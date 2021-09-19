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Мэр Кишинева поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником
Мэр Кишинева поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником
Столичный градоначальник отметил, что благодаря усилиям социальных работников, необходимую помощь сегодня получают почти 103 тысячи нуждающихся кишиневцев.
2021-09-19T15:23+0300
2021-09-19T15:23+0300
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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан в воскресенье поздравил с профессиональным праздником молдавских работников сферы социальной защиты. Столичный градоначальник отметил, что благодаря усилиям муниципальных соцработников 102 995 человек в Кишиневе регулярно получают необходимые социальные услуги.Чебан поблагодарил занятых в социальной сфере профессионалов за "самоотверженность, любовь и человечность".
https://ru.sputnik.md/20210916/parlament-prinyal-v-pervom-chtenii-zakon-o-povyshenii-pensiy-44799766.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, соцзащита

Мэр Кишинева поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником

15:23 19.09.2021
85
© Pixabay / geraltПенсионерка
Пенсионерка - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
© Pixabay / geralt
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Столичный градоначальник отметил, что благодаря усилиям социальных работников необходимую помощь сегодня получают почти 103 тысячи нуждающихся кишиневцев.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан в воскресенье поздравил с профессиональным праздником молдавских работников сферы социальной защиты.

"Ваша работа способствует социальным изменениям и развитию, продвигает сопереживание и приверженность людям", – заявил Чебан.

Столичный градоначальник отметил, что благодаря усилиям муниципальных соцработников 102 995 человек в Кишиневе регулярно получают необходимые социальные услуги.
Чебан поблагодарил занятых в социальной сфере профессионалов за "самоотверженность, любовь и человечность".
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