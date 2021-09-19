https://ru.sputnik.md/20210919/mer-kishineva-pozdravlenie-soczaschita-44865039.html

Мэр Кишинева поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником

Мэр Кишинева поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником

Столичный градоначальник отметил, что благодаря усилиям социальных работников, необходимую помощь сегодня получают почти 103 тысячи нуждающихся кишиневцев.

2021-09-19T15:23+0300

2021-09-19T15:23+0300

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в молдове

кишинев

ион чебан

соцзащита

новости кишинева

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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан в воскресенье поздравил с профессиональным праздником молдавских работников сферы социальной защиты. Столичный градоначальник отметил, что благодаря усилиям муниципальных соцработников 102 995 человек в Кишиневе регулярно получают необходимые социальные услуги.Чебан поблагодарил занятых в социальной сфере профессионалов за "самоотверженность, любовь и человечность".

https://ru.sputnik.md/20210916/parlament-prinyal-v-pervom-chtenii-zakon-o-povyshenii-pensiy-44799766.html

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в молдове, кишинев, ион чебан, соцзащита