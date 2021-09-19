https://ru.sputnik.md/20210919/predstavleny-rezultaty-vyborov-v-gosdumu-posle-podscheta-15-protokolov-44879099.html

Представлены результаты выборов в Госдуму после подсчета 15% протоколов

Представлены результаты выборов в Госдуму после подсчета 15% протоколов

Подсчитано более 15% протоколов на выборах в Госдуму, пятипроцентный порог преодолевают пять политформирований. 19.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-19T22:28+0300

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результаты

голосование

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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Партия "Единая Россия" после обработки 15,01% протоколов на выборах в Госдуму набирает 41,17% голосов избирателей по партийному списку. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России.Следом располагаются КПРФ – 23,9%, ЛДПР – 9,07%, "Новые люди" – 7,32% и "Справедливая Россия" – 6,97%. На данный момент, эти пять политформирований преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье, четыре из них работали все три дня.В молдавской столице был организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества. Именно там проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов.

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Выборы в Госдуму РФ: как голосовали в странах ближнего зарубежья Выборы в Госдуму РФ: как голосовали в странах ближнего зарубежья 2021-09-19T22:28+0300 true PT2M25S

Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России 2021-09-19T22:28+0300 true PT1M28S

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