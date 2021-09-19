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Посол России в Молдове проголосовал на выборах в Госдуму
11:03 19.09.2021 (обновлено: 11:14 19.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausОлег Васнецов проголосовал на выборах в Госдуму
© Sputnik / Mihai Caraus
Граждане России, проживающие в Молдове, 19 сентября могут проголосовать на выборах в Госдуму РФ на 30 избирательных участках.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов в воскресенье принял участие в выборах в Госдуму РФ. Дипломат проголосовал в Кишиневе на избирательном участке, открытом в здании представительства Россотрудничества в Молдове.
© Sputnik / Mihai CarausВыборы депутатов Госдумы, Кишинев
Выборы депутатов Госдумы, Кишинев
© Sputnik / Mihai Caraus
Васнецов назвал текущие выборы в Госдуму особенно важными для России.
"Нынешнее голосование особенное, проводится после изменений в Конституцию РФ. Сегодня исключительно важно синхронизировать работу исполнительной и законодательной власти. В этой связи президентом была поставлена задача провести выборы так, чтобы максимальное количество деловых, авторитетных, опытных людей попали в парламент", — заявил посол.
© Sputnik / Mihai CarausОлег Васнецов
Олег Васнецов
© Sputnik / Mihai Caraus
По его словам, всем российским гражданам, проживающим за рубежом, предоставляется конституционное право принять участие в выборах.
"В Республике Молдова проживает порядка четверти миллиона российских граждан. Большая часть – в Приднестровском регионе, свыше двухсот тысяч. Мы благодарны властям Молдовы за содействие в проведении голосования, за обеспечение безопасности", – добавил Васнецов.
© Sputnik / Mihai CarausВыборы депутатов Госдумы, Кишинев
Выборы депутатов Госдумы, Кишинев
© Sputnik / Mihai Caraus
По мнению дипломата, с выборами в Госдуму связаны надежды на улучшение жизни российских граждан и на выполнение масштабных задач, которые руководство страны ставит перед законодательной и исполнительной властями.
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Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, 19 сентября открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 — в Приднестровье.
В Кишиневе организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества (ул. М. Эминеску, 2). Проголосовать там можно с 08.00 до 20.00.