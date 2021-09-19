Красота подводного мира: определились победители Ocean Photographer of the Year 2021

Зеленая черепаха в окружении стеклянной рыбы. Фотограф Эйми Джан. Риф Нингалу, Западная Австралия.
Зеленая черепаха в окружении стеклянной рыбы. Фотограф Эйми Джан. Риф Нингалу, Западная Австралия.
Фотограф Хенли Спирс. Остров Носс, Шетландские острова, Великобритания.
Фотограф Хенли Спирс. Остров Носс, Шетландские острова, Великобритания.
"Эта черепаха впервые поплыла", - говорит фотограф Мэтти Смит. Остров Лиссенунг, Папуа-Новая Гвинея.
"Эта черепаха впервые поплыла", - говорит фотограф Мэтти Смит. Остров Лиссенунг, Папуа-Новая Гвинея.
Стая дельфинов ловит волну. Мыс Натуралист, Западная Австралия.
Стая дельфинов ловит волну. Мыс Натуралист, Западная Австралия.
Мертвая мурена на брошенной леске. Бодрум, Турция.
Мертвая мурена на брошенной леске. Бодрум, Турция.
Одинокая черноперая рифовая акула на фоне заходящего солнца в Муреа, Французская Полинезия. Фотограф Рене Капоццола.
Одинокая черноперая рифовая акула на фоне заходящего солнца в Муреа, Французская Полинезия. Фотограф Рене Капоццола.
Скаты на рифе Нингалу, Западная Австралия.
Спаривание двух императорских пингвинов.
Два серых кита. Нижняя Калифорния, Мексика.
Спелеотемы отбрасывают длинные тени на сенот Дос Писос. Кинтана-Роо, Мексика.
Спелеотемы отбрасывают длинные тени на сенот Дос Писос. Кинтана-Роо, Мексика.
Водолаз наблюдает за спариванием каракатиц. Порт-Бонтон, Южная Австралия.
Водолаз наблюдает за спариванием каракатиц. Порт-Бонтон, Южная Австралия.
Серфер Матахи Дроллет ловит волну, известную как Теахупо'о. Таити, Французская Полинезия.
Серфер Матахи Дроллет ловит волну, известную как Теахупо'о. Таити, Французская Полинезия.
На мелководье залива Монтерей плывет морская крапива. Калифорния, США.
На мелководье залива Монтерей плывет морская крапива. Калифорния, США.
Морской конек цепляется за медицинскую маску. Стратони, Греция.
Морской конек цепляется за медицинскую маску. Стратони, Греция.
Игривые серые тюлени - вид, охраняемый в Великобритании на протяжении десятилетий в соответствии с Законом о сохранении тюленей 1970 года. Острова Фарн, Соединенное Королевство.
Игривые серые тюлени - вид, охраняемый в Великобритании на протяжении десятилетий в соответствии с Законом о сохранении тюленей 1970 года. Острова Фарн, Соединенное Королевство.