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Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран
Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран
Эксперт в области права объяснил, чем обусловлено постоянное изменение законодательства, каким должно быть законодательство в Молдове и чьи интересы оно должно выражать.
2021-09-19T09:15+0300
2021-09-19T09:55+0300
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Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран
Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран
Законодательство Молдовы, как и других стран, не является совершенным, поскольку постоянно видоизменяется, отражая проблемы и задачи общества. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере, бывший прокурор Павел Мидриган.Даже в пределах Евросоюза юг разительно отличается от севера, поскольку Норвегия и Италия – две совершенно разные страны, и законодатели этих государств учитывают региональную специфику воспитания, истории и культуры. Закон – это правило поведения, и так как Молдова включена в единую мировую систему, необходимо данный факт учитывать.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, в мире, закон

Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран

09:15 19.09.2021 (обновлено: 09:55 19.09.2021)
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Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт в области права объяснил, чем обусловлено постоянное изменение законодательства, каким оно должно быть в Молдове и чьи интересы должны выражать законы.
Законодательство Молдовы, как и других стран, не является совершенным, поскольку постоянно видоизменяется, отражая проблемы и задачи общества. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере, бывший прокурор Павел Мидриган.

"Что касается законодательства России, Франции или любой другой страны – здесь румыны копируют законодательство Франции, а Молдова его переписывает у румын. Мы должны принимать такие законодательные акты, чтобы нам самим было комфортно. А то списываем чужие гражданские и административные кодексы, а потом ломаем о них зубы. В Молдове есть способные юристы, которые с учетом молдавского менталитета могут проанализировать законодательства других стран", – отмечает эксперт.

Даже в пределах Евросоюза юг разительно отличается от севера, поскольку Норвегия и Италия – две совершенно разные страны, и законодатели этих государств учитывают региональную специфику воспитания, истории и культуры. Закон – это правило поведения, и так как Молдова включена в единую мировую систему, необходимо данный факт учитывать.

"Молдавское законодательство должно быть простым, понятным и предсказуемым. Это очень важно и для инвесторов. Законодательство обязано отвечать проблемам и требованиям молдавского общества. Как обувь, в которой удобно ходить. Здесь тот же принцип. Здоровое законодательство в первую очередь выражает интересы государства, а во вторую – его граждан, которые должны на государство работать", – заключил собеседник.

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