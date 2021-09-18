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Ученые выявили опасность мутировавших штаммов коронавируса
Ученые выявили опасность мутировавших штаммов коронавируса
Ученые проанализировали случаи заражения разными штаммами SARS-CoV-2 пациентов, чья болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.
2021-09-18T18:56+0300
2021-09-18T18:56+0300
коронавирус
в мире
заражение
ученые
исследование
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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Специалисты Университета Мэриленда (США) обнаружили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Соответствующее исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases.Ученые проанализировали 49 эпизодов инфицирования разными штаммами SARS-CoV-2. При этом у всех пациентов болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.Эксперимент заключался в том, что испытуемые с COVID-19 должны были трижды повторить алфавит или спеть песню "С днем рождения тебя". Выяснилось, что те, кто был заражен альфа-штаммом, выдыхали примерно в 100 раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был уханьский вариант инфекции.Мониторинг воздуха позволил исследователям подтвердить, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%. Так, чтобы избежать заражения, необходимо не только вакцинироваться, но и продолжать использовать средства индивидуальной защиты, а также проветривать помещения.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм в последние месяцы доминирует в большинстве стран, в том числе в России. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека.
https://ru.sputnik.md/20210908/vrachi-simptom-koronavirus-44576496.html
https://ru.sputnik.md/20210821/koronavirusnyy-konyunktivit--oslozhnenie-zrenie-covid-44095259.html
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в мире, заражение, ученые, исследование

Ученые выявили опасность мутировавших штаммов коронавируса

18:56 18.09.2021
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© Photo : Centers for Disease Control and PreventionВирус
Вирус - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
Ученые проанализировали случаи заражения разными штаммами SARS-CoV-2 пациентов, чья болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Специалисты Университета Мэриленда (США) обнаружили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Соответствующее исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases.
Ученые проанализировали 49 эпизодов инфицирования разными штаммами SARS-CoV-2. При этом у всех пациентов болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.
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Эксперимент заключался в том, что испытуемые с COVID-19 должны были трижды повторить алфавит или спеть песню "С днем рождения тебя". Выяснилось, что те, кто был заражен альфа-штаммом, выдыхали примерно в 100 раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был уханьский вариант инфекции.
"Мы знаем, что "дельта" даже более заразна, чем "альфа". Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путем", – отмечают ученые.
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Мониторинг воздуха позволил исследователям подтвердить, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%. Так, чтобы избежать заражения, необходимо не только вакцинироваться, но и продолжать использовать средства индивидуальной защиты, а также проветривать помещения.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".
Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм в последние месяцы доминирует в большинстве стран, в том числе в России. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека.
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