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Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
Спорт
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Молдавский каноист Олег Тарновский выиграл бронзу чемпионата мира
Молдавский каноист Олег Тарновский выиграл бронзу чемпионата мира
В ожесточенной борьбе гребец из Молдовы Олег Тарновский уступил лишь именитым соперникам из Германии и Чехии.
2021-09-19T16:56+0300
2021-09-19T17:05+0300
спорт
молдова
олег тарновский
дания
гребля
чемпионат мира
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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. На прошедшем с 16 по 19 сентября в Копенгагене чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ молдавский каноист Олег Тарновский, показав на дистанции 500 метров результат 1:48.50, стал бронзовым призером этого престижного состязания.Заезд на этой дистанции прошел в воскресенье. Быстрее Тарновского ее преодолели лишь немец Конрад Шайбнер (золотая медаль – 1:46.55) и чех Мартин Фукса (серебро – 1:47.58).Накануне брат Олега Сергей финишировал на дистанции 1000 метров шестым – 3:53.51.Даниела Кочу и Мария Олэрашу в субботу в каноэ-двойке пришли в к финишу 9-ми в финале на дистанции 500 метров – 2:03.02.Чемпионат мира 2021 года проходил на водах датского озера Багсвард.В соревнованиях приняли участие спортсмены из 56 стран мира. Гребцы выступили в 28 видах программы, на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, двойках и четверках. Также впервые на этом чемпионате мира были проведены заезды в двойках микст на дистанции 200 метров.
https://ru.sputnik.md/20210807/sergey-tarnovskiy-vyigral-bronzu-olimpiyskikh-igr-v-tokio-43690652.html
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молдова, олег тарновский, дания, гребля, чемпионат мира

Молдавский каноист Олег Тарновский выиграл бронзу чемпионата мира

16:56 19.09.2021 (обновлено: 17:05 19.09.2021)
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© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМолдавский каноист Олег Тарновский
Молдавский каноист Олег Тарновский - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В ожесточенной борьбе гребец из Молдовы уступил лишь именитым соперникам из Германии и Чехии.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. На прошедшем с 16 по 19 сентября в Копенгагене чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ молдавский каноист Олег Тарновский, показав на дистанции 500 метров результат 1:48.50, стал бронзовым призером этого престижного состязания.
Заезд на этой дистанции прошел в воскресенье. Быстрее Тарновского ее преодолели лишь немец Конрад Шайбнер (золотая медаль – 1:46.55) и чех Мартин Фукса (серебро – 1:47.58).
Накануне брат Олега Сергей финишировал на дистанции 1000 метров шестым – 3:53.51.
Даниела Кочу и Мария Олэрашу в субботу в каноэ-двойке пришли в к финишу 9-ми в финале на дистанции 500 метров – 2:03.02.
Чемпионат мира 2021 года проходил на водах датского озера Багсвард.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 56 стран мира. Гребцы выступили в 28 видах программы, на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, двойках и четверках. Также впервые на этом чемпионате мира были проведены заезды в двойках микст на дистанции 200 метров.
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