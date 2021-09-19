https://ru.sputnik.md/20210919/eks-glava-minselkhoza-moldovy-kak-vosstanovit-eksport-respubliki-v-rossiyu-44819169.html

Экс-глава Минсельхоза Молдовы: как восстановить экспорт республики в Россию

Экс-глава Минсельхоза Молдовы: как восстановить экспорт республики в Россию

Экс-глава Минсельхоза Молдовы рассказал, как восстановить экспорт в Россию

2021-09-19T18:29+0300

2021-09-19T18:29+0300

2021-09-19T18:29+0300

радио

в молдове

экспорт

россия

виноград

яблоки

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Когда речь идет о рынке РФ, то все за него борются. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил бывший министр сельского хозяйства Молдовы Ион Сула.По его словам, в России есть регионы с очень хорошими агроклиматическими условиями, которые могут составить конкуренцию молдавским производителям. "Когда речь идет о рынке Российской Федерации, то все борются за этот рынок. Я говорю о мировых операторах как из Южной Америки, так и из Азии. Потому что это большой рынок… Возможно, здесь нам важно хорошо проанализировать, как организовать и диверсифицировать его", – сказал собеседник.Первое полугодие 2021-го оказалось самым провальным для фруктового экспорта Молдовы как минимум за последние пять лет. Такие данные представили аналитики в публикации на портале агроновостей EastFruit."Выручка от экспорта молдавских фруктов в Россию по итогам первого полугодия 2021 года снизилась на 23%, до 95 миллионов долларов", – отметили в организации.Так, экспорт яблок из Молдовы в Россию снизился за год на 33%, а по отношению к средним показателям за последние годы – на 23%, до 101,5 тысяч тонн.Более того, экспорт столового винограда – второй важнейшей позиции фруктового экспорта в Россию – упал на 19% и тоже был ниже средних показателей за последние годы, отмечают аналитики.По данным организации, наиболее существенно снизился экспорт черешни, что отчасти было связано с задержкой начала ее уборки. На конец июня 2021 года Молдова смогла экспортировать в Россию лишь 541 тонну черешни – в семь раз меньше, чем в 2020 году, в 11 раз меньше, чем в 2019 году и в 17 раз меньше, чем за тот же период 2018 года, приводит данные портал.Стоит отметить, что кроме сокращения объемов экспорта по многим позициям наблюдалось и снижение средних экспортных цен. Главной причиной эксперты называют рост конкуренции на рынке России и отсутствие усилий по диверсификации экспорта со стороны садоводов Молдовы.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, экспорт, россия, виноград, яблоки, видео