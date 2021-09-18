https://ru.sputnik.md/20210918/zhalob-po-videonablyudeniyu-net-tsik-rf-44847856.html

Жалобы от тех, кому предоставили доступ к видеонаблюдению, в ЦИК РФ не поступали

Жалобы от тех, кому предоставили доступ к видеонаблюдению, в ЦИК РФ не поступали

В Центральную избирательную комиссию РФ не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами.

2021-09-18T14:22+0300

2021-09-18T14:22+0300

2021-09-18T14:25+0300

россия

госдума

выборы

цик

наблюдение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44829253_0:158:3213:1965_1920x0_80_0_0_464b5b3b3affc612da3c80f3842e86b2.jpg

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. В Центральную избирательную комиссию РФ не поступило ни одной жалобы от тех, кому был предоставлен доступ к видеонаблюдению за выборами. Об этом заявил в субботу замглавы Центризбиркома России Николай Булаев, добавив, что у парламентских партий нет претензий к техническим решениям.По его словам, в центрах общественного наблюдения достаточно рабочих мест. "Пожалуйста, приходите, наблюдайте", – добавил он.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября, в основной день голосования, будет открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября.

https://ru.sputnik.md/20210918/tsik-rf-uzhe-byli-ataki-iz-za-rubezha-na-resursy-tsentrizbirkoma-44845972.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

госдума, выборы, цик, наблюдение