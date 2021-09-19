https://ru.sputnik.md/20210919/itogi-nedeli-moldova-sandu-pas-rossiya-44827516.html

Дайджест недели: поведение Санду и PAS и отношения с Россией

Дайджест недели: поведение Санду и PAS и отношения с Россией

С наступлением осени в Молдове обострились самые важные проблемы: удастся ли их решить правительству партии "Действие и солидарность" (PAS) и президенту Майе Санду, ответ на вопрос дали ведущие эксперты.

2021-09-19T11:34+0300

2021-09-19T11:34+0300

2021-09-19T11:34+0300

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Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров

Брутер: как Санду и PAS будут сотрудничать с Россией Брутер: как Санду и PAS будут сотрудничать с Россией

Воронин: заявления Майи Санду о том, чей Крым - дорого обойдутся Молдове Воронин: заявления Майи Санду о том, чей Крым - дорого обойдутся Молдове

Михэеш: как правительство Гаврилицы разблокирует рынок России Михэеш: как правительство Гаврилицы разблокирует рынок России

Молдова осенью столкнулась с массой проблем, требующих срочного решения. Прежде всего это переговоры с российской стороной по продлению контракта на поставки в республику природного газа, а также формирование государственного бюджета на 2022 год и многое другое.Что будет делать нынешняя молдавская власть с валом накопившихся проблем? Как станут развиваться отношения Молдовы с Россией? Как скажется на рейтинге Майи Санду самоустранение от переговоров с Россией по вопросу продления контракта на поставки газа в страну? Ответы на эти и другие вопросы обозреватель Sputnik Молдова искал в беседе с отечественными экспертами. Будет ли удар по рейтингуВ эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Александр Кузнецов напомнил, что за последние годы молдавские политики "пришли к той идее, что цена на газ сопоставима с ценой нефти на мировых биржах, то есть цена может расти или снижаться". Однако, как обратил внимание эксперт, не надо забывать, что цена на российский природный газ формируется не только как рыночная. По мнению аналитика, этот вопрос можно обсуждать и лично с руководством РФ."К примеру, цена газа для Белоруссии очень низкая. Некоторые говорят, что она меньше, чем в некоторых регионах России. Есть цены для других бывших советских республик, которые также формируются после личной встречи. В данном случае, вероятно, наши политики решили пойти все-таки по экономической формуле, чтобы не связывать с ценой личные отношения или, возможно, какие-то обязательства", – сказал Кузнецов.С другой стороны, как подчеркнул эксперт, это создаст огромные финансовые потери, потому что "определенное количество денег Молдова должна будет оплатить России", а эти средства могли бы быть потрачены на другие сферы.Кроме того, как обратил внимание собеседник, Молдова зависит и от ситуации на Украине.Кузнецов считает, что за возможным ростом цены на природный газ могут последовать и другие подорожания. К примеру, как отметил эксперт, в такой ситуации неизбежно повышение цены на электроэнергию.Он напомнил, что природный газ используется для выработки электричества на Кучурганской ГЭС, откуда республика закупает порядка 90% электроэнергии."Если газ подорожает, то повысятся цены и на электричество", – пояснил собеседник.Дружба снижает ценыДиректор Фонда энергетического развития РФ Сергей Пикин рассказал, что для России означает продажа газа ближайшим союзникам и от чего зависит его стоимость.Эксперт предполагает, что цена газа для Молдовы и на этот раз не должна измениться, несмотря на то что "Газпром" может в новом договоре попытаться проиндексировать его стоимость. В прошлом году цены на газ, по его словам, были очень низкими – на биржах Европы они опускались ниже контрактных цен "Газпрома".Пойдет ли Санду по пути Зеленского?Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти как человек, который хотел что-то сделать. Вопрос в том, что он не умеет, не знает и у него нет для этого механизмов. Тому есть много примеров в классической литературе – например, тот, которому учат в школе, под названием "Путь от Старцева к Ионычу" по рассказу Антона Чехова, когда человек сначала хочет и у него полный набор романтических представлений о действительности, а потом он уже не хочет ничего. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер."Вот Зеленский – это тот пример, когда человек пришел к власти с желанием все изменить, а потом понял, что изменить он ничего не может и главное для него - удержаться. Что касается Санду, то у нее и государство поменьше, и намерений поменьше, она и не пыталась ничего изменить в экономике, да и не может она ничего изменить – у нее на это просто нет ресурсов. Чтобы что-то изменить, их нужно иметь, а где их взять – никто не знает", – отмечает аналитик.