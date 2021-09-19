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Жители Приднестровья рассказали о голосовании на выборах в Госдуму РФ
Жители Приднестровья рассказали о голосовании на выборах в Госдуму РФ
Граждане России, проживающие на территории Приднестровья, рассказали корреспонденту Sputnik, почему голосуют за депутатов Госдумы РФ.
2021-09-19T14:50+0300
2021-09-19T15:07+0300
общество
в молдове
приднестровье
госдума
выборы
голосование
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ТИРАСПОЛЬ, 19 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. На избирательные участки в единый день голосования приходит все больше приднестровцев с российскими паспортами. По данным приднестровского Центризбиркома, к полудню явка составила 26 454 человека. Жители региона прокомментировали свое участие в выборах."Сегодня мы хотим отдать голос за российских депутатов. У меня давно российский паспорт. Почти двадцать лет я гражданка России и мои дети тоже", – говорит жительница Тирасполя Надежда Корнеенко.Одними из первых на избирательный участок, расположенный в культурно-просветительском центре приднестровского Госуниверситета, пришли Ольга и Мария Калерины. Говорят, ходить на выборы всей семьей – традиция, которая берет начало из советских времен. День голосования для них – праздник, который пропускать нельзя."А за что еще голосуют обычно люди? Чтобы все было хорошо. Стабильная жизнь, спокойствие. Ну и самое главное, чтобы был мир", – сказали Калерины.Свой голос на выборах отдала также Ираида Тоток. Жительница Тирасполя к важному выбору подошла с позитивом."Делаем свой выбор, чтобы жизнь была лучше", – сказала избирательница.Тираспольчанка Валентина Олина на избирательный участок №8209 пришла вместе с двумя внучками. Говорит, учиться проявлять гражданскую позицию важно с юных лет."Внучкам нравится такая торжественность. Они даже знают, кого выбирают сегодня. Пришли с надеждой на будущее для них, для себя. Очень важно, чтобы была стабильность, чтобы мы чувствовали защиту", – сказала Олина.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября. В Приднестровье проживает более 200 тысяч граждан РФ.
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Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России
Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России
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в молдове, приднестровье, госдума, выборы, голосование

Жители Приднестровья рассказали о голосовании на выборах в Госдуму РФ

14:50 19.09.2021 (обновлено: 15:07 19.09.2021)
169
© Sputnik / Sorokopud JuliaИзбирательный участок в Тирасполе
Избирательный участок в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Граждане России, проживающие на территории Приднестровья, рассказали корреспонденту Sputnik, почему голосуют за депутатов Госдумы РФ.
ТИРАСПОЛЬ, 19 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. На избирательные участки в единый день голосования приходит все больше приднестровцев с российскими паспортами. По данным приднестровского Центризбиркома, к полудню явка составила 26 454 человека. Жители региона прокомментировали свое участие в выборах.
"Сегодня мы хотим отдать голос за российских депутатов. У меня давно российский паспорт. Почти двадцать лет я гражданка России и мои дети тоже", – говорит жительница Тирасполя Надежда Корнеенко.
© Sputnik / Sorokopud JuliaНадежда Корнеенко
Надежда Корнеенко - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Надежда Корнеенко
© Sputnik / Sorokopud Julia
Одними из первых на избирательный участок, расположенный в культурно-просветительском центре приднестровского Госуниверситета, пришли Ольга и Мария Калерины. Говорят, ходить на выборы всей семьей – традиция, которая берет начало из советских времен. День голосования для них – праздник, который пропускать нельзя.
© Sputnik / Sorokopud JuliaОльга и Мария и Калерины
Ольга и Мария и Калерины - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Ольга и Мария и Калерины
© Sputnik / Sorokopud Julia
"А за что еще голосуют обычно люди? Чтобы все было хорошо. Стабильная жизнь, спокойствие. Ну и самое главное, чтобы был мир", – сказали Калерины.
Свой голос на выборах отдала также Ираида Тоток. Жительница Тирасполя к важному выбору подошла с позитивом.
"Делаем свой выбор, чтобы жизнь была лучше", – сказала избирательница.
© Sputnik / Sorokopud JuliaИраида Тоток
Ираида Тоток - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Ираида Тоток
© Sputnik / Sorokopud Julia
Тираспольчанка Валентина Олина на избирательный участок №8209 пришла вместе с двумя внучками. Говорит, учиться проявлять гражданскую позицию важно с юных лет.
"Внучкам нравится такая торжественность. Они даже знают, кого выбирают сегодня. Пришли с надеждой на будущее для них, для себя. Очень важно, чтобы была стабильность, чтобы мы чувствовали защиту", – сказала Олина.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье. Четыре участка на левом берегу Днестра работают с 17 сентября. В Приднестровье проживает более 200 тысяч граждан РФ.
© Sputnik
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