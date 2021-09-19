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Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран
Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран
Эксперт в области права объяснил, чем обусловлено постоянное изменение законодательства, каким должно быть законодательство в Молдове и чьи интересы оно должно выражать.
2021-09-19T09:15+0300
2021-09-19T09:15+0300
2021-09-19T09:55+0300
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Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран
Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран
Законодательство Молдовы, как и других стран, не является совершенным, поскольку постоянно видоизменяется, отражая проблемы и задачи общества. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере, бывший прокурор Павел Мидриган.Даже в пределах Евросоюза юг разительно отличается от севера, поскольку Норвегия и Италия – две совершенно разные страны, и законодатели этих государств учитывают региональную специфику воспитания, истории и культуры. Закон – это правило поведения, и так как Молдова включена в единую мировую систему, необходимо данный факт учитывать.
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Валентина Топоривская
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, в мире, закон
Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран
09:15 19.09.2021 (обновлено: 09:55 19.09.2021)
Эксперт в области права объяснил, чем обусловлено постоянное изменение законодательства, каким оно должно быть в Молдове и чьи интересы должны выражать законы.
Законодательство Молдовы, как и других стран, не является совершенным, поскольку постоянно видоизменяется, отражая проблемы и задачи общества. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере, бывший прокурор Павел Мидриган.
"Что касается законодательства России, Франции или любой другой страны – здесь румыны копируют законодательство Франции, а Молдова его переписывает у румын. Мы должны принимать такие законодательные акты, чтобы нам самим было комфортно. А то списываем чужие гражданские и административные кодексы, а потом ломаем о них зубы. В Молдове есть способные юристы, которые с учетом молдавского менталитета могут проанализировать законодательства других стран", – отмечает эксперт.
Даже в пределах Евросоюза юг разительно отличается от севера, поскольку Норвегия и Италия – две совершенно разные страны, и законодатели этих государств учитывают региональную специфику воспитания, истории и культуры. Закон – это правило поведения, и так как Молдова включена в единую мировую систему, необходимо данный факт учитывать.
"Молдавское законодательство должно быть простым, понятным и предсказуемым. Это очень важно и для инвесторов. Законодательство обязано отвечать проблемам и требованиям молдавского общества. Как обувь, в которой удобно ходить. Здесь тот же принцип. Здоровое законодательство в первую очередь выражает интересы государства, а во вторую – его граждан, которые должны на государство работать", – заключил собеседник.