Брутер напомнил, что Россия официально заявляла, что готова работать с любым правительством Молдовы, и никакой идиосинкразии перед новой молдавской властью у Москвы нет. Вопрос в том, как будет вести себя молдавская власть, так как она зависима от Запада и от ожиданий той части, которая за нее голосовала.Какой будет роль Молдовы в ближайшее время, продолжил Брутер, и какой она будет, если поменяется правительство в Румынии, этого мы не знаем, поскольку возможны разные варианты. Относительно Приднестровья, отмечает эксперт, видно, что дружественным по отношению к России новое правительство Молдовы не будет никогда."Следующий момент заключается в том, что если Санду и Гаврилица захотят реализовывать какой-то сложный комбинированный умеренный сценарий, то у них на это нет ни позиции Европы, ни собственных ресурсов. Чтобы договориться о чем-то с РФ, они что-то России должны предложить. По ситуации с Приднестровьем мы видим, что предлагать-то практически нечего. Они не могут обещать им ни нейтрального курса, ни урегулирования приднестровской тематики. Они на 99% зависимы, оставшийся процент – реализация намерений своих избирателей, которые не являются друзьями России", – сказал эксперт.Не стоило проявлять инициативуЛидер Партии коммунистов, в свою очередь, оценил плодотворное сотрудничество Молдовы и Румынии и возможные последствия от участия нынешнего президента Молдовы в "Крымской платформе".То, что каждый день транслируют различные прорумынские и румынские каналы в Молдове, демонстрирует плодотворное сотрудничество Молдовы и Румынии, заявил в эфире студии Sputnik Молдова третий президент республики и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин."Посол Румынии каждый день где-то возникает – будь то в парламенте, в правительстве или у президента. Скорее всего, он дает указания, что и как делать. И не только он. По имеющейся у нас информации, во многих министерствах есть специалисты из Румынии. И не просто специалисты, а соответственно подготовленные люди", – отметил третий президент Молдовы.Воронин считает, что желание Молдовы стать близкой и родной страной для Европейского союза очень велико, поскольку главный донор – ЕС – предоставляет кредиты и гранты.Также активные попытки сблизиться с США можно увидеть и в дискуссиях о возможном приеме Молдовой беженцев из Афганистана, так как американцы управляют Международным валютным фондом (МВФ), а МВФ уже решил выделить Молдове почти 300 миллионов долларов якобы для поддержания молдавского лея."Что касается Востока, то участие Майи Санду в "Крымской платформе" будет, как мне кажется, иметь очень плохую перспективу в отношениях Молдовы и России. Я почти 8 лет проработал бок о бок с Владимиром Путиным, и, зная его характер и позиции, будет очень трудно преодолеть то, что допустила президент. Осмысленно или нет, по чужой подсказке или чьему-то настоянию заявить, кому принадлежит Крым, это дорого будет стоить нам и всей Молдове. Майя Санду – отдельная личность, а нас-то, граждан Молдовы, больше", – заключил третий президент Молдовы.Вопросы экспорта не решеныЕще один политический аналитик дал прогноз результативности работы нового правительства, обозначил молдавско-российскую проблематику и выразил главную надежду Молдовы."Вся сложность отношений Молдовы с Россией находится в сфере экономики, сюда же входит комплекс вопросов по приднестровскому урегулированию – все это ложится на плечи нынешнего правительства Молдовы. Конечно, здесь необходимо выработать тактику ведения переговоров с Российской Федерацией и российским правительством", – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михэеш.По мнению специалиста, в ходе визита Дмитрия Козака в Кишинев согласовали деятельность рабочих групп, которые сейчас заняты молдавско-российской проблематикой. Общество ждет, когда эти группы представят наработки и определят свои позиции.

https://ru.sputnik.md/20210918/ekspert-povyshenie-tarif-gaz-moldova-mnenie-44834347.html

https://ru.sputnik.md/20201202/tot-zhe-gaz-tolko-v-profil-komu-budet-vygoden-gazoprovod-iz-romania-v-moldova-32732590.html

https://ru.sputnik.md/20210917/gazprom-tsena-gaz-44833719.html

https://ru.sputnik.md/20210913/ursul-kiev-perekryl-statyu-dokhodov-transportnikam-pridnestrovya-44612738.html

https://ru.sputnik.md/20210826/sandu-prokommentirovala-uchastie-krymskoy-platforme-44266825.html

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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