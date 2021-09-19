https://ru.sputnik.md/20210919/kosachev-bdipch-obse-vybory-gosduma-vmeshatelstvo-44865682.html
Косачев: позиция БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Госдуму – вмешательство в дела России
Косачев: позиция БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Госдуму – вмешательство в дела России
БДИПЧ ОБСЕ принял решение отказаться от наблюдения с одной-единственной целью –устроить хайп, считает Константин Косачев.
2021-09-19T13:02+0300
2021-09-19T13:02+0300
2021-09-19T13:08+0300
россия
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цик
голосование
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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Позиция Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, отказавшегося прислать наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничения численности миссии, является вмешательством в дела РФ и имеет единственную цель - "устроить хайп". Об этом на брифинге в Центризбиркоме заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, слова которого приводит РИА Новости.По его словам, оспаривание российской позиции по числу наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ в условиях коронавируса является вмешательством во внутренние дела России.В свою очередь, глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что Центральная избирательная комиссия не может понять критерии по запрашиваемому количеству наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которое в США направляет одно число представителей, а в Россию хочет направить другое.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября.
https://ru.sputnik.md/20210919/glava-missii-nablyudateley-sng-golosovanie-na-vyborakh-v-gosdumu-idet-bez-narusheniy-44858814.html
https://ru.sputnik.md/20210918/tsik-rf-uzhe-byli-ataki-iz-za-rubezha-na-resursy-tsentrizbirkoma-44845972.html
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Косачев: позиция БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Госдуму – вмешательство в дела России
13:02 19.09.2021 (обновлено: 13:08 19.09.2021)
БДИПЧ ОБСЕ принял решение отказаться от наблюдения с одной-единственной целью – устроить хайп, считает Константин Косачев.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik
. Позиция Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, отказавшегося прислать наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничения численности миссии, является вмешательством в дела РФ и имеет единственную цель - "устроить хайп". Об этом на брифинге в Центризбиркоме заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, слова которого приводит РИА Новости
.
"БДИПЧ ОБСЕ принял решение отказаться от наблюдения с одной-единственной целью – устроить хайп", – заявил Косачев.
По его словам, оспаривание российской позиции по числу наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ в условиях коронавируса является вмешательством во внутренние дела России.
В свою очередь, глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что Центральная избирательная комиссия не может понять критерии по запрашиваемому количеству наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которое в США направляет одно число представителей, а в Россию хочет направить другое.
"Они решили, что... как в обычное время, надо присылать 500 наблюдателей, не учитывая, что в России пандемия. Мы не можем понять их критерии, почему в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей) или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей", – сказала Памфилова.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября.