядка 246 тысяч запросов.В свою очередь, председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отметила, что "атаки продолжаются". Она также добавила, что по вопросам принуждения к голосованию Центральная избирательная комиссия России ранее получила 137 обращений из 45 субъектов РФ.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ru.sputnik.md/20210916/zakharova-vmeshatelstvo-ssha-vybory-terpenie-rossia-44805201.html
https://ru.sputnik.md/20210917/kosmonavty-vybory-gosduma-rf-44837651.html
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выборы, цик, атака, элла памфилова, голосование

ЦИК РФ: уже были атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома

13:08 18.09.2021 (обновлено: 13:15 18.09.2021)
182
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЦИК России
ЦИК России - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отметила, что "атаки продолжаются".
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. За первый день голосования на выборах в Госдуму России, которое началось 17 сентября, зафиксированы три целенаправленные атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК РФ. Об этом заявил на брифинге в субботу глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при Центризбиркоме России Александр Сокольчук.
"За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Не буду называть страны, потому что это вопрос спорный, на территории какой страны находились [IP-адреса]", – сказал Сокольчук.
Также ЦИК РФ сообщил об отражении крупной DDoS-атаки в субботу: заблокировано порядка 246 тысяч запросов.

"Сейчас буквально за полчаса до нашего совещания была совершена также DDOS-атака, и средствами защиты, которые защищают портал ЦИК России, было заблокировано порядка 246 тысяч запросов. Видимо, идет подготовка к завтрашнему дню", – отметил Сокольчук.

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В свою очередь, председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отметила, что "атаки продолжаются".
"Они имеют абсолютно четкую направленность, мы это знаем. Спокойно к этому относимся и будем с этим бороться", – заявила глава ЦИК РФ.
Она также добавила, что по вопросам принуждения к голосованию Центральная избирательная комиссия России ранее получила 137 обращений из 45 субъектов РФ.
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Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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