https://ru.sputnik.md/20210919/mvd-rf-bolshogo-kolichestva-narusheniy-na-vyborakh-v-gosdumu-ne-zafiksirovano-44872713.html

МВД РФ: большого количества нарушений на выборах в Госдуму не зафиксировано

МВД РФ: большого количества нарушений на выборах в Госдуму не зафиксировано

На текущий момент какие-либо значимые проблемы, связанные с выборами, отсутствуют, отметил представитель МВД. 19.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-19T18:43+0300

2021-09-19T18:43+0300

2021-09-19T19:06+0300

россия

госдума

выборы

мвд

голосование

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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. На текущий момент большого количества нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Госдуму в России, не зафиксировано, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Михаил Давыдов, пишет РИА Новости.По сравнению с парламентскими выборами в 2016 году МВД РФ с начала избирательной кампании зафиксировало в полтора раза меньше сообщений о нарушениях – 5,8 тысячи.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ru.sputnik.md/20210919/vybory-gosduma-zayavlenie-mezhdunarodnykh-nablyudateley-44869459.html

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госдума, выборы, мвд, голосование