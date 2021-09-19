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Где в Кишиневе 19 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 19 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
2021-09-19T10:15+0300
2021-09-19T10:15+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
мобильный пункт
вакцинация
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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в сентябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье до 18.00.Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson &amp; Johnson.Троллейбус находится на пересечении Хынчештского шоссе и улицы Академией, рядом с супермаркетом Fidesco.Автобус расположился в секторе Центр, по улице Армянской, у входа на Центральный рынок.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20210916/marafony-vaktsinatsii-postavili-na-pauzu---ministr-usomnilas-v-ikh-effektivnosti-44803767.html
https://ru.sputnik.md/20210914/politolog-u-moldavskoy-vlasti-ne-khvatit-smelosti-na-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-44747251.html
https://ru.sputnik.md/20210916/tokarchuk-nakroet-li-moldovu-chetvertaya-volna-koronavirusa-44734990.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, кишинев, мобильный пункт, вакцинация

Где в Кишиневе 19 сентября находятся мобильные пункты вакцинации

10:15 19.09.2021
77
© Sputnik / Mihai CarausAu fost lansate punctele mobile de vaccinare
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в сентябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье до 18.00.
Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson.
Троллейбус находится на пересечении Хынчештского шоссе и улицы Академией, рядом с супермаркетом Fidesco.
Автобус расположился в секторе Центр, по улице Армянской, у входа на Центральный рынок.
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16 сентября, 16:45
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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
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Политолог: у молдавской власти не хватит смелости на обязательную вакцинацию
14 сентября, 20:03
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Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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16 сентября, 09:00
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Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
Вирус - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
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