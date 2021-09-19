https://ru.sputnik.md/20210919/moldavskiy-kanoist-oleg-tarnovskiy-vyigral-bronzu-chempionata-mira-44870861.html
Молдавский каноист Олег Тарновский выиграл бронзу чемпионата мира
Молдавский каноист Олег Тарновский выиграл бронзу чемпионата мира
В ожесточенной борьбе гребец из Молдовы Олег Тарновский уступил лишь именитым соперникам из Германии и Чехии.
2021-09-19T16:56+0300
2021-09-19T16:56+0300
2021-09-19T17:05+0300
спорт
молдова
олег тарновский
дания
гребля
чемпионат мира
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/859/07/8590725_0:74:2200:1312_1920x0_80_0_0_345eb683ed923e463d63a24ae6a839e1.jpg
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. На прошедшем с 16 по 19 сентября в Копенгагене чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ молдавский каноист Олег Тарновский, показав на дистанции 500 метров результат 1:48.50, стал бронзовым призером этого престижного состязания.Заезд на этой дистанции прошел в воскресенье. Быстрее Тарновского ее преодолели лишь немец Конрад Шайбнер (золотая медаль – 1:46.55) и чех Мартин Фукса (серебро – 1:47.58).Накануне брат Олега Сергей финишировал на дистанции 1000 метров шестым – 3:53.51.Даниела Кочу и Мария Олэрашу в субботу в каноэ-двойке пришли в к финишу 9-ми в финале на дистанции 500 метров – 2:03.02.Чемпионат мира 2021 года проходил на водах датского озера Багсвард.В соревнованиях приняли участие спортсмены из 56 стран мира. Гребцы выступили в 28 видах программы, на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, двойках и четверках. Также впервые на этом чемпионате мира были проведены заезды в двойках микст на дистанции 200 метров.
https://ru.sputnik.md/20210807/sergey-tarnovskiy-vyigral-bronzu-olimpiyskikh-igr-v-tokio-43690652.html
молдова
дания
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/859/07/8590725_178:0:2023:1384_1920x0_80_0_0_3c9fee00f9a53cf0fe6df398fd3d9c9a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
молдова, олег тарновский, дания, гребля, чемпионат мира
Молдавский каноист Олег Тарновский выиграл бронзу чемпионата мира
16:56 19.09.2021 (обновлено: 17:05 19.09.2021)
В ожесточенной борьбе гребец из Молдовы уступил лишь именитым соперникам из Германии и Чехии.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik
. На прошедшем с 16 по 19 сентября в Копенгагене чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ молдавский каноист Олег Тарновский, показав на дистанции 500 метров результат 1:48.50, стал бронзовым призером
этого престижного состязания.
Заезд на этой дистанции прошел в воскресенье. Быстрее Тарновского ее преодолели лишь немец Конрад Шайбнер (золотая медаль – 1:46.55) и чех Мартин Фукса (серебро – 1:47.58).
Накануне брат Олега Сергей финишировал на дистанции 1000 метров шестым – 3:53.51.
Даниела Кочу и Мария Олэрашу в субботу в каноэ-двойке пришли в к финишу 9-ми в финале на дистанции 500 метров – 2:03.02.
Чемпионат мира 2021 года проходил на водах датского озера Багсвард.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 56 стран мира. Гребцы выступили в 28 видах программы, на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, двойках и четверках. Также впервые на этом чемпионате мира были проведены заезды в двойках микст на дистанции 200 метров.