Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210919/kosachev-bdipch-obse-vybory-gosduma-vmeshatelstvo-44865682.html
Косачев: позиция БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Госдуму – вмешательство в дела России
Косачев: позиция БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Госдуму – вмешательство в дела России
БДИПЧ ОБСЕ принял решение отказаться от наблюдения с одной-единственной целью –устроить хайп, считает Константин Косачев.
2021-09-19T13:02+0300
2021-09-19T13:08+0300
россия
депутат
госдума
выборы
цик
голосование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/01/32716034_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_b4b2b3e65506dc6c040aae985fb9d53e.jpg
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Позиция Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, отказавшегося прислать наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничения численности миссии, является вмешательством в дела РФ и имеет единственную цель - "устроить хайп". Об этом на брифинге в Центризбиркоме заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, слова которого приводит РИА Новости.По его словам, оспаривание российской позиции по числу наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ в условиях коронавируса является вмешательством во внутренние дела России.В свою очередь, глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что Центральная избирательная комиссия не может понять критерии по запрашиваемому количеству наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которое в США направляет одно число представителей, а в Россию хочет направить другое.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября.
https://ru.sputnik.md/20210919/glava-missii-nablyudateley-sng-golosovanie-na-vyborakh-v-gosdumu-idet-bez-narusheniy-44858814.html
https://ru.sputnik.md/20210918/tsik-rf-uzhe-byli-ataki-iz-za-rubezha-na-resursy-tsentrizbirkoma-44845972.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/01/32716034_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5089fd5f2b234ff7dd6c3b0d747c3e02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
депутат, госдума, выборы, цик, голосование

Косачев: позиция БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Госдуму – вмешательство в дела России

13:02 19.09.2021 (обновлено: 13:08 19.09.2021)
124
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
БДИПЧ ОБСЕ принял решение отказаться от наблюдения с одной-единственной целью – устроить хайп, считает Константин Косачев.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Позиция Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, отказавшегося прислать наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничения численности миссии, является вмешательством в дела РФ и имеет единственную цель - "устроить хайп". Об этом на брифинге в Центризбиркоме заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, слова которого приводит РИА Новости.

"БДИПЧ ОБСЕ принял решение отказаться от наблюдения с одной-единственной целью – устроить хайп", – заявил Косачев.

По его словам, оспаривание российской позиции по числу наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ в условиях коронавируса является вмешательством во внутренние дела России.
Выборы депутатов Госдумы - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Россия
Глава миссии наблюдателей СНГ: голосование на выборах в Госдуму идет без нарушений
09:43
94
В свою очередь, глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что Центральная избирательная комиссия не может понять критерии по запрашиваемому количеству наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которое в США направляет одно число представителей, а в Россию хочет направить другое.

"Они решили, что... как в обычное время, надо присылать 500 наблюдателей, не учитывая, что в России пандемия. Мы не можем понять их критерии, почему в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей) или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей", – сказала Памфилова.

ЦИК России - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
Россия
ЦИК РФ: уже были атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома
Вчера, 13:08
228
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября.
Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации - Sputnik Молдова
Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации (МОБ) - Sputnik Молдова
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:23Мэр Кишинева поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником
14:50Жители Приднестровья рассказали о голосовании на выборах в Госдуму РФ
14:22Международные наблюдатели рассказали, как проходят выборы в Госдуму РФ
14:01Башкан Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание Гагаузии
13:38Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России
13:21Троих глав участковых комиссий, где был вброс бюллетеней, освобождили от должностей
13:02Косачев: позиция БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Госдуму – вмешательство в дела России
12:37Как в Приднестровье проходит единый день голосования на выборах в Госдуму РФ
12:06Скандал на выборах НСГ: подвоз избирателей и перепалки между жителями
11:34Дайджест недели: поведение Санду и PAS и отношения с Россией
11:03Посол России в Молдове проголосовал на выборах в Госдуму
10:31Без инцидентов: в Комрате работает избирательный участок на выборах в Госдуму
10:15Где в Кишиневе 19 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:43Глава миссии наблюдателей СНГ: голосование на выборах в Госдуму идет без нарушений
09:15Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран
08:44Пока все спали: выборы в Госдуму, ситуация с COVID-19 и землетрясение
08:00В Молдове открылись участки для голосования на выборах в Госдуму России
07:30Самый точный прогноз погоды: грядет похолодание
07:00В Гагаузии проходят выборы в Народное собрание
00:01Погодные рекорды Молдовы 19 сентября