https://ru.sputnik.md/20210919/gagauziya-vybory-narodnoe-sobranie-44852173.html

В Гагаузии проходят выборы в Народное собрание

В Гагаузии проходят выборы в Народное собрание

В воскресенье, 19 сентября, проходят очередные выборы в Народное собрание Гагаузии. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

2021-09-19T07:00+0300

2021-09-19T07:00+0300

2021-09-19T07:00+0300

в молдове

выборы

народное собрание

общество

гагаузия

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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. В воскресенье, 19 сентября, проходят очередные выборы в Народное собрание Гагаузии. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.Жители автономии избирают своих депутатов на последующие четыре года в 35 одномандатных избирательных округах, по одному депутату в каждом. Для признания выборов в каждом из округов необходимо участие не менее 1/3 избирателей.Как ранее сообщил ЦИК Гагаузии, для первого тура выборов напечатаны 115 350 бюллетеней – это количество включает в себя и 1% бюллетеней в виде резерва.На выборы 19 сентября зарегистрированы 122 кандидата. Отмечается, что это наименьшее число претендентов на депутатский мандат НСГ с 1995 года.Если ни один из кандидатов избирательного округа не набирает как минимум половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, состоится второй тур. Он пройдет через две недели для первых двух кандидатов, установленных в порядке уменьшения количества голосов, полученных в первом туре.За ходом голосования в Гагаузии следят почти 80 национальных и около 50 международных наблюдателей.

https://ru.sputnik.md/20210903/tsik-gagauzii-44473588.html

https://ru.sputnik.md/20210903/polnye-tezki-v-gagauzii-v-deputaty-nsg-idut-kandidaty-odnofamiltsy--44451819.html

гагаузия

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в молдове, выборы, народное собрание, гагаузия