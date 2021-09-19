https://ru.sputnik.md/20210919/glava-missii-nablyudateley-sng-golosovanie-na-vyborakh-v-gosdumu-idet-bez-narusheniy-44858814.html

Глава миссии наблюдателей СНГ: голосование на выборах в Госдуму идет без нарушений

Глава миссии наблюдателей СНГ: голосование на выборах в Госдуму идет без нарушений

Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 19.09.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Процесс голосования на выборах в Госдуму идет без каких-либо системных нарушений, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, зампредседателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов, которого цитирует РИА Новости.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября.

https://ru.sputnik.md/20210918/zhalob-po-videonablyudeniyu-net-tsik-rf-44847856.html

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в мире, наблюдатели, снг, госдума, выборы, голосование