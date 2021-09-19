https://ru.sputnik.md/20210919/predstavleny-rezultaty-vyborov-v-gosdumu-posle-podscheta-15-protokolov-44879099.html
Представлены результаты выборов в Госдуму после подсчета 15% протоколов
Представлены результаты выборов в Госдуму после подсчета 15% протоколов
Подсчитано более 15% протоколов на выборах в Госдуму, пятипроцентный порог преодолевают пять политформирований. 19.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-19T22:28+0300
2021-09-19T22:28+0300
2021-09-19T22:28+0300
россия
госдума
выборы
результаты
голосование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/13/44861122_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19dfcebd2745c5044cae72b915f2bc00.jpg
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Партия "Единая Россия" после обработки 15,01% протоколов на выборах в Госдуму набирает 41,17% голосов избирателей по партийному списку. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России.Следом располагаются КПРФ – 23,9%, ЛДПР – 9,07%, "Новые люди" – 7,32% и "Справедливая Россия" – 6,97%. На данный момент, эти пять политформирований преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье, четыре из них работали все три дня.В молдавской столице был организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества. Именно там проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Выборы в Госдуму РФ: как голосовали в странах ближнего зарубежья
Выборы в Госдуму РФ: как голосовали в странах ближнего зарубежья
2021-09-19T22:28+0300
true
PT2M25S
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/13/44861122_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36d12ae87773ac7eb1def908f5703f1c.jpg
Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России
Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России
2021-09-19T22:28+0300
true
PT1M28S
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
госдума, выборы, результаты, голосование, видео
Представлены результаты выборов в Госдуму после подсчета 15% протоколов
Подсчитано более 15% протоколов на выборах в Госдуму, пятипроцентный порог преодолевают пять политформирований.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Партия "Единая Россия" после обработки 15,01% протоколов на выборах в Госдуму набирает 41,17% голосов избирателей по партийному списку. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России.
Следом располагаются КПРФ – 23,9%, ЛДПР – 9,07%, "Новые люди" – 7,32% и "Справедливая Россия" – 6,97%. На данный момент, эти пять политформирований преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.
Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье, четыре из них работали все три дня.
В молдавской столице был организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества. Именно там проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов.