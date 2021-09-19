https://ru.sputnik.md/20210919/pridnestrove-vybory-gosduma-edinyy-den-golosovaniya-44864176.html

Как в Приднестровье проходит единый день голосования на выборах в Госдуму РФ

Как в Приднестровье проходит единый день голосования на выборах в Госдуму РФ

Граждане России, проживающие в Приднестровье, третий день участвуют в выборах в Госдуму РФ. В воскресенье в регионе открылись 27 избирательных участков.

2021-09-19T12:37+0300

2021-09-19T12:37+0300

2021-09-19T12:51+0300

общество

приднестровье

россия

госдума

выборы

голосование

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ТИРАСПОЛЬ, 19 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье воскресенье – основной день голосования на выборах депутатов Госдумы России. В регионе проживает более 200 тысяч граждан РФ, для которых с восьми утра работают 27 избирательных участков."Я служил в Российской армии и присягал России. Поэтому мой долг – отдать свой голос за Россию", – говорит избиратель из Тирасполя.Один из новых участков расположен в культурно-просветительском центре Приднестровского госуниверситета. Его перенесли из основного корпуса ПГУ, чтобы обеспечить карантинные меры. Большой зал позволяет избирателям соблюдать дистанцию.О мерах гигиены заботятся волонтеры на входе – предлагают маски и санитайзеры. Урны для голосования периодически проходят обработку. В зале работают обеззараживающие рециркуляторы воздуха. "Явка здесь большая, поэтому людей пропускают в помещение по очереди", – говорят в избирательной комиссии.Один из самых активных участков находится в центре Тирасполя. Во Дворце Республики голосование проходит уже трений день. К концу воскресенья здесь ожидают явку более 3,5 тысячи человек. На такое количество избирателей подготовлены бюллетени.По данным ЦИК Приднестровья, в первые два дня голосования явка на выборах составила 6285 человек. Проголосовать 19 сентября можно с 08.00 до 20.00.

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приднестровье, россия, госдума, выборы, голосование