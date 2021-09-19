https://ru.sputnik.md/20210919/gagauziya-vybory-narodnoe-sobranie-44852173.html
В Гагаузии проходят выборы в Народное собрание
В Гагаузии проходят выборы в Народное собрание
В воскресенье, 19 сентября, проходят очередные выборы в Народное собрание Гагаузии. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.
2021-09-19T07:00+0300
2021-09-19T07:00+0300
2021-09-19T07:00+0300
в молдове
выборы
народное собрание
общество
гагаузия
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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. В воскресенье, 19 сентября, проходят очередные выборы в Народное собрание Гагаузии. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.Жители автономии избирают своих депутатов на последующие четыре года в 35 одномандатных избирательных округах, по одному депутату в каждом. Для признания выборов в каждом из округов необходимо участие не менее 1/3 избирателей.Как ранее сообщил ЦИК Гагаузии, для первого тура выборов напечатаны 115 350 бюллетеней – это количество включает в себя и 1% бюллетеней в виде резерва.На выборы 19 сентября зарегистрированы 122 кандидата. Отмечается, что это наименьшее число претендентов на депутатский мандат НСГ с 1995 года.Если ни один из кандидатов избирательного округа не набирает как минимум половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, состоится второй тур. Он пройдет через две недели для первых двух кандидатов, установленных в порядке уменьшения количества голосов, полученных в первом туре.За ходом голосования в Гагаузии следят почти 80 национальных и около 50 международных наблюдателей.
https://ru.sputnik.md/20210903/tsik-gagauzii-44473588.html
https://ru.sputnik.md/20210903/polnye-tezki-v-gagauzii-v-deputaty-nsg-idut-kandidaty-odnofamiltsy--44451819.html
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в молдове, выборы, народное собрание, гагаузия
В Гагаузии проходят выборы в Народное собрание
Свои голоса на выборах в Народное собрание могут отдать около 115 тысяч гагаузских избирателей.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. В воскресенье, 19 сентября, проходят очередные выборы в Народное собрание Гагаузии. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.
Жители автономии избирают своих депутатов на последующие четыре года в 35 одномандатных избирательных округах, по одному депутату в каждом. Для признания выборов в каждом из округов необходимо участие не менее 1/3 избирателей.
Как ранее сообщил ЦИК Гагаузии, для первого тура выборов напечатаны 115 350 бюллетеней – это количество включает в себя и 1% бюллетеней в виде резерва.
"На гагаузском языке заказаны 3974 избирательных бюллетеня, на государственном языке – 3069, на русском языке – 108 307", – сказала Sputnik Молдова председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.
На выборы 19 сентября зарегистрированы 122 кандидата. Отмечается, что это наименьшее число претендентов на депутатский мандат НСГ с 1995 года.
Если ни один из кандидатов избирательного округа не набирает как минимум половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, состоится второй тур. Он пройдет через две недели для первых двух кандидатов, установленных в порядке уменьшения количества голосов, полученных в первом туре.
За ходом голосования в Гагаузии следят почти 80 национальных и около 50 международных наблюдателей.