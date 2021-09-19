https://ru.sputnik.md/20210919/posol-rossii-moldova-vybory-gosduma-44861973.html

Посол России в Молдове проголосовал на выборах в Госдуму

Посол России в Молдове проголосовал на выборах в Госдуму

Граждане России, проживающие в Молдове, 19 сентября могут проголосовать на выборах в Госдуму РФ на 30 избирательных участках.

2021-09-19T11:03+0300

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общество

россия

госдума

выборы

голосование

олег васнецов

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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов в воскресенье принял участие в выборах в Госдуму РФ. Дипломат проголосовал в Кишиневе на избирательном участке, открытом в здании представительства Россотрудничества в Молдове.Васнецов назвал текущие выборы в Госдуму особенно важными для России.По его словам, всем российским гражданам, проживающим за рубежом, предоставляется конституционное право принять участие в выборах.По мнению дипломата, с выборами в Госдуму связаны надежды на улучшение жизни российских граждан и на выполнение масштабных задач, которые руководство страны ставит перед законодательной и исполнительной властями.Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, 19 сентября открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 — в Приднестровье.В Кишиневе организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества (ул. М. Эминеску, 2). Проголосовать там можно с 08.00 до 20.00.

https://ru.sputnik.md/20210913/vasnetsov-vyborakh-gosdumu-44712955.html

https://ru.sputnik.md/20210918/krasnoselskiy-progolosoval-na-vyborakh-v-gosdumu-rf-44847695.html

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россия, госдума, выборы, голосование, олег васнецов