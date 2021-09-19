https://ru.sputnik.md/20210919/glavy-uchastkovykh-komissiy-vbros-byulleteni-osvobozhdili-ot-dolzhnostey-44866578.html
Троих глав участковых комиссий, где был вброс бюллетеней, освобождили от должностей
Троих глав участковых комиссий, где был вброс бюллетеней, освобождили от должностей
Трое председателей участковых комиссий, где был вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
2021-09-19T13:21+0300
2021-09-19T13:21+0300
2021-09-19T14:42+0300
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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Трое председателей участковых комиссий, где был вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, пишет РИА Новости.Ранее глава ЦИК РФ отметила, что на выборах в России подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести субъектах РФ: Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.Памфилова также потребовала уволить председателя комиссии на Ставрополье, где камеру наблюдения закрывали тряпками."Вот если организатор этого <...> не сядет в тюрьму, я не знаю, что еще надо делать", – добавила она.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Явка к утру воскресенья в РФ превысила 35%.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября.
https://ru.sputnik.md/20210919/kosachev-bdipch-obse-vybory-gosduma-vmeshatelstvo-44865682.html
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госдума, выборы, цик, голосование, избирательные бюллетени
Троих глав участковых комиссий, где был вброс бюллетеней, освобождили от должностей
13:21 19.09.2021 (обновлено: 14:42 19.09.2021)
В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председателей УИК.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik
. Трое председателей участковых комиссий, где был вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, пишет РИА Новости
.
Ранее глава ЦИК РФ отметила, что на выборах в России подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести субъектах РФ: Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.
"В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены уже от должности председателей УИК, на которых случилось факты вброса", – заявила Памфилова в информцентре ЦИК.
Памфилова также потребовала уволить председателя комиссии на Ставрополье, где камеру наблюдения закрывали тряпками.
"Вот если организатор этого <...> не сядет в тюрьму, я не знаю, что еще надо делать", – добавила она.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Явка к утру воскресенья в РФ превысила 35%.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября.