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Международные наблюдатели рассказали, как проходят выборы в Госдуму РФ
Международные наблюдатели рассказали, как проходят выборы в Госдуму РФ
Смотрите на видео, что говорят международные наблюдатели о ходе голосования на выборах в Госдуму России.
2021-09-19T14:22+0300
2021-09-19T14:22+0300
видео
россия
наблюдатели
госдума
выборы
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Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.В этом году в выборах участвуют 14 политических партий. Отдать голос можно не только на избирательном участке, но и на дому, а также онлайн. Насколько доверяют новому формату избиратели и может ли он стать трендом в СНГ? Как отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей в Россию влияет на ход выборов в Госдуму? И как стоит расценивать доклад Европарламента с прогнозом результатов российских выборов?Эти вопросы в студии Sputnik обсуждают члены Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) – заместитель председателя сената парламента Казахстана, координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Аскар Шакиров и заместитель руководителя секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, директор международного института мониторинга развития демократии Иван Мушкет.
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россия, наблюдатели, госдума, выборы, видео

Международные наблюдатели рассказали, как проходят выборы в Госдуму РФ

14:22 19.09.2021
169
© Sputnik
Смотрите на видео, что говорят международные наблюдатели о ходе голосования на выборах в Госдуму России.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
В этом году в выборах участвуют 14 политических партий. Отдать голос можно не только на избирательном участке, но и на дому, а также онлайн. Насколько доверяют новому формату избиратели и может ли он стать трендом в СНГ? Как отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей в Россию влияет на ход выборов в Госдуму? И как стоит расценивать доклад Европарламента с прогнозом результатов российских выборов?
Эти вопросы в студии Sputnik обсуждают члены Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) – заместитель председателя сената парламента Казахстана, координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Аскар Шакиров и заместитель руководителя секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, директор международного института мониторинга развития демократии Иван Мушкет.
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