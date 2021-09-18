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Жалобы от тех, кому предоставили доступ к видеонаблюдению, в ЦИК РФ не поступали
Жалобы от тех, кому предоставили доступ к видеонаблюдению, в ЦИК РФ не поступали
В Центральную избирательную комиссию РФ не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами.
2021-09-18T14:22+0300
2021-09-18T14:25+0300
россия
госдума
выборы
цик
наблюдение
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КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. В Центральную избирательную комиссию РФ не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами. Об этом заявил в субботу замглавы Центризбиркома России Николай Булаев, добавив, что у парламентских партий нет претензий к техническим решениям.По его словам, в центрах общественного наблюдения достаточно рабочих мест. "Пожалуйста, приходите, наблюдайте", – добавил он.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября, в основной день голосования, будет открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября.
https://ru.sputnik.md/20210918/tsik-rf-uzhe-byli-ataki-iz-za-rubezha-na-resursy-tsentrizbirkoma-44845972.html
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госдума, выборы, цик, наблюдение

Жалобы от тех, кому предоставили доступ к видеонаблюдению, в ЦИК РФ не поступали

14:22 18.09.2021 (обновлено: 14:25 18.09.2021)
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© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ России проходят выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации
В России проходят выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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На портале видеонаблюдения в субботу находятся около 7,5 тысячи пользователей, которые просматривают одновременно 30 тысяч избирательных участков.
КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. В Центральную избирательную комиссию РФ не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами. Об этом заявил в субботу замглавы Центризбиркома России Николай Булаев, добавив, что у парламентских партий нет претензий к техническим решениям.
"Пишут, что в данную минуту на портале видеонаблюдения находятся 7,5 тысячи пользователей, которые смотрят одномоментно 30 тысяч избирательных участков. Мы сегодня не имеем ни одной жалобы от тех, кому предоставлен доступ. Парламентские партии дали информацию, что у них нет ни одной жалобы к тому техническому обеспечению, которое мы им предоставили", – отметил Булаев.
По его словам, в центрах общественного наблюдения достаточно рабочих мест. "Пожалуйста, приходите, наблюдайте", – добавил он.
ЦИК России - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
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Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября, в основной день голосования, будет открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября.
Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации - Sputnik Молдова
Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации (МОБ) - Sputnik Молдова
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