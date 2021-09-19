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Как выборы в Госдуму России проходят в Молдове и Румынии
Как выборы в Госдуму России проходят в Молдове и Румынии
Граждане России, проживающие за рубежом, голосуют 19 сентября на выборах в Госдуму РФ. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит голосование в Молдове и Румынии
2021-09-19T16:25+0300
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фото
румыния
молдова
выборы
гагаузия
государственная дума рф
приднестровье
госдума
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Воскресенье стало основным днем голосования на этих выборах.Всего для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.В молдавской столице организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества. Именно там проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов.В Приднестровье уже к полудню количество проголосовавших приблизилось к 26,5 тысячи.Депутаты Госдумы РФ избираются на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.
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фото, румыния, молдова, выборы, гагаузия, государственная дума рф, приднестровье, госдума

Как выборы в Госдуму России проходят в Молдове и Румынии

16:25 19.09.2021
237
Граждане России, проживающие за рубежом, голосуют 19 сентября на выборах в Госдуму РФ. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит голосование в Молдове и Румынии
Воскресенье стало основным днем голосования на этих выборах.
Всего для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.
В молдавской столице организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества. Именно там проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов.
В Приднестровье уже к полудню количество проголосовавших приблизилось к 26,5 тысячи.
Депутаты Госдумы РФ избираются на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.
© Sputnik / Mihai Caraus

Русский Дом в Кишиневе открыл свои двери для избирателей в 08.00.

Русский Дом в Кишиневе открыл свои двери для избирателей в 08.00. - Sputnik Молдова
1/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Русский Дом в Кишиневе открыл свои двери для избирателей в 08.00.

© Sputnik / Mihai Caraus

Первые избиратели на участке в кишиневском представительстве Россотрудничества.

Первые избиратели на участке в кишиневском представительстве Россотрудничества. - Sputnik Молдова
2/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Первые избиратели на участке в кишиневском представительстве Россотрудничества.

© Sputnik / Mihai Caraus

Выборы прошли с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Выборы прошли с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. - Sputnik Молдова
3/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Выборы прошли с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

© Sputnik / Mihai Caraus

Уровень организации голосования соответствовал всем международным стандартам.

Уровень организации голосования соответствовал всем международным стандартам. - Sputnik Молдова
4/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Уровень организации голосования соответствовал всем международным стандартам.

Прозрачные урны для голосования выглядят весьма элегантно.

Прозрачные урны для голосования выглядят весьма элегантно. - Sputnik Молдова
5/18

Прозрачные урны для голосования выглядят весьма элегантно.

© Sputnik / Mihai Caraus

Очередной выбор сделан.

Очередной выбор сделан. - Sputnik Молдова
6/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Очередной выбор сделан.

© Sputnik / Mihai Caraus

Посол России в Молдове готовится отдать свой голос на выборах в Госдуму РФ.

Посол России в Молдове готовится отдать свой голос на выборах в Госдуму РФ. - Sputnik Молдова
7/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Посол России в Молдове готовится отдать свой голос на выборах в Госдуму РФ.

© Sputnik / Mihai Caraus

Необходимые формальности соблюдены – можно голосовать.

Необходимые формальности соблюдены – можно голосовать. - Sputnik Молдова
8/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Необходимые формальности соблюдены – можно голосовать.

© Sputnik / Mihai Caraus

Посол России Олег Васнецов проголосовал на выборах в Госдуму РФ.

Посол России Олег Васнецов проголосовал на выборах в Госдуму РФ. - Sputnik Молдова
9/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Посол России Олег Васнецов проголосовал на выборах в Госдуму РФ.

© Sputnik / Sorokopud Julia

На участках в Приднестровье также серьезно отнеслись к эпидемической угрозе.

На участках в Приднестровье также серьезно отнеслись к эпидемической угрозе. - Sputnik Молдова
10/18
© Sputnik / Sorokopud Julia

На участках в Приднестровье также серьезно отнеслись к эпидемической угрозе.

© Sputnik / Mihai Caraus

Так голосовали жители в Кишиневе.

Так голосовали жители в Кишиневе. - Sputnik Молдова
11/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Так голосовали жители в Кишиневе.

Каждый голос имеет значение.

Каждый голос имеет значение. - Sputnik Молдова
12/18

Каждый голос имеет значение.

© Sputnik / Georgiana Arsene

Избирательный участок на выборах в Госдуму в столице Румынии Бухаресте.

Избирательный участок на выборах в Госдуму в столице Румынии Бухаресте. - Sputnik Молдова
13/18
© Sputnik / Georgiana Arsene

Избирательный участок на выборах в Госдуму в столице Румынии Бухаресте.

© Sputnik / Mihai Caraus

Российский дипломатический корпус голосовал очень активно.

Российский дипломатический корпус голосовал очень активно. - Sputnik Молдова
14/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Российский дипломатический корпус голосовал очень активно.

© Sputnik / Georgiana Arsene

Экс-посол России в Молдове, ныне глава российской дипмиссии в Румынии Валерий Кузьмин.

Экс-посол России в Молдове, ныне глава российской дипмиссии в Румынии Валерий Кузьмин. - Sputnik Молдова
15/18
© Sputnik / Georgiana Arsene

Экс-посол России в Молдове, ныне глава российской дипмиссии в Румынии Валерий Кузьмин.

© Sputnik / Mihai Caraus

Каждый избиратель требует строгого учета.

Каждый избиратель требует строгого учета. - Sputnik Молдова
16/18
© Sputnik / Mihai Caraus

Каждый избиратель требует строгого учета.

© Sputnik / Maxim Topal

Весьма активно на выборах в Госдуму голосовали и в Гагаузии.

Весьма активно на выборах в Госдуму голосовали и в Гагаузии. - Sputnik Молдова
17/18
© Sputnik / Maxim Topal

Весьма активно на выборах в Госдуму голосовали и в Гагаузии.

© Sputnik / Sorokopud Julia

Так проходил процесс голосования на одном из избирательных участков в Тирасполе.

Так проходил процесс голосования на одном из избирательных участков в Тирасполе. - Sputnik Молдова
18/18
© Sputnik / Sorokopud Julia

Так проходил процесс голосования на одном из избирательных участков в Тирасполе.

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