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Погодные рекорды Молдовы 19 сентября
Погодные рекорды Молдовы 19 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
2021-09-19T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Самое холодное 19 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1938 году в этот день воздух прогрелся всего до +0,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум 19 сентября зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +31,2 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210216/energii-solntsa-i-vetra-malo-gtes--o-resurse-kotoryy-sokhranit-klimat-33656542.html
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в молдове, климат, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 19 сентября

00:01 19.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausПарк
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Самое холодное 19 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1938 году в этот день воздух прогрелся всего до +0,3 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 19 сентября зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +31,2 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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