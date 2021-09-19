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Как выборы в Госдуму России проходят в Молдове и Румынии

Как выборы в Госдуму России проходят в Молдове и Румынии

Граждане России, проживающие за рубежом, голосуют 19 сентября на выборах в Госдуму РФ. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит голосование в Молдове и Румынии

2021-09-19T16:25+0300

2021-09-19T16:25+0300

2021-09-19T16:25+0300

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Воскресенье стало основным днем голосования на этих выборах.Всего для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.В молдавской столице организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества. Именно там проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов.В Приднестровье уже к полудню количество проголосовавших приблизилось к 26,5 тысячи.Депутаты Госдумы РФ избираются на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

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фото, румыния, молдова, выборы, гагаузия, государственная дума рф, приднестровье, госдума