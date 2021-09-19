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Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России
Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России
В Молдове 19 сентября открыты 30 участков для голосования на выборах в Государственную думу России.
2021-09-19T13:38+0300
2021-09-19T13:38+0300
2021-09-19T14:18+0300
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в молдове
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голосование
олег васнецов
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Одним из первых на избирательном участке в представительстве Россотрудничества в Кишиневе в воскресенье проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов. Дипломат назвал нынешние выборы особенно важными в контексте принятых поправок в Конституцию РФ, а также поблагодарил власти Молдовы за содействие в организации голосования.Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, в воскресенье открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Отдать свой голос можно с 08.00 до 20.00.
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Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России
Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России
2021-09-19T13:38+0300
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видео, в молдове, госдума, выборы, голосование, олег васнецов
Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России
13:38 19.09.2021 (обновлено: 14:18 19.09.2021)
В Молдове 19 сентября открыты 30 участков для голосования на выборах в Государственную думу России.
Одним из первых на избирательном участке в представительстве Россотрудничества в Кишиневе в воскресенье проголосовал
посол России в Молдове Олег Васнецов. Дипломат назвал нынешние выборы особенно важными в контексте принятых поправок в Конституцию РФ, а также поблагодарил власти Молдовы за содействие в организации голосования.
Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, в воскресенье открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Отдать свой голос можно с 08.00 до 20.00.