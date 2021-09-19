https://ru.sputnik.md/20210919/moldova-golosovanie-vybory-gosduma-rossii-44865862.html

Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России

Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России

В Молдове 19 сентября открыты 30 участков для голосования на выборах в Государственную думу России.

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Одним из первых на избирательном участке в представительстве Россотрудничества в Кишиневе в воскресенье проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов. Дипломат назвал нынешние выборы особенно важными в контексте принятых поправок в Конституцию РФ, а также поблагодарил власти Молдовы за содействие в организации голосования.Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, в воскресенье открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Отдать свой голос можно с 08.00 до 20.00.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, в молдове, госдума, выборы, голосование, олег васнецов