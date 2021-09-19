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Красота подводного мира: определились победители Ocean Photographer of the Year 2021
Красота подводного мира: определились победители Ocean Photographer of the Year 2021
Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки, чьи авторы удостоены звания победителей и финалистов конкурса "Ocean Photographer of the Year 2021".
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фото
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фото
конкурс
животные
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фото, в мире, фото, конкурс, животные, океан

Красота подводного мира: определились победители Ocean Photographer of the Year 2021

19:50 19.09.2021
154
Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки, чьи авторы удостоены звания победителей и финалистов конкурса Ocean Photographer of the Year 2021.
© Photo : Aimee Jan / Ocean Photography Awards

Зеленая черепаха в окружении стеклянной рыбы. Фотограф Эйми Джан. Риф Нингалу, Западная Австралия.

Зеленая черепаха в окружении стеклянной рыбы. Фотограф Эйми Джан. Риф Нингалу, Западная Австралия. - Sputnik Молдова
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© Photo : Aimee Jan / Ocean Photography Awards

Зеленая черепаха в окружении стеклянной рыбы. Фотограф Эйми Джан. Риф Нингалу, Западная Австралия.

© Photo : Henley Spiers / Ocean Photography Awards

Фотограф Хенли Спирс. Остров Носс, Шетландские острова, Великобритания.

Фотограф Хенли Спирс. Остров Носс, Шетландские острова, Великобритания. - Sputnik Молдова
2/15
© Photo : Henley Spiers / Ocean Photography Awards

Фотограф Хенли Спирс. Остров Носс, Шетландские острова, Великобритания.

© Photo : Matty Smith / Ocean Photography Awards

"Эта черепаха впервые поплыла", - говорит фотограф Мэтти Смит. Остров Лиссенунг, Папуа-Новая Гвинея.

&quot;Эта черепаха впервые поплыла&quot;, - говорит фотограф Мэтти Смит. Остров Лиссенунг, Папуа-Новая Гвинея. - Sputnik Молдова
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© Photo : Matty Smith / Ocean Photography Awards

"Эта черепаха впервые поплыла", - говорит фотограф Мэтти Смит. Остров Лиссенунг, Папуа-Новая Гвинея.

© Photo : Michael Haluwana / Ocean Photography Awards

Стая дельфинов ловит волну. Мыс Натуралист, Западная Австралия.

Стая дельфинов ловит волну. Мыс Натуралист, Западная Австралия. - Sputnik Молдова
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© Photo : Michael Haluwana / Ocean Photography Awards

Стая дельфинов ловит волну. Мыс Натуралист, Западная Австралия.

© Photo : Kerim Sabuncuoglu / Ocean Photography Awards

Мертвая мурена на брошенной леске. Бодрум, Турция.

Мертвая мурена на брошенной леске. Бодрум, Турция. - Sputnik Молдова
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© Photo : Kerim Sabuncuoglu / Ocean Photography Awards

Мертвая мурена на брошенной леске. Бодрум, Турция.

© Photo : Renee Capozzola / Ocean Photography Awards

Одинокая черноперая рифовая акула на фоне заходящего солнца в Муреа, Французская Полинезия. Фотограф Рене Капоццола.

Одинокая черноперая рифовая акула на фоне заходящего солнца в Муреа, Французская Полинезия. Фотограф Рене Капоццола. - Sputnik Молдова
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© Photo : Renee Capozzola / Ocean Photography Awards

Одинокая черноперая рифовая акула на фоне заходящего солнца в Муреа, Французская Полинезия. Фотограф Рене Капоццола.

© Photo : Alex Kydd / Ocean Photography Awards

Скаты на рифе Нингалу, Западная Австралия.

Скаты на рифе Нингалу, Западная Австралия. - Sputnik Молдова
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© Photo : Alex Kydd / Ocean Photography Awards

Скаты на рифе Нингалу, Западная Австралия.

© Photo : Stefan Christmann / Ocean Photography Awards

Спаривание двух императорских пингвинов.

Спаривание двух императорских пингвинов. - Sputnik Молдова
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© Photo : Stefan Christmann / Ocean Photography Awards

Спаривание двух императорских пингвинов.

© Photo : Mikayla Jones / Ocean Photography Awards

Два серых кита. Нижняя Калифорния, Мексика.

Два серых кита. Нижняя Калифорния, Мексика. - Sputnik Молдова
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© Photo : Mikayla Jones / Ocean Photography Awards

Два серых кита. Нижняя Калифорния, Мексика.

© Photo : Martin Broen / Ocean Photography Awards

Спелеотемы отбрасывают длинные тени на сенот Дос Писос. Кинтана-Роо, Мексика.

Спелеотемы отбрасывают длинные тени на сенот Дос Писос. Кинтана-Роо, Мексика. - Sputnik Молдова
10/15
© Photo : Martin Broen / Ocean Photography Awards

Спелеотемы отбрасывают длинные тени на сенот Дос Писос. Кинтана-Роо, Мексика.

© Photo : Scott Portelli / Ocean Photography Awards

Водолаз наблюдает за спариванием каракатиц. Порт-Бонтон, Южная Австралия.

Водолаз наблюдает за спариванием каракатиц. Порт-Бонтон, Южная Австралия. - Sputnik Молдова
11/15
© Photo : Scott Portelli / Ocean Photography Awards

Водолаз наблюдает за спариванием каракатиц. Порт-Бонтон, Южная Австралия.

© Photo : Ben Thouard / Ocean Photography Awards

Серфер Матахи Дроллет ловит волну, известную как Теахупо'о. Таити, Французская Полинезия.

Серфер Матахи Дроллет ловит волну, известную как Теахупо&#x27;о. Таити, Французская Полинезия. - Sputnik Молдова
12/15
© Photo : Ben Thouard / Ocean Photography Awards

Серфер Матахи Дроллет ловит волну, известную как Теахупо'о. Таити, Французская Полинезия.

© Photo : Maxwel Hohn / Ocean Photography Awards

На мелководье залива Монтерей плывет морская крапива. Калифорния, США.

На мелководье залива Монтерей плывет морская крапива. Калифорния, США. - Sputnik Молдова
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© Photo : Maxwel Hohn / Ocean Photography Awards

На мелководье залива Монтерей плывет морская крапива. Калифорния, США.

© Photo : Nicholas Samaras / Ocean Photography Awards

Морской конек цепляется за медицинскую маску. Стратони, Греция.

Морской конек цепляется за медицинскую маску. Стратони, Греция. - Sputnik Молдова
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© Photo : Nicholas Samaras / Ocean Photography Awards

Морской конек цепляется за медицинскую маску. Стратони, Греция.

© Photo : Grant Thomas / Ocean Photography Awards

Игривые серые тюлени - вид, охраняемый в Великобритании на протяжении десятилетий в соответствии с Законом о сохранении тюленей 1970 года. Острова Фарн, Соединенное Королевство.

Игривые серые тюлени - вид, охраняемый в Великобритании на протяжении десятилетий в соответствии с Законом о сохранении тюленей 1970 года. Острова Фарн, Соединенное Королевство. - Sputnik Молдова
15/15
© Photo : Grant Thomas / Ocean Photography Awards

Игривые серые тюлени - вид, охраняемый в Великобритании на протяжении десятилетий в соответствии с Законом о сохранении тюленей 1970 года. Острова Фарн, Соединенное Королевство.

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