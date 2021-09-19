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Фестиваль "Единство через многообразие" прошел в Молдове в режиме онлайн
Фестиваль "Единство через многообразие" прошел в Молдове в режиме онлайн
Этнокультурный фестиваль "Единство через многообразие", который проводится в Молдове каждое третье воскресенье сентября, в этом году из-за коронавирусных ограничений прошел в режиме онлайн.
2021-09-19T17:58+0300
2021-09-19T17:58+0300
в молдове
фестиваль
народы молдовы
культура
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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Этнокультурный фестиваль "Единство через многообразие", который традиционно проводится на улицах городов Молдовы каждое третье воскресенье сентября, в этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, вынужденно прошел в режиме онлайн."Такой формат фестиваля исключает живое общение людей, но тем не менее мы остаемся верны нашей миссии – продвигать многообразие. При содействии Агентства межэтнических отношений совместно с лидерами этнокультурных организаций весь день на странице в социальной сети Facebook", – заявила заместитель генерального директора Агентства межэтнических отношений Вера Петухова.По ее словам, фестиваль стал одной из активных форм государственной поддержки межкультурного диалога и межкультурного обмена, воспитания толерантных отношений среди различных этнокультурных сообществ и групп населения в Республике Молдова, формирования общего чувства гражданской принадлежности к молдавскому государству."Сегодня межэтнические отношения в нашей стране выходят на качественно новый уровень, который характеризуется поощрением культурного и лингвистического разнообразия, развитием процесса интеграции и участия национальных меньшинств в различных сферах деятельности государства, недопущением дискриминации и приверженностью общепризнанным международным стандартам в области прав человека", – заявила Петухова.
https://ru.sputnik.md/20210610/posol-russia-v-moldove-vasnetsov-nagradil-sootechestvennikov-35068149.html
https://ru.sputnik.md/20210911/na-yazyke-muzyki---v-kishineve-i-tiraspole-proshli-kontserty-v-ramkakh-kulturnogo-proekta-44670794.html
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в молдове, фестиваль, народы молдовы

Фестиваль "Единство через многообразие" прошел в Молдове в режиме онлайн

17:58 19.09.2021
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Дмитрий Терехов
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Фестиваль стал одной из активных форм государственной поддержки межкультурного диалога и межкультурного обмена.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Этнокультурный фестиваль "Единство через многообразие", который традиционно проводится на улицах городов Молдовы каждое третье воскресенье сентября, в этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, вынужденно прошел в режиме онлайн.
"Такой формат фестиваля исключает живое общение людей, но тем не менее мы остаемся верны нашей миссии – продвигать многообразие. При содействии Агентства межэтнических отношений совместно с лидерами этнокультурных организаций весь день на странице в социальной сети Facebook", – заявила заместитель генерального директора Агентства межэтнических отношений Вера Петухова.
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По ее словам, фестиваль стал одной из активных форм государственной поддержки межкультурного диалога и межкультурного обмена, воспитания толерантных отношений среди различных этнокультурных сообществ и групп населения в Республике Молдова, формирования общего чувства гражданской принадлежности к молдавскому государству.
"Сегодня межэтнические отношения в нашей стране выходят на качественно новый уровень, который характеризуется поощрением культурного и лингвистического разнообразия, развитием процесса интеграции и участия национальных меньшинств в различных сферах деятельности государства, недопущением дискриминации и приверженностью общепризнанным международным стандартам в области прав человека", – заявила Петухова.
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