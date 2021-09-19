https://ru.sputnik.md/20210919/bez-intsidentov-komrat-vybory-gosduma-rossii-44859784.html
Без инцидентов: в Комрате работает избирательный участок на выборах в Госдуму
Без инцидентов: в Комрате работает избирательный участок на выборах в Госдуму
Граждане России, проживающие на юге Молдовы, могут проголосовать на выборах в Госдуму на избирательном участке в Комрате, а также при помощи выездной урны – в Кагуле.
2021-09-19T10:31+0300
2021-09-19T10:31+0300
2021-09-19T10:42+0300
общество
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КОМРАТ, 19 сен - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузии в воскресенье проходит голосование на выборах в Государственную думу Российской Федерации. Единственный на юге Молдовы избирательный участок находится в Комрате, в местном лицее имени Гавриила Гайдаржи.Он открыл свои двери для избирателей в 08.00 и закроется в 20.00. По словам членов участкового избирательного бюро, голосование началось вовремя, без инцидентов.Избиратели, с утра пришедшие на участок, рассказали, за что голосуют."Я проголосую за будущее, за то, чтобы наша Молдова дружила с Россией так, как и было в советское время. Все жители Молдовы, наверное, с этим согласились бы. Ожидания наилучшие, надеемся, что будет лучше", – рассказала избиратель Дора Бондаренко."От выборов всегда ожидания, чтобы было лучше для простых людей. Но не знаю, как получится. Я являюсь гражданином России, соответственно, я патриот и России, и Молдовы", – поделился избиратель Степан Иванов."За улучшение жизни детей и внуков. Хочется, чтобы как-то все собрались, как жили раньше. Я родился в Советском Союзе, служил. Хочу, чтобы мы жили дружно, как и раньше", – сказал еще один избиратель.Для организации голосования на выборах в Государственную думу России на правом берегу Днестра были открыты три избирательных участка. Первые два находятся в Кишиневе (улица Михая Еминеску, 2, в представительстве Россотрудничества в Республике Молдова) и в Бельцах (улица Академика Н.Филиппа, 2, лицей имени Гоголя).Третий избирательный участок открыт в Комрате, в лицее имени Гайдаржи (улица Ленина, 198). Представители этого избирательного участка также организуют и выездной пункт голосования в городе Кагул – во Дворце культуры имени Н. Ботгроса.В Приднестровье открыты 27 участков для голосования. 19 сентября они работают с 08.00 до 20.00.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Воскресенье – основной день.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ru.sputnik.md/20210919/v-moldove-otkrylis-uchastki-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-v-gosdumu-rossii-44851082.html
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в молдове, россия, госдума, выборы, голосование
Без инцидентов: в Комрате работает избирательный участок на выборах в Госдуму
10:31 19.09.2021 (обновлено: 10:42 19.09.2021)
Граждане России, проживающие на юге Молдовы, могут проголосовать на выборах в Госдуму на избирательном участке в Комрате, а также при помощи выездной урны – в Кагуле.
КОМРАТ, 19 сен - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузии в воскресенье проходит голосование на выборах в Государственную думу Российской Федерации. Единственный на юге Молдовы избирательный участок находится в Комрате, в местном лицее имени Гавриила Гайдаржи.
Он открыл свои двери для избирателей в 08.00 и закроется в 20.00. По словам членов участкового избирательного бюро, голосование началось вовремя, без инцидентов.
Избиратели, с утра пришедшие на участок, рассказали, за что голосуют.
"Я проголосую за будущее, за то, чтобы наша Молдова дружила с Россией так, как и было в советское время. Все жители Молдовы, наверное, с этим согласились бы. Ожидания наилучшие, надеемся, что будет лучше", – рассказала избиратель Дора Бондаренко.
"От выборов всегда ожидания, чтобы было лучше для простых людей. Но не знаю, как получится. Я являюсь гражданином России, соответственно, я патриот и России, и Молдовы", – поделился избиратель Степан Иванов.
"За улучшение жизни детей и внуков. Хочется, чтобы как-то все собрались, как жили раньше. Я родился в Советском Союзе, служил. Хочу, чтобы мы жили дружно, как и раньше", – сказал еще один избиратель.
Для организации голосования на выборах в Государственную думу России на правом берегу Днестра были открыты три избирательных участка. Первые два находятся в Кишиневе (улица Михая Еминеску, 2, в представительстве Россотрудничества в Республике Молдова) и в Бельцах (улица Академика Н.Филиппа, 2, лицей имени Гоголя).
Третий избирательный участок открыт в Комрате, в лицее имени Гайдаржи (улица Ленина, 198). Представители этого избирательного участка также организуют и выездной пункт голосования в городе Кагул – во Дворце культуры имени Н. Ботгроса.
В Приднестровье открыты 27 участков для голосования. 19 сентября они работают с 08.00 до 20.00.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Воскресенье – основной день.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.