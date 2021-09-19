https://ru.sputnik.md/20210919/pridnestrovye-golosovanie-vybory-gosduma-44867423.html

Жители Приднестровья рассказали о голосовании на выборах в Госдуму РФ

Жители Приднестровья рассказали о голосовании на выборах в Госдуму РФ

Граждане России, проживающие на территории Приднестровья, рассказали корреспонденту Sputnik, почему голосуют за депутатов Госдумы РФ.

2021-09-19T14:50+0300

2021-09-19T14:50+0300

2021-09-19T15:07+0300

общество

в молдове

приднестровье

госдума

выборы

голосование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/13/44863638_0:217:2731:1753_1920x0_80_0_0_7c4dc1caf12702c80e34180208c1bb4b.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 19 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. На избирательные участки в единый день голосования приходит все больше приднестровцев с российскими паспортами. По данным приднестровского Центризбиркома, к полудню явка составила 26 454 человека. Жители региона прокомментировали свое участие в выборах."Сегодня мы хотим отдать голос за российских депутатов. У меня давно российский паспорт. Почти двадцать лет я гражданка России и мои дети тоже", – говорит жительница Тирасполя Надежда Корнеенко.Одними из первых на избирательный участок, расположенный в культурно-просветительском центре приднестровского Госуниверситета, пришли Ольга и Мария Калерины. Говорят, ходить на выборы всей семьей – традиция, которая берет начало из советских времен. День голосования для них – праздник, который пропускать нельзя."А за что еще голосуют обычно люди? Чтобы все было хорошо. Стабильная жизнь, спокойствие. Ну и самое главное, чтобы был мир", – сказали Калерины.Свой голос на выборах отдала также Ираида Тоток. Жительница Тирасполя к важному выбору подошла с позитивом."Делаем свой выбор, чтобы жизнь была лучше", – сказала избирательница.Тираспольчанка Валентина Олина на избирательный участок №8209 пришла вместе с двумя внучками. Говорит, учиться проявлять гражданскую позицию важно с юных лет."Внучкам нравится такая торжественность. Они даже знают, кого выбирают сегодня. Пришли с надеждой на будущее для них, для себя. Очень важно, чтобы была стабильность, чтобы мы чувствовали защиту", – сказала Олина.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября. В Приднестровье проживает более 200 тысяч граждан РФ.

приднестровье

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России 2021-09-19T14:50+0300 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, приднестровье, госдума, выборы, голосование