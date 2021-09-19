https://ru.sputnik.md/20210919/moldavskiy-kanoist-oleg-tarnovskiy-vyigral-bronzu-chempionata-mira-44870861.html

Молдавский каноист Олег Тарновский выиграл бронзу чемпионата мира

Молдавский каноист Олег Тарновский выиграл бронзу чемпионата мира

В ожесточенной борьбе гребец из Молдовы Олег Тарновский уступил лишь именитым соперникам из Германии и Чехии.

2021-09-19T16:56+0300

2021-09-19T16:56+0300

2021-09-19T17:05+0300

спорт

молдова

олег тарновский

дания

гребля

чемпионат мира

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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. На прошедшем с 16 по 19 сентября в Копенгагене чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ молдавский каноист Олег Тарновский, показав на дистанции 500 метров результат 1:48.50, стал бронзовым призером этого престижного состязания.Заезд на этой дистанции прошел в воскресенье. Быстрее Тарновского ее преодолели лишь немец Конрад Шайбнер (золотая медаль – 1:46.55) и чех Мартин Фукса (серебро – 1:47.58).Накануне брат Олега Сергей финишировал на дистанции 1000 метров шестым – 3:53.51.Даниела Кочу и Мария Олэрашу в субботу в каноэ-двойке пришли в к финишу 9-ми в финале на дистанции 500 метров – 2:03.02.Чемпионат мира 2021 года проходил на водах датского озера Багсвард.В соревнованиях приняли участие спортсмены из 56 стран мира. Гребцы выступили в 28 видах программы, на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, двойках и четверках. Также впервые на этом чемпионате мира были проведены заезды в двойках микст на дистанции 200 метров.

https://ru.sputnik.md/20210807/sergey-tarnovskiy-vyigral-bronzu-olimpiyskikh-igr-v-tokio-43690652.html

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молдова, олег тарновский, дания, гребля, чемпионат мира