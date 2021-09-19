Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210919/eks-glava-minselkhoza-moldovy-kak-vosstanovit-eksport-respubliki-v-rossiyu-44819169.html
Экс-глава Минсельхоза Молдовы: как восстановить экспорт республики в Россию
Экс-глава Минсельхоза Молдовы: как восстановить экспорт республики в Россию
Экс-глава Минсельхоза Молдовы рассказал, как восстановить экспорт в Россию
2021-09-19T18:29+0300
2021-09-19T18:29+0300
радио
в молдове
экспорт
россия
виноград
яблоки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/13/44865427_0:1010:1638:1931_1920x0_80_0_0_ee46f784fcc14213ce3dfa7e768c4432.jpg
Когда речь идет о рынке РФ, то все за него борются. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил бывший министр сельского хозяйства Молдовы Ион Сула.По его словам, в России есть регионы с очень хорошими агроклиматическими условиями, которые могут составить конкуренцию молдавским производителям. "Когда речь идет о рынке Российской Федерации, то все борются за этот рынок. Я говорю о мировых операторах как из Южной Америки, так и из Азии. Потому что это большой рынок… Возможно, здесь нам важно хорошо проанализировать, как организовать и диверсифицировать его", – сказал собеседник.Первое полугодие 2021-го оказалось самым провальным для фруктового экспорта Молдовы как минимум за последние пять лет. Такие данные представили аналитики в публикации на портале агроновостей EastFruit."Выручка от экспорта молдавских фруктов в Россию по итогам первого полугодия 2021 года снизилась на 23%, до 95 миллионов долларов", – отметили в организации.Так, экспорт яблок из Молдовы в Россию снизился за год на 33%, а по отношению к средним показателям за последние годы – на 23%, до 101,5 тысяч тонн.Более того, экспорт столового винограда – второй важнейшей позиции фруктового экспорта в Россию – упал на 19% и тоже был ниже средних показателей за последние годы, отмечают аналитики.По данным организации, наиболее существенно снизился экспорт черешни, что отчасти было связано с задержкой начала ее уборки. На конец июня 2021 года Молдова смогла экспортировать в Россию лишь 541 тонну черешни – в семь раз меньше, чем в 2020 году, в 11 раз меньше, чем в 2019 году и в 17 раз меньше, чем за тот же период 2018 года, приводит данные портал.Стоит отметить, что кроме сокращения объемов экспорта по многим позициям наблюдалось и снижение средних экспортных цен. Главной причиной эксперты называют рост конкуренции на рынке России и отсутствие усилий по диверсификации экспорта со стороны садоводов Молдовы.
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/13/44865427_0:819:1638:2048_1920x0_80_0_0_90fdf66b2cb49085efe4a76bbf30ce7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, экспорт, россия, виноград, яблоки, видео

Экс-глава Минсельхоза Молдовы: как восстановить экспорт республики в Россию

18:29 19.09.2021
195
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Экс-министр сельского хозяйства прокомментировал экспорт молдавской продукции в Российскую Федерацию.
Когда речь идет о рынке РФ, то все за него борются. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил бывший министр сельского хозяйства Молдовы Ион Сула.
"В Российской Федерации есть государственная программа по импортозамещению по каждому товару в отдельности как растительного, так и животного происхождения. И по вопросу винограда точно такая же ситуация", – сказал Сула.
По его словам, в России есть регионы с очень хорошими агроклиматическими условиями, которые могут составить конкуренцию молдавским производителям.
"Когда речь идет о рынке Российской Федерации, то все борются за этот рынок. Я говорю о мировых операторах как из Южной Америки, так и из Азии. Потому что это большой рынок… Возможно, здесь нам важно хорошо проанализировать, как организовать и диверсифицировать его", – сказал собеседник.
Первое полугодие 2021-го оказалось самым провальным для фруктового экспорта Молдовы как минимум за последние пять лет. Такие данные представили аналитики в публикации на портале агроновостей EastFruit.
"Выручка от экспорта молдавских фруктов в Россию по итогам первого полугодия 2021 года снизилась на 23%, до 95 миллионов долларов", – отметили в организации.
Так, экспорт яблок из Молдовы в Россию снизился за год на 33%, а по отношению к средним показателям за последние годы – на 23%, до 101,5 тысяч тонн.
Более того, экспорт столового винограда – второй важнейшей позиции фруктового экспорта в Россию – упал на 19% и тоже был ниже средних показателей за последние годы, отмечают аналитики.
По данным организации, наиболее существенно снизился экспорт черешни, что отчасти было связано с задержкой начала ее уборки. На конец июня 2021 года Молдова смогла экспортировать в Россию лишь 541 тонну черешни – в семь раз меньше, чем в 2020 году, в 11 раз меньше, чем в 2019 году и в 17 раз меньше, чем за тот же период 2018 года, приводит данные портал.
Стоит отметить, что кроме сокращения объемов экспорта по многим позициям наблюдалось и снижение средних экспортных цен. Главной причиной эксперты называют рост конкуренции на рынке России и отсутствие усилий по диверсификации экспорта со стороны садоводов Молдовы.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:20Сколько жилья сдали в эксплуатацию в Молдове
18:51Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:43МВД РФ: большого количества нарушений на выборах в Госдуму не зафиксировано
18:29Экс-глава Минсельхоза Молдовы: как восстановить экспорт республики в Россию
17:58Фестиваль "Единство через многообразие" прошел в Молдове в режиме онлайн
17:27Можно ли в Молдове купить водительские права и что за это грозит
16:56Молдавский каноист Олег Тарновский выиграл бронзу чемпионата мира
16:25Как выборы в Госдуму России проходят в Молдове и Румынии
15:54Как проходят выборы в Госдуму: заявление международных наблюдателей
15:23Мэр Кишинева поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником
14:50Жители Приднестровья рассказали о голосовании на выборах в Госдуму РФ
14:22Международные наблюдатели рассказали, как проходят выборы в Госдуму РФ
14:01Башкан Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание Гагаузии
13:38Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России
13:21Троих глав участковых комиссий, где был вброс бюллетеней, освобождили от должностей
13:02Косачев: позиция БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Госдуму – вмешательство в дела России
12:37Как в Приднестровье проходит единый день голосования на выборах в Госдуму РФ
12:06Скандал на выборах НСГ: подвоз избирателей и перепалки между жителями
11:34Дайджест недели: поведение Санду и PAS и отношения с Россией
11:03Посол России в Молдове проголосовал на выборах в Госдуму