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https://ru.sputnik.md/20210919/pridnestrove-vybory-gosduma-edinyy-den-golosovaniya-44864176.html
Как в Приднестровье проходит единый день голосования на выборах в Госдуму РФ
Как в Приднестровье проходит единый день голосования на выборах в Госдуму РФ
Граждане России, проживающие в Приднестровье, третий день участвуют в выборах в Госдуму РФ. В воскресенье в регионе открылись 27 избирательных участков.
2021-09-19T12:37+0300
2021-09-19T12:51+0300
общество
приднестровье
россия
госдума
выборы
голосование
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ТИРАСПОЛЬ, 19 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье воскресенье – основной день голосования на выборах депутатов Госдумы России. В регионе проживает более 200 тысяч граждан РФ, для которых с восьми утра работают 27 избирательных участков."Я служил в Российской армии и присягал России. Поэтому мой долг – отдать свой голос за Россию", – говорит избиратель из Тирасполя.Один из новых участков расположен в культурно-просветительском центре Приднестровского госуниверситета. Его перенесли из основного корпуса ПГУ, чтобы обеспечить карантинные меры. Большой зал позволяет избирателям соблюдать дистанцию.О мерах гигиены заботятся волонтеры на входе – предлагают маски и санитайзеры. Урны для голосования периодически проходят обработку. В зале работают обеззараживающие рециркуляторы воздуха. "Явка здесь большая, поэтому людей пропускают в помещение по очереди", – говорят в избирательной комиссии.Один из самых активных участков находится в центре Тирасполя. Во Дворце Республики голосование проходит уже трений день. К концу воскресенья здесь ожидают явку более 3,5 тысячи человек. На такое количество избирателей подготовлены бюллетени.По данным ЦИК Приднестровья, в первые два дня голосования явка на выборах составила 6285 человек. Проголосовать 19 сентября можно с 08.00 до 20.00.
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приднестровье, россия, госдума, выборы, голосование

Как в Приднестровье проходит единый день голосования на выборах в Госдуму РФ

12:37 19.09.2021 (обновлено: 12:51 19.09.2021)
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© Sputnik / Sorokopud JuliaИзбирательный участок в Тирасполе
Избирательный участок в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Граждане России, проживающие в Приднестровье, третий день участвуют в выборах в Госдуму РФ. В воскресенье в регионе открылись 27 избирательных участков.
ТИРАСПОЛЬ, 19 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье воскресенье – основной день голосования на выборах депутатов Госдумы России. В регионе проживает более 200 тысяч граждан РФ, для которых с восьми утра работают 27 избирательных участков.
© Sputnik / Sorokopud JuliaИзбирательный участок в Тирасполе
Избирательный участок в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Избирательный участок в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
"Я служил в Российской армии и присягал России. Поэтому мой долг – отдать свой голос за Россию", – говорит избиратель из Тирасполя.
Один из новых участков расположен в культурно-просветительском центре Приднестровского госуниверситета. Его перенесли из основного корпуса ПГУ, чтобы обеспечить карантинные меры. Большой зал позволяет избирателям соблюдать дистанцию.
© Sputnik / Sorokopud JuliaВолонтеры
волонтеры - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Волонтеры
© Sputnik / Sorokopud Julia
О мерах гигиены заботятся волонтеры на входе – предлагают маски и санитайзеры. Урны для голосования периодически проходят обработку. В зале работают обеззараживающие рециркуляторы воздуха. "Явка здесь большая, поэтому людей пропускают в помещение по очереди", – говорят в избирательной комиссии.
"У нас уже в первый час проголосовало более сотни человек. С утра активнее всех пенсионеры, они любят голосовать одними из первых, поэтому пришли уже к 08.00. В течение дня уже подтягивается молодежь", – говорит председатель избирательной комиссии участка №8209 Елена Непомящая.
© Sputnik / Sorokopud JuliaЕлена Непомящая
Елена Непомящая - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Елена Непомящая
© Sputnik / Sorokopud Julia
Один из самых активных участков находится в центре Тирасполя. Во Дворце Республики голосование проходит уже трений день. К концу воскресенья здесь ожидают явку более 3,5 тысячи человек. На такое количество избирателей подготовлены бюллетени.
"За два дня на нашем участке проголосовало более 2 тысяч граждан. Сегодня ждем еще более активной явки, поскольку это основной день голосования. Нарушений не было. Надеюсь, жалоб не будет и до конца дня", – говорит председатель избирательного участка №8205 Кристина Ли.
© Sputnik / Sorokopud JuliaИзбирательный участок в Тирасполе
Избирательный участок в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Избирательный участок в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
По данным ЦИК Приднестровья, в первые два дня голосования явка на выборах составила 6285 человек. Проголосовать 19 сентября можно с 08.00 до 20.00.
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