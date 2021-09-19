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Как выборы в Госдуму России проходят в Молдове и Румынии
Как выборы в Госдуму России проходят в Молдове и Румынии
Граждане России, проживающие за рубежом, голосуют 19 сентября на выборах в Госдуму РФ. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит голосование в Молдове и Румынии
2021-09-19T16:25+0300
2021-09-19T16:25+0300
2021-09-19T16:25+0300
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Воскресенье стало основным днем голосования на этих выборах.Всего для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.В молдавской столице организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества. Именно там проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов.В Приднестровье уже к полудню количество проголосовавших приблизилось к 26,5 тысячи.Депутаты Госдумы РФ избираются на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.
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фото, румыния, молдова, выборы, гагаузия, государственная дума рф, приднестровье, госдума
Как выборы в Госдуму России проходят в Молдове и Румынии
Граждане России, проживающие за рубежом, голосуют 19 сентября на выборах в Госдуму РФ. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит голосование в Молдове и Румынии
Воскресенье стало основным днем голосования на этих выборах.
Всего для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.
В молдавской столице организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества. Именно там проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов.
В Приднестровье уже к полудню количество проголосовавших приблизилось к 26,5 тысячи.
Депутаты Госдумы РФ избираются на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.
© Sputnik / Mihai Caraus
Русский Дом в Кишиневе открыл свои двери для избирателей в 08.00.
Русский Дом в Кишиневе открыл свои двери для избирателей в 08.00.
© Sputnik / Mihai Caraus
Первые избиратели на участке в кишиневском представительстве Россотрудничества.
Первые избиратели на участке в кишиневском представительстве Россотрудничества.
© Sputnik / Mihai Caraus
Выборы прошли с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.
Выборы прошли с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.
© Sputnik / Mihai Caraus
Уровень организации голосования соответствовал всем международным стандартам.
Уровень организации голосования соответствовал всем международным стандартам.
Прозрачные урны для голосования выглядят весьма элегантно.
Прозрачные урны для голосования выглядят весьма элегантно.
© Sputnik / Mihai Caraus
Очередной выбор сделан.
© Sputnik / Mihai Caraus
Посол России в Молдове готовится отдать свой голос на выборах в Госдуму РФ.
Посол России в Молдове готовится отдать свой голос на выборах в Госдуму РФ.
© Sputnik / Mihai Caraus
Необходимые формальности соблюдены – можно голосовать.
Необходимые формальности соблюдены – можно голосовать.
© Sputnik / Mihai Caraus
Посол России Олег Васнецов проголосовал на выборах в Госдуму РФ.
Посол России Олег Васнецов проголосовал на выборах в Госдуму РФ.
© Sputnik / Sorokopud Julia
На участках в Приднестровье также серьезно отнеслись к эпидемической угрозе.
На участках в Приднестровье также серьезно отнеслись к эпидемической угрозе.
© Sputnik / Mihai Caraus
Так голосовали жители в Кишиневе.
Так голосовали жители в Кишиневе.
Каждый голос имеет значение.
Каждый голос имеет значение.
© Sputnik / Georgiana Arsene
Избирательный участок на выборах в Госдуму в столице Румынии Бухаресте.
Избирательный участок на выборах в Госдуму в столице Румынии Бухаресте.
© Sputnik / Mihai Caraus
Российский дипломатический корпус голосовал очень активно.
Российский дипломатический корпус голосовал очень активно.
© Sputnik / Georgiana Arsene
Экс-посол России в Молдове, ныне глава российской дипмиссии в Румынии Валерий Кузьмин.
Экс-посол России в Молдове, ныне глава российской дипмиссии в Румынии Валерий Кузьмин.
© Sputnik / Mihai Caraus
Каждый избиратель требует строгого учета.
Каждый избиратель требует строгого учета.
© Sputnik / Maxim Topal
Весьма активно на выборах в Госдуму голосовали и в Гагаузии.
Весьма активно на выборах в Госдуму голосовали и в Гагаузии.
© Sputnik / Sorokopud Julia
Так проходил процесс голосования на одном из избирательных участков в Тирасполе.
Так проходил процесс голосования на одном из избирательных участков в Тирасполе.