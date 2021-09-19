https://ru.sputnik.md/20210919/midrigan-moldova-zakonodatelstvo-primer-rossii-evropy-44762669.html

Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран

Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран

Эксперт в области права объяснил, чем обусловлено постоянное изменение законодательства, каким должно быть законодательство в Молдове и чьи интересы оно должно выражать.

2021-09-19T09:15+0300

2021-09-19T09:15+0300

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Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран

Законодательство Молдовы, как и других стран, не является совершенным, поскольку постоянно видоизменяется, отражая проблемы и задачи общества. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере, бывший прокурор Павел Мидриган.Даже в пределах Евросоюза юг разительно отличается от севера, поскольку Норвегия и Италия – две совершенно разные страны, и законодатели этих государств учитывают региональную специфику воспитания, истории и культуры. Закон – это правило поведения, и так как Молдова включена в единую мировую систему, необходимо данный факт учитывать.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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