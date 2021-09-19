https://ru.sputnik.md/20210919/mozhno-moldova-kupit-voditelskie-prava-chto-grozit-44811354.html
Можно ли в Молдове купить водительские права и что за это грозит
Можно ли в Молдове купить водительские права и что за это грозит
Эксперт рассказал, можно ли в Молдове приобрести водительские права и какие уловки используют экзаменаторы, чтобы завалить кандидата на получение водительского удостоверения.
2021-09-19T17:27+0300
2021-09-19T17:27+0300
2021-09-19T17:27+0300
радио
в молдове
бизнес
водительские права
экзамен
автомобили
олег кожокару
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О том, что в процессе сдачи экзаменов на соискание гражданином Молдовы водительских прав существует коррупция, известно давно. Об этом говорят все те, кто прошел через это и был вынужден передавать через третьих лиц взятку экзаменаторам, чтобы в очередной раз не тратить время и нервы.Между тем многие жители страны, которые оканчивают обучение в различных автошколах в республике, жалуются на то, что качество получаемых ими знаний зачастую оставляет желать лучшего. Как навести порядок в отрасли и искоренить коррупцию? Специально ли экзаменаторы подставляют тех граждан Молдовы, которые хотят получить водительские права? Эти и другие вопросы обсудили с председателем Союза автоводителей страны Олегом Кожокару в интервью радиостудии Sputnik Молдова.По словам собеседника, проблема с "продажей" водительских прав в Молдове есть."Могу сказать, что эта проблема есть, и не только в нашей стране. Болеют этим "недугом" страны СНГ, в Европе на счет этого практически порядок. Работа компетентных органов ведется. За последние 10 лет значительно уменьшилось число случаев приобретения прав. Но, к сожалению, мы и сегодня констатируем, исходя из данных СМИ, Национального антикоррупционного центра, что нет-нет, но периодически эти факты подтверждаются", – отметил Кожокару.Он рассказал, что благодаря превентивной работе случаев покупки водительских удостоверений в стране стало гораздо меньше.
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Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, бизнес, водительские права, видео, экзамен, автомобили, олег кожокару
Можно ли в Молдове купить водительские права и что за это грозит
Председатель Союза автоводителей Молдовы рассказал о том, какие уловки используют экзаменаторы, для того чтобы завалить кандидата на получение водительских прав.
О том, что в процессе сдачи экзаменов на соискание гражданином Молдовы водительских прав существует коррупция, известно давно. Об этом говорят все те, кто прошел через это и был вынужден передавать через третьих лиц взятку экзаменаторам, чтобы в очередной раз не тратить время и нервы.
Между тем многие жители страны, которые оканчивают обучение в различных автошколах в республике, жалуются на то, что качество получаемых ими знаний зачастую оставляет желать лучшего. Как навести порядок в отрасли и искоренить коррупцию? Специально ли экзаменаторы подставляют тех граждан Молдовы, которые хотят получить водительские права? Эти и другие вопросы обсудили с председателем Союза автоводителей страны Олегом Кожокару в интервью радиостудии Sputnik Молдова
.
По словам собеседника, проблема с "продажей" водительских прав в Молдове есть.
"Могу сказать, что эта проблема есть, и не только в нашей стране. Болеют этим "недугом" страны СНГ, в Европе на счет этого практически порядок. Работа компетентных органов ведется. За последние 10 лет значительно уменьшилось число случаев приобретения прав. Но, к сожалению, мы и сегодня констатируем, исходя из данных СМИ, Национального антикоррупционного центра, что нет-нет, но периодически эти факты подтверждаются", – отметил Кожокару.
Он рассказал, что благодаря превентивной работе случаев покупки водительских удостоверений в стране стало гораздо меньше.