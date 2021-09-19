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МВД РФ: большого количества нарушений на выборах в Госдуму не зафиксировано
МВД РФ: большого количества нарушений на выборах в Госдуму не зафиксировано
На текущий момент какие-либо значимые проблемы, связанные с выборами, отсутствуют, отметил представитель МВД. 19.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-19T18:43+0300
2021-09-19T19:06+0300
россия
госдума
выборы
мвд
голосование
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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. На текущий момент большого количества нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Госдуму в России, не зафиксировано, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Михаил Давыдов, пишет РИА Новости.По сравнению с парламентскими выборами в 2016 году МВД РФ с начала избирательной кампании зафиксировало в полтора раза меньше сообщений о нарушениях – 5,8 тысячи.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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госдума, выборы, мвд, голосование

МВД РФ: большого количества нарушений на выборах в Госдуму не зафиксировано

18:43 19.09.2021 (обновлено: 19:06 19.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausВыборы депутатов Госдумы
Выборы депутатов Госдумы - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
На текущий момент какие-либо значимые проблемы, связанные с выборами, отсутствуют, отметил представитель МВД.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. На текущий момент большого количества нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Госдуму в России, не зафиксировано, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Михаил Давыдов, пишет РИА Новости.

"На текущий момент какие-либо значимые проблемы, связанные с выборами, отсутствуют. Мы фиксируем, что в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и ряде округов Приволжского федерального округа голосование уже закончено. Также информации о существенных нарушениях, способных повлиять на выборы, на данный момент у нас не имеется", - сказал Давыдов в воскресенье в информационном центре ЦИК РФ.

По сравнению с парламентскими выборами в 2016 году МВД РФ с начала избирательной кампании зафиксировало в полтора раза меньше сообщений о нарушениях – 5,8 тысячи.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы депутатов Госдумы, Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Россия
Как проходят выборы в Госдуму: заявление международных наблюдателей
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