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Глава миссии наблюдателей СНГ: голосование на выборах в Госдуму идет без нарушений
Глава миссии наблюдателей СНГ: голосование на выборах в Госдуму идет без нарушений
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 19.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-19T09:43+0300
2021-09-19T09:43+0300
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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Процесс голосования на выборах в Госдуму идет без каких-либо системных нарушений, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, зампредседателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов, которого цитирует РИА Новости.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября.
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в мире, наблюдатели, снг, госдума, выборы, голосование
Глава миссии наблюдателей СНГ: голосование на выборах в Госдуму идет без нарушений
09:43 19.09.2021 (обновлено: 09:52 19.09.2021)
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik
. Процесс голосования на выборах в Госдуму идет без каких-либо системных нарушений, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, зампредседателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов, которого цитирует РИА Новости
.
"Мы побывали в Тверской области, в Тульской области. В Тверской области посетили много участков. Встретились с руководителями избирательных комиссий областей. У нас создалось такое впечатление, что процесс голосования идет нормально, спокойно, без каких-либо системных нарушений", – сказал Нематов журналистам.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября.