https://ru.sputnik.md/20210918/tsik-rf-uzhe-byli-ataki-iz-za-rubezha-na-resursy-tsentrizbirkoma-44845972.html

ЦИК РФ: уже были атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома

ЦИК РФ: уже были атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома

За первый день голосования на выборах в Госдуму России зафиксированы три целенаправленные атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК РФ.

2021-09-18T13:08+0300

2021-09-18T13:08+0300

2021-09-18T13:15+0300

россия

выборы

цик

атака

элла памфилова

голосование

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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. За первый день голосования на выборах в Госдуму России, которое началось 17 сентября, зафиксированы три целенаправленные атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК РФ. Об этом заявил на брифинге в субботу глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при Центризбиркоме России Александр Сокольчук.Также ЦИК РФ сообщил об отражении крупной DDoS-атаки в субботу: заблокировано порядка 246 тысяч запросов.В свою очередь, председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отметила, что "атаки продолжаются". Она также добавила, что по вопросам принуждения к голосованию Центральная избирательная комиссия России ранее получила 137 обращений из 45 субъектов РФ.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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выборы, цик, атака, элла памфилова, голосование