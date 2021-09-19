https://ru.sputnik.md/20210919/mozhno-moldova-kupit-voditelskie-prava-chto-grozit-44811354.html

Можно ли в Молдове купить водительские права и что за это грозит

Можно ли в Молдове купить водительские права и что за это грозит

Эксперт рассказал, можно ли в Молдове приобрести водительские права и какие уловки используют экзаменаторы, чтобы завалить кандидата на получение водительского удостоверения.

2021-09-19T17:27+0300

2021-09-19T17:27+0300

2021-09-19T17:27+0300

радио

в молдове

бизнес

водительские права

экзамен

автомобили

олег кожокару

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О том, что в процессе сдачи экзаменов на соискание гражданином Молдовы водительских прав существует коррупция, известно давно. Об этом говорят все те, кто прошел через это и был вынужден передавать через третьих лиц взятку экзаменаторам, чтобы в очередной раз не тратить время и нервы.Между тем многие жители страны, которые оканчивают обучение в различных автошколах в республике, жалуются на то, что качество получаемых ими знаний зачастую оставляет желать лучшего. Как навести порядок в отрасли и искоренить коррупцию? Специально ли экзаменаторы подставляют тех граждан Молдовы, которые хотят получить водительские права? Эти и другие вопросы обсудили с председателем Союза автоводителей страны Олегом Кожокару в интервью радиостудии Sputnik Молдова.По словам собеседника, проблема с "продажей" водительских прав в Молдове есть."Могу сказать, что эта проблема есть, и не только в нашей стране. Болеют этим "недугом" страны СНГ, в Европе на счет этого практически порядок. Работа компетентных органов ведется. За последние 10 лет значительно уменьшилось число случаев приобретения прав. Но, к сожалению, мы и сегодня констатируем, исходя из данных СМИ, Национального антикоррупционного центра, что нет-нет, но периодически эти факты подтверждаются", – отметил Кожокару.Он рассказал, что благодаря превентивной работе случаев покупки водительских удостоверений в стране стало гораздо меньше.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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